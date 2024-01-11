繁花︱晶女郎婚後破例為王家衞出山　24歲曾合作周星馳成性感女神

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速上海為故事背景。除了四大主角以外，不少客串劇集演員均非常亮眼，繼第23集裡出場的鄭希怡後，一位48歲晶女郎更於第25集壓軸現身，更在上海商場掀起風雨、左右大局！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》第25集壓軸登場的晶女郎，正是九十年代至千禧年代活躍香港影壇的台灣女演員林熙蕾！林熙蕾飾演的林太，作為飯店老闆娘介紹予寶總的金主，借款高達3000萬予寶總進行上市開盤。林熙蕾在出場時已作貴婦打扮，形象剛烈而且投資手法狠辣，一出場便向飯店金美林老闆追債，更逼得負債纍纍的金老闆失足墮樓死亡，出場方法震驚觀眾！

前「晶女郎」林熙蕾於《繁花》壓軸登場，令觀眾非常震驚。（《繁花》劇集截圖）

林熙蕾一出場便上門追債，逼得避債的飯店老闆墮樓身亡。（《繁花》劇集截圖）

現年48歲的林熙蕾，在出場時與胡歌上演一場傾生意的橋段，看中寶總缺錢進行投資的底牌，利落地壓低寶總的分成、變相令自己多賺幾個百分點，出手快狠準！林熙蕾在《繁花》裡雖然作貴婦打扮，更經過鏡頭與燈光精心打造每一個畫面，然而歲月催人老，早已成為兩女之母的林熙蕾，打扮妝容仍無法掩蓋面部肌膚鬆馳的歲月痕跡，已非昔日的性感女神。

現年48歲的林熙蕾，雖然作貴婦打扮，但仍難掩歲月痕跡，面部皮膚明顯鬆馳。（《繁花》劇集截圖）

林熙蕾早年被王晶發掘，24歲便參演周星馳的喜劇主角，在《千王之王2000》飾演女主角初戀；在《賭俠大戰拉斯維加斯》性感上陣，與劉德華上演對手戲。此後，林熙蕾主力於香港影壇發展，主演多部杜琪峯執導作品，包括《文雀》、《神探》及《再生號》等，於2006年更憑《父子》提名第26屆香港電影金像獎「最佳女配角」。

林熙蕾24歲便參演周星馳的喜劇，在《千王之王2000》飾演女主角初戀。（《千王之王2000》電影劇照）

林熙蕾當年形象非常性感！《千王之王2000》電影截圖）

林熙蕾從影以來合作得最多的導演為杜琪峯。（《文雀》電影劇照）

林熙蕾當紅時期與多位富商及明星演員傳出緋聞，最後於2011年下嫁商人楊晨，婚後淡出影壇，並誕下兩位女兒。林熙蕾在淡出影壇後多年參演《繁花》，為王家衞破例出山，並在劇集中展現從影未見的霸氣面貌，令影迷驚喜之餘佩服王家衞選角眼光，以及塑造角色的功力。