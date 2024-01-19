紅豆︱素顏與魏浚笙演姊弟感壓力　鄧麗欣︰佢年輕貌美皮膚又好

香港家庭溫情電影《紅豆》由新晉導演鄒穎執導，由任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、方平及朱鑑然主演，今日（19日）舉行開鏡儀式。《紅豆》劇情講述任達華、龔慈恩、鄧麗欣及魏浚笙一家四口，在九龍城經歷的喜怒哀樂，一家人亦在家庭式經營的糖水鋪裡，感受到彼此的愛與傳承。

香港家庭溫情電影《紅豆》今日舉行開鏡儀式，主演任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩一家四口出席。（葉志明 攝）

在《紅豆》裡飾演姊弟的Stephy鄧麗欣與Jeffrey魏浚笙，在開鏡儀式後接受訪問，二人繼即將上映的《飯戲攻心2》後再次合作，Stephy笑指Jeffrey是個非常煩的演員：「佢係一個好煩嘅合作伙伴，因為佢好適合呢個角色、做我細佬，係一個好稱職嘅細佬，由戲外已經開始培養呢個情緒，不斷成日叫我家姐，家到我頭都暈埋！好配合個角色、同佢喺戲內成日嗌交！」鄧麗欣表示《紅豆》裡的家庭充滿矛盾，與重男輕女的潮州父親任達華關係亦不好。

鄧麗欣與魏浚笙受訪時表示，Jeffrey開拍前已不斷叫自己家姐，嗌到頭都暈！（葉志明 攝）

Jeffrey笑指與Stephy有不少鬧交戲份，Stephy笑言：「好似同你講親嘢都係鬧交！」魏浚笙直言角色具挑戰性：「因為都係一個比較寫實嘅電影，所以獲益良多！」更表示入戲後自然流露：「有得鬧家姐咪鬧囉！」Stephy隨即笑指：「佢都忍咗好耐喇！」Jeffrey則表示對培養姊弟感情很有幫助！鄧麗欣則表示Jeffrey鬧起交上來絕不斯文：「因為佢把聲好洪厚，一大聲就好似好惡咁！其實我心裡面驚驚哋，但係戲入面又唔可以驚，要嚇返佢『咩呀！你講咩呀！』畢竟都係家姐嘛。」

鄧麗欣笑指與魏浚笙戲內有不少鬧交戲份，Jeffrey鬧起交來絕不斯文。（葉志明 攝）

鄧麗欣早前透露希望為《紅豆》的寫實演出增肥，但開鏡儀式上見Stephy一如以往纖瘦苗條，她笑言：「我失敗咗呀真係！其實少少嘅！呢個唔係劇本要求、唔係導演要求，我自己覺得要圓潤返少少，因為場戲跨度10年，要演10年前嘅自己，希望自己可以做到。可能演唱會完咗之後未咁快recover到，原來冇咁容易肥返……咁講好似唔係幾好！」

在旁的Jeffrey隨即表示：「家姐，好多人想為咗呢套戲圓潤啲，但係我成功咗！」Stephy亦開玩笑指：「好成功喎！你點做到㗎？可唔可以教下我？」Jeffrey則笑指：「冇呀，就係好投入喺個戲裡面！」鄧麗欣則表示：「死喇！原來我未夠投入！」

鄧麗欣為了《紅豆》的寫實演出，認為要增肥、較圓潤地演出，但笑言失敗。（葉志明 攝）

鄧麗欣不僅希望以較圓潤身型演出，更將會淡妝甚至素顏上陣，她透露：「基本上都係比較淡少少，因為（角色）本身有個理想、想去做空姐，好想自由自在，但係為咗家業就留低咗。所以前半段有啲唔忿氣、少少頹廢，後尾覺得一家人係要幫手，但幫手就變咗忽略照顧自己，所以會冇乜妝扮、扮靚。」

不少粉絲網民覺得鄧麗欣素顏宛如少女，Stephy則表示在「小鮮肉」魏浚笙身邊有壓力：「希望係啦……因為都有啲壓力㗎，你睇下隔籬嗰個，年輕貌美、皮膚又咁好！」Jeffrey笑指在劇本中，姊弟僅相差五年，正當Stephy表示：「呢啲數字嘅嘢唔好講喇！」Jeffrey卻原來以奇招兜圈讚Stephy：「喺戲入面望落，真係相差呢個數字！望落去同妳都似家姐細佬！」Stephy則「冇佢咁好氣」地表示：「唔通似阿哥細妹呀？」

鄧麗欣笑言在「小鮮肉」魏浚笙旁邊，素顏演出令她有壓力，二人更要飾演年紀差五年的姊弟。（葉志明 攝）

鄧麗欣與魏浚笙主演的賀歲片《飯戲攻心2》即將於新年上映，二人表示將會留在香港謝票，Stephy表示：「因為第一部我哋做唔到賀歲片，今次可以，個感覺係好開心嘅！」Jeffrey則表示會秉承自己的傳統：「會想準備啲揮春，因為寫揮春都係我自己嘅興趣，希望分享呢個興趣畀大家，我手字都OK㗎！草書嗰Type！」Stephy則笑指：「睇唔到嗰啲？」Jeffrey則表示：「唔係！係比較有文學知識嗰種書法！」