章子怡宣布離婚未及三個月　汪峰被前女友葛薈婕爆料已有新女友？

44歲國際影后章子怡去年10月宣布與結婚8年的內地搖滾歌手汪峰離婚，聲明震驚華語影壇及娛樂圈。二人當時分別發離婚聲明，坦言彼此沒有辜負與背叛，並會在未來共同撫養一對子女。汪峰宣布離婚後未及三個月，據悉曾與汪峰於18年前分手的前女友葛薈婕，則在網絡直播上爆料，指汪峰已有新女友，消息震驚一眾網民！

章子怡及汪峰去年10月分別發離婚聲明，坦言彼此沒有辜負與背叛，並會在未來共同撫養一對子女。（章子怡微博）

葛薈婕日前於個人直播空間裡爆料，指汪峰與章子怡離婚後已有新女友！（視覺中國）

現年36歲的葛薈婕為模特兒出身，在汪峰第一段婚姻離異後短暫交往，二人育有一位女兒，據指於2006年分手，至今已長達18年。近年內地盛行網絡直播，葛薈婕於個人直播中不時談及前男友的經歷，賺取不少熱度，累積粉絲接近56萬，在章汪離婚後更引起廣泛關注。

汪峰於第一段婚姻離異後，曾經與葛薈婕短暫交往，二人育有一位女兒。（視覺中國）

有不少網民認為葛薈婕在汪峰離婚後，有意爭取復合，面對外界的質疑，葛薈婕曾於直播中表示：「我和老汪分開這麼久了，孩子也這麼大了，不要影響到孩子就好，他們兩個感情的事對我來說不痛不癢。」否認有意與汪峰復合之餘，同時爆料汪峰已有新女友！

葛薈婕不時於直播空間裡談及前男友汪峰，亦不避談二人育有的女兒。（葛薈婕直播截圖）

葛薈婕於直播中爆料，直言：「汪峰全是無縫銜接，離婚是咎由自取，子怡總算是擦亮眼睛了！」然而葛薈婕卻沒有在直播期間提出汪峰有新女友的真憑實據，被網民質疑炒作消息，亦有意擠牙膏式地釋放消息，為自己的直播繼續賺取熱度。