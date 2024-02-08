吳彥祖一家三口出席格林美獎　Lisa S罕有曬合照女兒盡得優良基因

近年主力於美國發展的香港男神級演員吳彥祖，日前攜同太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）出席美國樂壇年度盛事格林美頒獎禮，並在VIP包廂觀看整場盛會！吳彥祖與Lisa S.誕下女兒後，甚少公開一家三口的合照，去年夫妻攜同Raven出席影視作品首映，期間的合照令女兒近貌曝光！日前吳彥祖與Lisa S.分別於社交媒體分享出席格林美盛會的照片，其中女兒Raven在一家三口合照與嘉賓大合照中，分別展現甜美與怕醜的面貌，非常可愛！

吳彥祖與太太Lisa S.攜同11歲女兒吳斐然（Raven）出席格林美獎盛會，並罕有分享一家三口的合照。（Lisa S. IG圖片）

吳彥祖攜同太太Lisa S.與女兒Raven出席格林美獎期間，在貴賓包廂中與一眾演員好友同席，包括近期與吳彥祖一同參與賽車訓練、《狂野時速》（Fast and Furious）系列韓裔演員姜成鎬（Sung Kang）。Lisa S.於社交媒體上分享了一家三口盛裝出席格林美獎的合照，吳彥祖10歲的女兒Raven站在父母之間露出甜美笑容，難掩出席盛會的興奮心情。

吳彥祖一家三口與一眾圈中好友在嘉賓包廂觀看格林美獎，同場亦有吳彥祖賽車場上的好友、《狂野時速》系列男演員姜成鎬（左一）！（吳彥祖IG圖片）

Raven的樣貌再度曝光，已將曾經挑染成粉紅色的兩側長髮染回啡黑原色，身穿牛仔藍色長裙、大方得體，Raven除了遺傳吳彥祖的面型與Lisa S.的混血深邃五官外，年僅10歲便身高至父母胸前，盡得父母優良基因！

近年吳彥祖與太太Lisa S.去年攜同女兒Raven吳斐然出席影視作品首映，當時Raven將頭髮兩側染成粉紅色。（視覺中國）

吳彥祖與太太Lisa S.於2013年誕下女兒Raven吳斐然。(資料圖片)

吳彥祖固然型到爆裂，太太是混血名模Lisa S.，女兒Raven吳斐然天生非常可愛。

吳彥祖與Lisa S.出席格林美盛會上亦盛裝打扮，吳彥祖以一身藍色系西裝配搭領巾現身，並配襯米色闊邊帽、眼鏡與白色波鞋，有型得來非常斯文；Lisa S.則以一身深藍色T裇長褲外襯黑色皮褸，更與吳彥祖戴上情侶眼鏡，夫妻造型合襯之餘，一家三口亦同樣走藍色系打扮！