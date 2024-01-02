繁花︱辛芷蕾曾被嫌包面厚唇顏值低　王家衞鏡頭燈光下醜女大翻身

由王家衞監製及擔任總導演的電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前已於內地啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景，胡歌亦於劇中與三大女主角各自具商業合作及對壘，關係曖昧而玄妙。

《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事。（《繁花》劇集劇照）

三大女主角中，馬伊琍憑《還珠格格》成名最早，亦為最資深一員，飾演的玲子知性而閱歷豐富，年近五旬仍魅力依然；曾為中央戲劇學院校花的唐嫣，算是《繁花》的顏值擔當，飾演的汪小姐甜美而略帶土氣，傻大姐式的演繹非常討觀眾歡心；最年輕的辛芷蕾，近年憑《慶餘年》走紅，飾演的飯店女老闆李李神秘而具野心，演技自成一格，但起初宣布主演《繁花》時，卻被外界認為是「王家衞最醜女主角」！

馬伊琍飾演的玲子，知性而閱歷豐富，年近五旬魅力依然。（《繁花》劇集劇照）

唐嫣飾演的汪小姐，傻大姐式的演繹非常討觀眾歡心！（《繁花》劇集劇照）

辛芷蕾飾演的李李，曾被認為是「王家衞最醜女主角」。（《繁花》劇集劇照）

辛芷蕾現年37歲，畢業於中央戲劇學院，憑電影《長江圖》《繡春刀2：修羅戰場》等作品廣為人知，卻一直被外界針對她的「包包面」與厚唇，批評顏值何以成為女主角。不少觀眾更以王家衞電影歷任女主角的顏值作比較，認為辛芷蕾比不上張曼玉、劉嘉玲、林青霞、王菲、李嘉欣及章子怡等獨具美態的頂尖女主角。

《繁花》啟播前，內地觀眾經常針對辛芷蕾的外貌，認為她「包包面」與厚唇，何以成為女主角。（視覺中國）

不少觀眾認為，辛芷蕾作為《繁花》的女主角之一，難以與王家衞過去合作的女演員相提並論。（視覺中國）

然而隨《繁花》啟播後，觀眾竟一改針對辛芷蕾的負面評價，認為辛芷蕾在王家衞的鏡頭下「醜女大翻身」，過去亦輕看辛芷蕾的魅力與獨特美態。在王家衞近乎無懈可擊的鏡頭與燈光下，辛芷蕾的「包包面」與厚唇，竟變成立體感與精緻度十足的五官與性感象徵，雖然不少觀眾仍然認為難以與王家衞過去合作的女主演比較，但也一舉改寫過去「醜女」的標籤，每個鏡頭也捉緊觀眾的目光。

《繁花》啟播後，觀眾竟一改對辛芷蕾的負面評價，認為她在劇集裡「醜女大翻身」。（辛芷蕾微博圖片）

《繁花》裡的辛芷蕾，「包包面」與厚唇竟變成立體感與精緻度十足的五官與性感象徵。（辛芷蕾微博圖片）

辛芷蕾在《繁花》裡，每一個鏡頭也捉緊觀眾的目光。（辛芷蕾微博圖片）

辛芷蕾飾演的李李是三大女主角裡唯一能夠獨當一面的角色，她帶同龐大資金到上海開設飯店，每晚在商貿圈的男人世界裡打滾，手腕圓滑、且端莊貴氣，遊走在胡歌與鄭愷等一線男演員之間，絲毫沒有被氣勢壓倒。而且李李出場時，往往梳着一頭波浪鬈髮、身穿晚裝長裙，幾乎每套裙裝均露出玉背，低調展示性感，大吊各位男演員的胃口！