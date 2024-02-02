飯戲攻心2︱林明禎嚴選謝票旗袍　何啟華非自肥︰露側半球多人睇

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，上集舊班底鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文回歸主演，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、「修哥」胡楓、羅蘭、米雪、謝君豪、蔣志光、黎彼得等好戲之人加盟！今日（1日）《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同一眾演員在首映前與觀眾見面，更於音樂廳進行迷你音樂會，為《飯戲攻心2》於除夕大年三十（2月9日）正式上映前造勢！

《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、羅蘭、蔣志光、黎彼得等一眾新舊演員在首映前與觀眾見面。（陳順禎 攝）

「哎呀大嫂」林明禎與Jeffrey魏浚笙一同擺出阿喵於《飯戲攻心》首集的招牌動作。（陳順禎 攝）

阿Dee何啟華亦再次示範招牌慢動作轉pose！（陳順禎 攝）

《飯戲攻心》「哎呀大嫂」林明禎聯同新加盟演員Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華於首映上接受傳媒訪問，明禎早前透露會着旗袍在新年期間謝票，她笑言：「而家揀緊旗袍，因為我唔好熟悉香港邊到有得賣旗袍，而家搵緊！」阿Dee隨即笑指：「旺角女人街嗰啲，不過要講價，可能兩嚿水講到50蚊咁！」林明禎亦聽懂「講價」的意思，笑指：「就係買二送一嘛？」

林明禎透露自己正在選擇為《飯戲攻心2》謝票穿着的旗袍，何啟華則笑言到女人街買，但要識講價。（陳順禎 攝）

林明禎更頑皮地將招牌動作變成「蜘蛛俠」手勢！（陳順禎 攝）

林明禎更頑皮地將招牌動作變成「蜘蛛俠」手勢！（陳順禎 攝）

林明禎當然唔少得向觀眾派心心！（陳順禎 攝）

至於似乎熟路的阿Dee會否出動為明禎選旗袍，何啟華則笑指：「梗係唔會啦！旗袍呢啲嘢，我揀就揀畀自己啦！」笑言考慮買一件、但不會着出來，但林明禎則表示：如果謝票嘅話，我就會着旗袍、佢就會着唐裝！」林明禎的廣東話進步神速，但「唐裝」與「童裝」仍講成諧音，阿Dee隨即笑指：「我想着童裝㗎！童心未泯㗎呢幾年！我童心未泯，但成年人就『泯』咗！」何啟華亦透露本月9日將會與Jeffrey一同謝票，至於問及明禎謝票安排，明禎則表示：「因為9號我屋企人會嚟香港，我需要接佢哋、帶佢哋去食團圓飯，因為好耐冇食過團圓飯！家姐細佬都會陪我一齊謝票！」

何啟華亦與《毒舌大狀》拍檔楊偲泳再度於《飯戲攻心2》合作。（陳順禎 攝）

未時受訪不時展露「神邏輯」的Jeffrey魏浚笙今日未有主動搭話，Jeffrey表示正因抱恙在身：「係呀，有少少唔舒服，所以講嘢細聲咗。」但Jeffrey則笑指未知自己為何會生病：「我都唔知呀，所以真係祝大家身體健康。（失聲？）少少啦。（被阿正傳染？）應該唔係。」

Jeffrey魏浚笙表示自己身體抱恙，所以更需要祝大家身體健康。（陳順禎 攝）

近日阿Dee何啟華與ERROR隊友肥仔於電視節目《晚吹- 404_886流量密碼》接觸不少台灣女神，阿Dee笑言並非自肥：「其實一啲都唔自肥，好期望大家都會睇《流量密碼》，睇多啲台灣靚女。但其實我哋作為主持人係睇到膩咗嘅。」至於會否對台灣靚女心動，他則一本正經地表示：「絕對冇（心動）㗎！有時都想同真人有啲距離，呢樣係193話畀我知。（有冇抄牌？）齋抄IG囉！因為個節目其中一部分，節目要我哋follow佢哋IG，了解下流量密碼係咩嚟。」但何啟華亦笑言自己抱着求真精神請教台灣靚女的流量密碼：「我自己都有問啲地理常識，南半球、北半球嗰啲，原來露側半球會多啲人睇！我自己諗緊、練緊，所以最近個胸部都好似Jeffrey咁firm！」

阿Dee何啟華笑言拍攝《晚吹- 404_886流量密碼》並非自肥，但有向台灣靚女取經流量密碼。（陳順禎 攝）

何啟華笑言無法與身型非常結實的「大表哥」Stanley邱士縉比較，阿Dee亦不期望操練至大表哥的級數：「操到佢咁樣？唔啦！呢啲講真講天份嘛，大表哥係一個完美嘅示範！」至於身型向來健碩的Jeffrey，則對大表哥的成果感到佩服：「好呀！努力下，好利害！我都有啲嚇親！好誇張、擺pose好型，唔講以為比賽緊！」