我也是︱顏卓靈腳傷未癒無阻生日好心情　未為感情許願：係咪蝕咗

香港劇情電影《我也是》繼今年中開鏡後，今日（31日）邀請傳媒出席探班活動，再次到北九龍裁判法院現場直擊拍攝進程。《我也是》由顏卓靈、林耀聲、袁富華、吳肇軒及杜以辰等主演，改編自「AV色魔」的真人真事，講述疑犯因被判終身監禁而上訴，案件再次展開連串調查，並由顏卓靈飾演的臨床心理學家對林耀聲飾的的疑犯進行心理評估，並到法院作供。

香港電影《我也是》女主角顏卓靈腳傷未癒，雖然要坐輪椅受訪，但仍然無阻好心情。（陳順禎 攝）

《我也是》由顏卓靈、林耀聲、袁富華、杜以辰、張松枝等主演。（陳順禎 攝）

《我也是》女主角顏卓靈（Cherry）於拍攝探班上亮相，雖然因為腳傷而要撐拐杖，並坐在輪椅上接受訪問，但仍熱情甜笑歡迎到場傳媒。顏卓靈表示自己因為腳傷而行動不便，但劇組亦對她照顧有加，細心準備輪椅讓她能夠輕鬆在片場裡穿梭：「朝早在戶外拍攝的戲份，本身有少少郁動，但係就改咗企喺到做晒！但係排練始終都覺得要有movement，所以都有行幾步。」

顏卓靈腳傷未癒，受訪時坐在輪椅上，表示劇組細心照顧，特意安排輪椅讓她輕鬆穿梭於片場中。（陳順禎 攝）

顏卓靈表示傷患部分仍會感到痛楚，然而開機拍攝卻成為她的止痛秘方：「我而家坐喺到、乜都唔做都係會痛，但係拍緊嘅時候就冇嘢喎！嗰下我特登谷住啲腹肌、幻想自己擰起左腳去行，就會好啲喇！」顔卓靈透露本身安排的幾場動作戲份，劇組也因應她的傷勢而延遲拍攝。

顏卓靈笑言拍攝時一開機，便不會感到腳傷的痛楚。（陳順禎 攝）

關於左腳的傷勢，顏卓靈感謝外界的關心，表示：「啱啱收到報告，醫生話我十字靭帶同半月板有受傷，但唔駛做手術、好好彩！至於究竟幾耐好返、傷勢係點、可以做啲咩，就要再問佢哋有幾嚴重。因為舞台劇月中就做，我同劇組都好心急想知道。」對於傷勢留有後遺症的機會、對往後演藝事業發展的影響，顏卓靈坦言：「我尋日都有傷春悲秋嘅時候，好搞笑咁好想喊、好慘呀咁。可能今年生日之後睇嘢長遠咗，覺得都係一種體驗，雖然都係傷、最好唔好，因為我更加理解到受傷嘅人喺香港呢個城市（生活）係幾咁麻煩，條路都可能冇輪椅咁闊，自己一個推嘅時候其實好攰。」表示經歷帶來的感悟，對自己往後演戲有所幫助。

顏卓靈表示腳傷亦為她帶來感悟，對往後演戲亦有所幫助。（陳順禎 攝）

日前顏卓靈於12月27日踏入30歲，除了因為受傷而有所感悟以外，她亦分享到自己的生日願望：「我不嬲啲願望都好普通、係為所有人（許願）嘅！都會希望大家身體健康、平安喜樂。可能我都太急促、亦都休息唔夠，始終舞台劇係第一次，好比心機，所以希望大家都身體健康。」至於生日有否為感情生活許願，顏卓靈笑言：「我冇許呢個願！係咪蝕咗呢？」但她亦笑指：「我收到晒大家嘅祝福，可能我好返、學識咗照顧自己，就可能會越到另一半呢！」