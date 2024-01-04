破地獄︱許冠文與黎明合演《神算》有一個要求　黃子華直認距離大

香港電影《破．地獄》（前名：度脫之舞》今日（4日）舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾主演出席。兩代笑匠許冠文與黃子華破天荒合作，為二人1992年合演作品《神算》後32年首次主演電影，消息一出旋即引起全港觀眾關注！《破．地獄》男主演許冠文、黃子華及朱栢康於開鏡禮上接受傳媒訪問，大談合作的契機！

香港電影《破．地獄》由許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡及朱栢康主演。（葉志明 攝）

英皇集團主席楊受成博士攜同黃子華一同出席《破．地獄》電影開鏡儀式。（葉志明 攝）

許冠文、黃子華與朱栢康在《破．地獄》開鏡儀式上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

黃子華作為億萬票房男主角，能夠與連續兩屆金像獎獲獎的前輩許冠文合作，直言《破．地獄》一完他多年的夢想：「講真，香港有幾個朋友、或者我哋嘅偶像，我好希望人生裡面可以拍一次！咁呢次就真係中到喇！Michael係我名單入面其中一位希望合作，唔止一次啦希望！呢次都係第二次嘅！多過我嘅夢想！」提到子華示許冠文為偶像，黃子華隨即表示：「呢個我要澄清！佢唔係我偶像，佢係幾代人嘅偶像！你喺嗰幾代裡面出世，你就有份㗎喇！」

許冠文與黃子華自1992年神算後，事隔32年再度合作，受訪時直言許冠文是數代香港人的偶像，自己是該年代中的其中一個。（葉志明 攝）

至於許冠文與黃子華合作的契機，Michael笑言：「喺幾十年前，當我度橋度到山窮水盡嘅時候，話有個人度喜劇好勁㗎，你搵佢、佢棟篤笑好犀利，叫黃子華！咁我就自己打電話畀佢，出嚟度下橋咁。」黃子華亦笑指：「佢真係打電話去我屋企啊！幾離譜啊！我唔知喺廁所定邊到，我阿媽話有個人叫許冠文搵你喎，我話『唔係卦！大佬！』我一聽佢話係許冠文，我真係唔知……好難形容畀你聽，好似有外星人話『我嚟到喇』咁囉！」

黃子華受訪時憶述許冠文打電話給自己時的經歷，表示許冠文當年是打電話到自己家中，難以致信！（葉志明 攝）

許冠文更笑指找黃子華合作寫《神算》後，亦請他客串但不知道他希望做明星，黃子華則笑指：「咁明顯我個樣，嗰種虛榮心真係大到！」許冠文亦指後來察覺黃子華的演技甚佳，但想不到正式合作要等這麼多年。許冠文亦表示受陳荿賢的劇本所打動，因此促成這次合作：「因為個故仔太勁喇，佢係講香港原創嘅殯儀，裡面嘅儀式、對生死嘅睇法，原來全世界都冇！」黃子華亦表示：「唔知大家有冇睇過破地獄，次次睇完你都忍唔住想拍手掌！雖然嗰個係喪禮，但係你都會想拍，因為好瘋狂㗎香港嘅喪禮！係好精彩！」子華亦表示殯儀館與義莊從來不開放予電影拍攝，《破．地獄》能夠實地取景實在非常難得與好運。

許冠文與黃子華自1992年《神算》後，事隔32年再度合作。（葉志明 攝）

至於黃子華在《破．地獄》裡的戲分，他分享指：「你睇我個樣係做策劃師，即係有咩我都幫到你！Michael就係裡面破地獄界嘅大師喇！朱康就係佢嘅公子，佢可以好短時間裡面轉好多個圈㗎！」許冠文與朱栢康在電影裡飾演父子，更要親身上演破地獄的儀式，朱栢康笑言沒有計算自己在動作戲份轉了多少個圈：「我都冇數幾多個，但係轉到頭暈！」黃子華笑言親眼看着朱栢康的演出，非常驚人：「好驚㗎！周身火咁樣！」朱栢康在《破．地獄》裡需要演出中國民間宗教裡的儀式，然而本身有信仰的他卻表示未感壓力：「我本身係基督徒，不過OK嘅！成件事對於我嚟講係上帝嘅安排嚟，同埋都經歷咗好多上帝嘅恩典。」他續指：「有一場戲要唱超度嘅嘢，日聽夜聽囉！但係返屋企係唔敢聽嘅，因為我哋練好多破地獄嘅儀式，師傅都會話夜晚唔好練，記住呀！」

朱栢康於《破．地獄》裡飾演許冠文的兒子，作為基督徒的他更要親身上演跛地獄的儀式。（葉志明 攝）

當年許冠文與黃子華首次合作的電影《神算》，由許冠文與黎明合演雙主角，許冠文笑指：「嗰套戲原本係搵子華度橋，唔知佢想做明星，就覺得主角係要靚仔、非常靚仔！最好唱埋主題曲，心裡面就諗住搵黎明。嗰時佢（黃子華）就冇乜打扮，不過其實子華都幾靚仔嘅！」黃子華隨即笑指：「我同黎明有好大距離嘅！我證實！呢樣係好客觀嘅！你當年嘅選角係冇錯嘅，係應該揀黎明！」

許冠文笑言當年《神算》要請一位非常靚仔兼可以唱主題曲的男主角，於是找黎明飾演。（《神算》電影劇照）

黃子華笑言自己與黎明在靚仔方面，的確存在很大距離！（葉志明 攝）

香港史上最賣座喜劇《飯戲攻心》將會於今年新年檔期上映續集《飯戲攻心2》，早前導演陳詠燊已確認黃子華將不會參演，黃子華亦於開鏡禮上首度回應關於續集的消息：「我喺大師旁邊唔好講第二套戲啦！」對於《飯戲攻心2》的看法，仍然一貫密實。