古惑仔開片｜盧惠光險被踢斷頸下半身郁唔到　「聽到𡆀一聲暈低」

港產片《古惑仔》系列在90年代風靡影迷，以香港黑社會為題材，講打架、友情、義氣等，深得一眾男士歡心，直到現時都有不少人將電影對白倒背如流，鄭伊健更憑「陳浩南」一角爆紅。全新欄目《古惑仔開片》，就會同大家找來參與過《古惑仔》系列演出的演員，同大家分享拍攝時的趣事。第一集就有「太子哥」盧惠光，他只在第四集《戰無不勝》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》出過場，但原來其角色本身有更多戲份，較早前接受《香港01》訪問時，都表示未能在戲中跟他對打感到惋惜。



盧惠光入行已有37年，拍出大大少少很多作品。（葉志明 攝）

導演誠邀加盟《古惑仔》

率先問到盧惠光當年如何以新角色加入《古惑仔》系列時，他回應：「那時我跟劉（偉強）導演、晶哥不時都會見面，更是成家班其中一個藝人，當時陳志強時提及『喂，盧惠光你這般好打，不如就在戲中做太子一角吧！」我當時覺得很好，於是就這樣加入了《古惑仔》系列。』

太子在第四集都有去泰國見蔣生，仲講了幾句泰文。（《戰無不勝》影片截圖）

雖然《97古惑仔：戰無不勝》已是25年前的作品，但盧惠光都有提及當年在泰國拍攝的場口都非常印象深刻，開會一場戲又集齊戲中所以演員，加上他懂得泰文，在現場會幫手度對白、叫臨時演員埋位等`等拍完導演又會請大家去食飯唱K，非常開心。

盧惠光在《古惑仔》飾演太子哥。（劇照）

未能在《古惑仔》大顯身手感遺憾

至於盧惠光對《古惑仔》系列感到有遺憾的部分則是最後在戲院一場戲，原先設定由他進行單對單對打，可惜打不成，再到第四集《98古惑仔：龍爭虎鬥》時，因盧惠光去了美國拍戲，導演原先打電話給他：「喂盧惠光！那場戲你要回來幫忙啊！」可惜當時盧惠光正在跟成龍在外國拍攝《火拼時速》，在戲中有個角色，劇組不準放人，盧惠光：「我真的很不開心，覺得那場戲要是我來打的話會幾好睇，後來我打電話跟導演說真的對不起。」盧惠光至今仍然感到遺憾。

當年盧惠光跟趙文卓拍《麻雀飛龍》時，被對方一個360踢中頸部暈低。（葉志明 攝）

拍戲最嚴重被踢中頸 旁人大叫「叫白車啦！斷頸啊！」

盧惠光於1984年入行至今已近38年，仍然活躍在影圈當中，過去盧惠光都在事業上拼搏，作為動作演員的他落得一身傷，在訪問前他更先跟細仔到藥房買止痛膏布。當問到盧惠光拍哪部戲受傷最嚴重時，他一面輕鬆回應：「我一點都不嚴重，我全身都有受傷，不是嚴重而是受傷，好多部戲都被人打到殘，我們做下靶是反派，開頭好威水到最尾就被人打死。」及後再問到哪部戲受傷印象最深刻時，他先講到有一次撞到一把大風扇然後暈了幾秒，其次暈得最厲害即是跟趙文卓拍《麻雀飛龍》，他直言：「他一個360踢中我的頸部，本來是踢肩膀，誰不知踢上了一點而中頸，當下自己都感到好大件事，只聽到『𡆀』一聲便暈低了。在暈低的十秒、八秒中只聽到『白花油！叫白車啦！斷頸啊！』暈足十秒才醒過來，他們幫我塗白花油、按摩和撥扇等，休息足半小時再拍過、再打過。」

盧惠光直言作為動作演員，在片場中無法擔心太多，只管做好自己。（葉志明 攝）

懊惱因「懶」令自己出事 下半身不能動彈

他續指其實自己都會想過在片場出事，始終這些年來見得太多這些事，武師在電影中是最偉大的，數不清有幾多人入醫院，他直言：「我們抬他們上車都會喊，斷手斷腳完全見過，我真的有親手搬他們上車看着他們的手這樣吊着。而我自己拍過部電影自己都喊，撻低後整個下半身不能動彈，那次真係被送進醫院。」

盧惠光憶述自己出事一刻，他提及當時不算太高，就這樣撻下去，撞到尾龍骨，他警剔大家：「當時因為我冇帶護具，全因為懶，所以拍動作片的演員們真的不要懶，我就是因為這場戲懶，那麼矮都這樣，所以再次奉勸各位一定不要因為懶而不戴護具令自己受傷。」

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