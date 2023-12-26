黎淑賢去世｜與盧惠光8年情斷　遺憾兩子單親下成長︰會慢慢補償

1995年亞洲小姐亞軍，47歲黎淑賢（Bonnie），今日（26日）被家人發現倒臥住所床上，廁所有燒炭行跡，警方列作自殺案處理。黎淑賢生前經歷兩段婚姻，於1998年與香港武打演員盧惠光奉子成婚，共育有兩子，但這段婚姻只維繫了8年，二人於2006年離婚。翌年，黎淑賢就在其次子出生後不久再婚，嫁給美容醫生許智政，同樣育有兩名兒子，分別在2007年及2012年出生。



盧惠光於2022年曾接受《香港01》訪問，談到自已多年來以「帶子雄郎」身份湊大兩個小朋友，由於工作關係，聚少離多埋下不少遺憾。但亦慶幸兩子都非常生性並體諒，長大後甚至讚爸爸的嚴厲教育方法有道理，令他社人有禮獲讚賞。



當日訪問，細仔Jovan都有陪住爸爸，三父子感情要好。（葉志明 攝）

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慶幸兩子不喜打拳

曾當過拳手的盧惠光，都曾經有帶大仔Jacky同細仔Jovan一齊打拳，但當時盧惠光已笑言好彩兩個都唔肯再打。「以前佢哋細個有教佢哋打，都打得唔錯㗎，好彩佢哋唔肯打，我驚佢哋真係鍾意咗，之後去打擂台就真係死得喇。（係咪驚囝囝受傷？）緊係啦！我日日幫佢哋拉一字馬，仲拉得好靚，不過而家唔得喇大個晒。」可見嚴父的口硬心軟，見兒子有所損傷都定必心痛。

2005年12月30日，當時仍是盧惠光太太的黎淑賢，出席《世界拳王終極爭霸戰》活動，並攜同大仔Jacky，當年約6歲半。（視覺中國）

嚴父教子有一套

再問到如果囝囝有興趣入行拍戲的話，盧惠光表示自己從來唔會反對兩個仔做任何事，除了犯法或者他不喜歡的事，當然需要互相溝通，他補充小朋友一定要由細教起，自知教仔方法與外界相比不合理，但卻受兒子欣賞。大仔在英國讀書，曾跟爸爸說：「嚟到英國覺得你嘅教導好合理，我今日咁有禮貌都係因為你。」他坦言自己都會發爛渣，但提醒過仔仔一見到他講粗口就要遠離自己，要待事後大家心平氣和才再傾談，同時避免自己當場發更大嘅火。

盧惠光自言冇打過，除了有一次大仔駁嘴，令他一下子非常火大將他掟上碌架床。（葉志明 攝）

兩子單親家庭長大：要慢慢補償返俾佢哋

盧惠光自言教仔冇打過仔，除了一次因為大仔駁嘴，令他一下子非常火大，將他一下掟上碌架床，大仔嚇到當堂呆了，不過他講到：「我知道掟上去有枕頭墊着，所以係安全嘅。不過佢就呆晒，淨係坐喺床上面望住我，都知佢嚇親。」

盧惠光三父子感情要好。（受訪者提供）

言談之間完全感受到盧惠光對兩個仔仔愛護有加，盧惠光跟前妻黎淑賢1998年結婚，2006年離婚，黎在細仔出生後不久，於2007年再婚。盧惠光坦言只得自己一人，兩個仔由細跟他長大，加上單親家庭的關係，百分之百愛錫他們。「我都想廿四小時陪住佢哋，但會冇錢，我盡我所能從來都冇放低下佢哋，只係要拍戲搵食，一個養兩個，所以就冇時間陪佢哋，呢樣都係我最失望，因為要搵錢，從來冇點陪佢哋慶祝，一年都未必同佢哋睇到五次戲，呢個係最需要慢慢適應同補償返俾佢哋。」

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