劉德華當選中國電影家協會第十一屆副主席　開會認真專心仲抄筆記

中國電影家協會第十一次全國代表大會自1月29日展開，一連兩日於北京進行會議，不少中港電影演員以代表身份出席，包括周迅、周冬雨、吳京、黃曉明、黃渤、惠英紅、劉德華等。代表大會昨日（30日）閉幕，並透過選舉產生中國電影家協會新一屆領導機構，香港代表劉德華當選中國電影家協會第十一屆副主席，惠英紅與導演林超賢則當選協會理事！

劉德華昨日當選中國電影家協會第十一屆副主席。（視覺中國）

惠英紅與林超賢則分別當選中國電影家協會第十一屆理事。（視覺中國）

劉德華一連兩日出席會議，均以黑色三件頭西裝正裝出席，開會期間專心細聽講話內容，亦被捕捉到認真思考的表情與動筆抄下會議要點的畫面。劉德華一連兩日出席會議均精神飽滿，靚仔度十足參與頒獎典禮一樣，亦神還原近日上映新作《金手指》裡的斯文造型；劉德華於會議閉幕當日更戴上復古風格眼鏡，亦非常有型！

劉德華出席中國電影家協會會議期間，專心聆聽講話內容。（視覺中國）

劉德華在中國電影家協會會議上更動筆抄寫備忘。（視覺中國）

劉德華以一身黑色三件頭西裝出席中國電影家協會會議。（視覺中國）

劉德華於《金手指》裡飾演廉政公署調查主任劉啟源。（《金手指》電影劇照）

昔日不少香港演員亦有參與中國領導層級會議，包括周星馳、甄子丹及陳小春。周星馳於2020年曾驚喜現身廣東政協第十二屆三次會議，以低調休閒造型出席，身穿深色西裝及T裇，並戴上鴨舌帽；甄子丹則於去年初出席全國政協十四屆一次會議，當時與劉德華一樣以三件頭西裝現身；身為惠州政協的陳小春，出席會議時亦以西裝配紅色領呔現身，同場的何家勁則在西裝內穿上紅色花紋裇衫。

周星馳於2020年曾低調現身廣東政協第十二屆三次會議。（網上圖片）

甄子丹去年初出席全國政協十四屆一次會議時與劉德華一樣以三件頭西裝現身。（視覺中國）