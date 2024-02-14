愛情夢幻號｜劉德華最後悔接拍的電影　一原因與黃百鳴永不合作

1999年上映的《愛情夢幻號》由邱禮濤執導，劉德華、日本女星石田光及黃秋生等主演。當年票房收不到900萬，但單單劉德華的片酬已達1200萬，損失慘重。相隔多年後，華仔受訪透露因為這部片跟監製黃百鳴反目，往後再無合作，究竟發生咩事？



華仔指《愛情夢幻號》拍攝現場一片混亂。（電影截圖）

《愛情夢幻號》口碑與票房不佳是公認的事實，但連華仔本人都認證為「爛片」，不禁令人好奇這部片究竟有幾差。據早年華仔受訪表示，他最後悔接拍的電影正是《愛情夢幻號》，當年為了錢才接拍，黃百鳴願意付給他1200萬港元片酬，是他前所未有得到的價碼。

《愛情夢幻號》承著《鐵達尼號》的熱潮製作，但質素不感恭維。（電影截圖）

九十年代中華仔因為投資電影公司失利而負債累累，長達數年時間瘋狂接戲來還債，明知《愛情夢幻號》質素不佳都硬著頭皮接拍。華仔憶述當年在郵輪拍攝時，發現現場一片混亂，工作人員以為只是拍旅遊雜誌，不知道是來拍電影的：「我真的覺得很辛苦，我看到那些工作人員在捱日子，我覺得他們被人騙了」。

華仔表示很後悔為錢拍這部戲。（電影截圖）

據悉，由於製作費都花在華仔的片酬上，片方沒有錢請臨時演員，要靠演員去找人來充撐場面，後來華仔得悉背後原因大感後悔：「我很後悔！很後悔！收了錢也花得不安心」，他認為監製黃百鳴的做法不恰當，有失演員身份及尊嚴，往後拒絕跟對方合作。