飯戲攻心2︱預告眾主演新年潛入戲院開運　張繼聰︰龍年運程爆升

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，上集舊班底鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文回歸主演，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、「修哥」胡楓、羅蘭、米雪、謝君豪、蔣志光、黎彼得等好戲之人加盟！今日（1日）《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同一眾演員在首映前與觀眾見面，更於音樂廳進行迷你音樂會，為《飯戲攻心2》於除夕大年三十（2月9日）正式上映前造勢！

《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、羅蘭、蔣志光、黎彼得等一眾新舊演員在首映前與觀眾見面。（陳順禎 攝）

「二佬」張繼聰與「Monica」鄧麗欣合體派心。（陳順禎 攝）

「豬豬」王菀之與「三佬」陳湛文亦特別地派心。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心》系列舊班底張繼聰、鄧麗欣、王菀之及陳湛文於首映上接受傳媒訪問，提及新年帶屋企人睇戲大計時，張繼聰表示：「我哋諗住私底下約埋一齊去睇戲！有機會潛入去同觀眾一齊睇，所以大家留意下，可能人新年隔籬戴口罩嗰個係我嚟嘅！」Stephy鄧麗欣亦表已經安排家人觀看新作：「首映屋企人已經會嚟睇啦！因為我哋遲啲仲有一場首映，會同朋友、屋企人嚟睇！」至於王菀之的家人更原來身在現場：「直情睇緊喎而家！爸爸媽媽睇緊呀，同埋我哋都鍾意成個家庭連埋啲親戚包場睇，啲老人家會開心！」

張繼聰預告，與鄧麗欣、王菀之及陳湛文打算新年期間私下約到戲院睇《飯戲攻心2》。（陳順禎 攝）

鄧麗欣表示已安排家人稍後在首映入場看《飯戲攻心2》。（陳順禎 攝）

王菀之更表示會包場招呼家人親戚一齊睇《飯戲攻心2》。（陳順禎 攝）

三佬陳湛文則透露，早前已經帶女兒到優先場觀看，雖然女兒年幼尚未足三歲，但亦相當了解角色遭遇：「囡囡睇咗優先場！佢有啲位會講『叔叔慘、姨姨慘、爸爸慘、姐姐慘』但到最後又識講『冇事冇事』！」更笑指成為明禎2.0：「佢喺電視機重播嗰次即刻學咗，我夠膽講佢係超越咗林明禎！」除了林明禎，陳湛文更表示女兒會摸仿新作中的自己：「佢而家成日扮我囉！『阿婆！』嗰下，好好笑喎！」

陳湛文表示未足三歲的女兒，已經於優先場看過《飯戲攻心2》。（陳順禎 攝）

陳湛文的女兒雖然未足兩歲，但已經睇明《飯戲攻心2》劇情，更會扮第一集林明禎的動作，爸爸更笑言：「我夠膽講佢係超越咗林明禎！」（陳湛文IG圖片）

《飯戲攻心》於2022年上映創超過7200萬香港票房佳績，成為本地史上最賣座香港喜劇。女主角鄧麗欣坦言希望續集再破紀錄：「（票房）最終目標當然希望超越上一集啦！我自己都唔敢諗得太多，希望上一集入咗場睇嘅觀眾再入場睇。」在旁的張繼聰亦發揮幽默本色鼓勵觀眾入場：「我直覺上覺得睇呢套戲對開運好有幫助！因為都集齊咗一班行緊運嘅人拍戲，所以睇多啲、開心啲，對嚟緊龍年個人運程有爆升嘅幫助！」至於票房福利，王菀之則笑言：「福利係咪應該交畀各位男士？」張繼聰便笑指：「我突然間諗會唔會達到咩票房，福利係咪應該老闆畀我哋？（分紅？）分封利是嚟先啦！」一眾舊班底主演均表示贊成！

鄧麗欣希望《飯戲攻心2》能夠超越上集票房。（陳順禎 攝）

張繼聰笑言睇《飯戲攻心2》對開運有幫助，因為電影齊集一眾行運中的演員主演。（陳順禎 攝）

張繼聰於《飯戲攻心2》「喜上加喜喜電影首映見面會」上，表演戲裡經典金曲《MONICA》。（陳順禎 攝）

張繼聰笑言睇《飯戲攻心2》對開運有幫助，因為電影齊集一眾行運中的演員主演。（陳順禎 攝）