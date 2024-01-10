分手的決心︱赴韓拍戲回家竟與女兒言語不通　湯唯︰溝通需要翻譯

韓國史上首位青龍獎華人影后湯唯，早前來港宣傳朴贊郁導演康城得獎作品《分手的決心》的分鏡本新書，並在宣傳期間罕有接受傳媒訪問。當時湯唯亦有應邀出席「Do姐」鄭裕玲網台節目The Do Show接受專訪，期間談及在曾經在香港短暫生活的片段、演出中港韓電影的心得，更大方向Do姐分享家庭生活點滴，以及與女兒及丈夫金泰勇導演的關係。

湯唯早前來港宣傳期間，出席Do姐鄭裕玲的節目接受專訪。（《The Do Show》節目截圖）

湯唯與老公金泰勇的甜蜜合照！（湯唯IG圖片）

湯唯與丈夫兼韓國導演金泰勇的女兒Summer。（湯唯IG圖片）

Do姐於節目上提到專注電影發展的湯唯，在結婚誕下女兒後，仍然要在拍攝期間暫別家人，湯唯則表示以拍攝《分手的決心》為例，當時離家約半年時間，期間只有回家過節一次：「那時候（離家）的確差不多半年，所以我女兒到最後，我發現我女兒跟我說不上話，語言也不通。」她續指：「中間過年有見過一次，她跟我溝通需要翻譯，那時候我心痛極了！」

湯唯主演的電影《分手的決心》前年上映。（《分手的決心》電影劇照）

湯唯表示自己拍攝《分手的決心》期間離家半年，中間僅因為過節回家一次，卻發現女兒與自己語言不通。（《The Do Show》節目截圖）

湯唯回家時與女兒溝通竟要透過翻譯。（《The Do Show》節目截圖）

湯唯發現與女兒語言不通時，表示心痛極了。（《The Do Show》節目截圖）

湯唯無奈表示魚與熊掌不可兼得，但重新肩負照顧女兒的工作後，情況竟戲劇性地逆轉：「我帶了她一段時間後，她爸爸（金泰勇）發現隔離後，女兒不和她說話，原來連一個月都不夠、只是二十多天，女兒和他又無法溝通！後來我才安心，原來小朋友這麼快就忘記語言！」

同樣暫別後與女兒無法溝通的情況，也發生在湯唯的丈夫金泰勇身上。（《The Do Show》節目截圖）

隨女兒Summer漸漸長大，湯唯直言重心較傾向家庭，亦更精選有意請她演出的劇本。在訪問後，Do姐問及湯唯心目中各位家人的位置時，估計女兒會排第一位，湯唯卻表示僅排第三：「不是！是我爸爸媽媽！（Do姐：第二呢？）我老公！然後才是我女兒！」

Do姐與湯唯在訪問後傾談時，問及湯唯心目中女兒的位置。（《The Do Show》節目截圖）

Do姐驚訝在湯唯心目中，老公金泰勇比女兒Summer重要。（《The Do Show》節目截圖）

Do姐驚訝地表示許多夫婦誕下子女後，子女往往變得比另一半重要，湯唯卻表示：「我女兒知道的，我一開始跟她說，有一晚我記得很清楚，跟她聊天聊到爸爸，我就數『第一位是我爸爸媽媽，第二位是你爸爸，第三位是你』她聽完之後就開始哭，那一晚哭了很久！」

湯唯表示女兒Summer第一次聽到在母親心目中自己排行第三位時，哭得非常厲害！（《The Do Show》節目截圖）

湯唯笑指女兒經過自己的解釋後，已接受這個位份：「我說因為將來有一天，你一定會離開，你走的時候，就會有一個好像你爸爸一樣的人出現在你身邊。所以到時你不會陪我，陪伴你的就是妳老公！」

湯唯笑言女兒也能列出自己在母親心目中排行第三位，僅次外公外婆及父親。（《The Do Show》節目截圖）