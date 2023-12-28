保羅獲加愛女Meadow宣布離婚　兩年前雲迪素代替父親見證甜蜜時刻

經典系列電影《狂野時速》（Fast and Furious）已故荷里活男星保羅獲加（Paul Walker）25歲愛女Meadow Walker於2021年與男星Louis Thornton-Allan結婚，當時還有雲迪素（Vin Diesel）代替父親陪伴她走進婚禮現場。沒想到兩年後，今日（28日）Meadow在Instagram宣布離婚。

Meadow Walker跟Louis Thornton-Allan一同曬出結婚證書合照。（IG圖片）

Meadow今日在IG發表共同聲明，宣布結束3年婚姻：「經過三年美好的婚姻，我們達成友好分手的協議。這是我們共同的決定，真誠地希望每個人都能尊重我們對隱私的保護。我們將保持關懷和尊重，繼續相互支持。」

Meadow宣布離婚。（IG圖片）

保羅獲加於2013年離世，他與合作《狂野時速》系列的雲迪索情同家人，雲迪索也視Meadow如己出。當年Meadow與Louis Thornton-Allan認愛一個月後，曬出巨型鑽戒宣布訂婚。2021年兩人在親友見證下，於疫情期間在多明尼加舉行小型戶外婚禮。當時雲迪素代替保羅獲加出席婚禮，令不少《狂野時速》粉絲非常感動。對於兩人離婚，有不少網民及粉絲都表示可惜，更留言送上慰問及支持。