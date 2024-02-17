飯戲攻心2｜鄧麗欣有信心突破《飯1》票房　嫌Dee飛吻福利唔夠勁

《飯戲攻心2》開畫5日票房已破2500萬，鄧麗欣（Stephy）同何啟華（Dee）今日（17日）現身旺角繼續為電影造勢，派發福米祝願「人人得米」。

Stephy與阿Dee今午為《飯戲2》現身旺角宣傳，之後再拉大隊去謝票。（葉志明攝）

Stephy透露過年期間打麻雀有進帳，自覺今年財運應該唔錯，除咗打麻雀外，Stephy又與媽媽外遊，日前又到家英哥同阿姐屋企拜年，同場仲有Edan：「其實唔係特登約，係Edan去，而我住得比較近，所以就過埋去一齊拜年。」講到昨晚（16日）任鄭中基演唱會嘉賓，雖然所有收到嘅利是都會捐出，但Stephy表示過年開騷原來福利咁好，更笑稱可以諗一諗，她又指做嘉賓之餘不忘送上戲飛宣傳。

Dee話已經除過褲，所以今次福利係搵Jeffrey淋水。（葉志明攝）

問到有無信心突破《飯戲1》票房，Stephy說：「我覺得信心一定要有，首先希望大家鍾意，票房唔係我哋諗，不過作為演員都希望大家睇完係會鍾意同喜歡我哋演出，目標係希望有上次成績，甚至超越就更好，所以我哋都好努力去謝票。」講到票房福利，阿Dee即場送飛吻，之後仲話考慮淋水：「有乜所謂，大家having fun、開心咪淋水，淋Jeffrey都無問題，我要為大家著想嘛，淋自己我私下send 俾fans算啦。」Stephy聞言後表示可以幫手。

Stephy透露Edan向佢力推《盜月者》，而佢亦反sell《飯戲2》。（葉志明攝）