韓國國民影帝宋康昊首演劇集　與卞耀漢合演《逆貧大叔》

韓國首位奪得康城影帝、有「國民影帝」之稱的宋康昊，出道33年，踏入2024年便迎來新挑戰，將首度現身電視劇領銜主演，並聯手演技派男神卞耀漢共同演出全新韓國年代劇《逆貧大叔》（Uncle Samsik）。劇集將於2024年Disney+ 獨家上線！

上年10月，宋康昊訪港宣傳電影節及新戲，獲得大家熱烈歡迎。（胡凱欣 攝）

《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯心的理想主義者金產（卞耀漢 飾）一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。決心要取得成功的金山，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人朴斗七（宋康昊 飾）注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標而進發！

卞耀漢會一起合演，致力於扭轉國家命運的故事。（Disney+提供）

劇集由《上流寄生族》（Parasite）、《末世列車》（Snowpiercer）康城影帝宋康昊飾演能夠為老闆解決任何問題的調解員及PR高手朴斗七；《陽光先生》（Mr. Sunshine）、《六龍飛天》（Six Flying Dragons）演技派男神卞耀漢飾演致力為韓國人民帶來美國級富裕的理想主義者金產。《韓戲逼人》（Cobweb）、《仙后座》（Cassiopeia）申淵植擔任劇集導演及編劇。