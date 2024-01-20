一路向西2︱素海霖盼帶情色電影回歸　唔要大隻男主角：好辛苦㗎

香港情色電影《一路向西 2 東京AV攻略》今日（20日）舉行公開試鏡，香港AV女優素海霖（Erena／繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自為演員Casting（試鏡），吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！素海霖在試鏡活動開始前接受傳媒訪問，並感謝一眾演員及素人踴躍前來試鏡。



Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

素海霖於試鏡活動前受訪，興奮地表示：「我今日係搵男朋友……演員！男優呀其實係！但係個個都以為係拍AV囉過嚟！」早前素海霖透露戴眼鏡的男生會額外加分，她表示最重要要的條件是：「其實都係合眼緣。」續指：「高同矮都冇所謂，唔好太大隻、唔好太瘦，瘦過我又唔好意思喎！太大隻我又唔開心，我咪要一齊做Gym？打邊爐要食雞胸肉、我要食肥牛咁點算？好辛苦㗎嘛！」

素海霖受訪時表示，挑選《一路向西2 東京AV攻略》的男演員，最重要是合眼緣，身材高矮肥瘦也沒有所謂。（陳順禎 攝）

素海霖更笑言自己第一次像「見工」一樣接見試鏡者，表示要多多學習。至於試鏡過程中，演員或素人會否有與素海霖試戲的機會，素海霖表示試場景橋段，或獨白均為挑戰的一部分：「可能兩樣都有啦，如果我想考下佢咪叫佢獨白囉！叫佢扮埋我添呀！」至於會否即場「加戲」，素海霖笑指：「睇下我嗰下有冇心情啦！」她表示曾收到一則深刻的社交媒體私訊，一位男素人表示自己有意試鏡：「有一個好深刻，就係佢老婆同佢老母都支持佢！我覺得都幾得意呀！」

素海霖笑指在宣布《一路向西2 東京AV攻略》將公開試鏡後，收到一則素人私訊，表示自己的太太與媽媽均支持自己試鏡！（陳順禎 攝）

素海霖多年前曾參演電影《出租女友》（P.T.G.F.），自己亦是排隊試鏡的其中一員，回憶當時的心情時，素海霖表示：「我自己面試嘅時候其實非常緊張，嗰陣Part-time Girlfriend（《出租女友》）係好緊張，係驚到呢，一面試完就諗『早知咁樣咁樣啦！』所以如果面試嘅你哋覺得緊張，我係覺得合情合理！我會諒解，反而會覺得可愛！」

素海霖憶述自己當初為《出租女友》試鏡時，心情非常緊張，諒解試鏡者的心情，更會覺得緊張的反應非常可愛！（陳順禎 攝）

《一路向西2 東京AV攻略》以素海霖為女主角，她直言今次演出不需要經過試鏡，至於是否為自己而開戲，她笑言：「我又唔可以咁樣講喎！咁樣太自大喎！」在場的導演鄭峰嵐則大方表示：「當然係（為她而開）啦！」素海霖則怕醜地感謝外界的支持：「多謝導演、多謝大家、多謝自己！」《一路向西2 東京AV攻略》部分劇情延續自上集，素海霖透露將會有性感演出，至於尺度方面，她表示：「暫時未收到通知，但至少兩點！」認為因應電影尺度，無法如AV作品一樣去到盡：「都冇得太低啦，因為香港要上映嘅話，大家都知道唔可以太低。」

素海霖透露自己不需要為《一路向西2 東京AV攻略》接受試鏡，導演鄭峰嵐則表示電影當然為素海霖而開拍！（陳順禎 攝）

在《一路向西2 東京AV攻略》中，素海霖將代表香港硬撼三上悠亞、波多野結衣、相澤南與村上悠華等四位日本AV女神，她表示自己未有準備奇招突圍：「做好自己囉，因為每個人都有唔同特色，唔好抄人哋、刻意去學人哋。」至於演出最具挑戰性之處，素海霖直言並非性感戲份：「我覺得首要反而係背好對白，戲都好重要。」被問到如何提升演技水平，素海霖則認真指：「我可能會請教下黃秋生先生。」

素海霖於《一路向西2 東京AV攻略》擔正女主角，直言擔心文戲演出，表示演技上會請教影帝黃秋生。（素海霖IG圖片）

香港情色電影曾於八九十年代極受歡迎，產量亦因應市場攀至高峰，然而近年該類型作品產量極低，素海霖被問到自己會否帶情色電影回歸香港時，表示：「有機會！因為其實港產片好需要大家支持！任何一個產業都需要人真金白銀去支持先會撐到，所以希望大家唔好睇盜版！」