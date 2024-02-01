劉德華當選中國電影家協會第十一屆副主席 開會認真專心仲抄筆記
撰文：莫匡堯
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中國電影家協會第十一次全國代表大會自1月29日展開，一連兩日於北京進行會議，不少中港電影演員以代表身份出席，包括周迅、周冬雨、吳京、黃曉明、黃渤、惠英紅、劉德華等。代表大會昨日（30日）閉幕，並透過選舉產生中國電影家協會新一屆領導機構，香港代表劉德華當選中國電影家協會第十一屆副主席，惠英紅與導演林超賢則當選協會理事！
劉德華一連兩日出席會議，均以黑色三件頭西裝正裝出席，開會期間專心細聽講話內容，亦被捕捉到認真思考的表情與動筆抄下會議要點的畫面。劉德華一連兩日出席會議均精神飽滿，靚仔度十足參與頒獎典禮一樣，亦神還原近日上映新作《金手指》裡的斯文造型；劉德華於會議閉幕當日更戴上復古風格眼鏡，亦非常有型！
昔日不少香港演員亦有參與中國領導層級會議，包括周星馳、甄子丹及陳小春。周星馳於2020年曾驚喜現身廣東政協第十二屆三次會議，以低調休閒造型出席，身穿深色西裝及T裇，並戴上鴨舌帽；甄子丹則於去年初出席全國政協十四屆一次會議，當時與劉德華一樣以三件頭西裝現身；身為惠州政協的陳小春，出席會議時亦以西裝配紅色領呔現身，同場的何家勁則在西裝內穿上紅色花紋裇衫。