臨時劫案｜郭富城逼人「講多謝」　導演麥啟光︰時下啲人唔講唔該

電影《臨時劫案》由郭富城、林家棟、任賢齊主演，是今年賀歲奇葩，票房愈映愈有，最新數字已去到1300萬，後勁凌厲。《香港01》找來導演麥啟光以及其中一位編劇陳偉斌接受訪問。雖然電影名叫「臨時」，但一切都非即興而生，故事早在2016、17年已有雛型，而兩位雖為銀河出身，但今次是首度有完整劇本才開拍的作品，絕對是一次不一樣的經歷。



《臨時劫案》的編劇陳偉斌（左）與導演及編劇麥啟光（右）。（葉志明 攝）

電影《臨時劫案》由上畫一刻，已展開了一場神奇之旅。農曆新年假期場次甚少，未能帶動票房，但電影口碑不絕，反令映期愈映愈旺，逆市加場，至今香港票房已達1300萬，跟第二位的《盜月者》2100萬，距離收窄。電影在內地1月19日上畫同樣有奇蹟。麥啟光︰「呢個係行內稱死期，元旦後賀歲前，大家使晒錢又掛住搞春運，但結果一直仲上緊，賀歲期間仲加場次。」截止24/2，上映37日，票房已錄得2.3億人民幣，成績算不錯，起碼冇撤檔。

劇本初稿，集中講慕容料與笠水二人，到郭富城的加盟才演化成這個三人故事。(《臨時劫案》劇照)

《臨時劫案》帶出一句金句「講多謝」，麥啟光希望大家唔使畀人用支槍指住個頭，先識講多謝。（葉志明 攝）

一個中佬的考試

導演麥啟光與編劇陳偉斌，早在拍攝《單身男女2》時已合作，由於銀河映像奉行飛紙仔創作，所以編劇與執行導演關係密切。陳偉斌︰「一直都知佢想做導演，之前有搵過我，當時我搞緊《神探大戰》差不多尾聲，於是一口應承。佢都係時候再做導演，作為一個中年男人，點都想做一啲嘢證明自己仲得唔得，佢搵得我即係心中仲有團火。」

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麥啟光當過導演，但自覺未夠班，甘於回到執行導演崗位，重新學習。（葉志明 攝）

59歲的麥啟光，對觀眾而言是頗陌生，但絕非新導演，早在2000年已首次執導，最多人認識的是與馬偉豪合導的《玉女添丁》，而張家輝主演的《流氓師表》就是在網上最多人廣傳之作。可惜打後的作品口碑和票房都表現不濟，繼而只是零星地有執導作。

《流氓師表》是麥啟光於2000年的作品，當年得87萬票房，但就是這幕「你唔搭我咪唔食囉」都在網上流傳至今。（網絡圖片）

麥啟光︰「我覺得自己唔夠班，最簡單自己拍完嘅戲都唔想睇，我係技術型出身，畫面上懂得處理，但劇本點寫，對白點解咁講完全冇鑽研。過去都係老闆有個劇本問我拍唔拍，咁我見到劇本上有『三角形』（對畫面的描述）就拍啦，唔會大錯，最多拍出嚟冇力，唔夠好睇，但拍拍下，覺得電影唔應該係咁，只係自己又未掌握到，於是暫且放低，索性跟人學下。咁好彩跟到杜琪峯、爾冬陞，從而又識到林嶺東、徐克，大把嘢你學啦，學到咁上下，就為自己搞個考試囉。」

陳偉斌與麥啟光在銀河工作時，已合作無間，老友要重拾導演筒，自己亦瞓身支持。（葉志明 攝）

三個角色都是導演分身

要考試，當然要搵埋死黨拍住上，麥啟光︰「你要去死，都要搵個肯陪你去死嘅。」編劇陳偉斌就是這個死侍，而事實上三大角色的性格原型，其實都源於導演自身。陳偉斌︰「我最了解麥啟光個人，其實慕容輝（任賢齊 飾）同笠水（林家棟 飾）就係佢性格分裂出嚟。正如佢好想拍套戲，有個好勁嘅概念，但轉頭又變咗慕容輝，質疑自己到底得唔得？成日自我反雛。」

陳偉斌寫劇本時，將導演麥啟光內裡的一面，寫到林家棟和任賢齊身上。(《臨時劫案》劇照）

麥啟光都會有如梅藍天的野心大計，但一直就是欠動力實踐。「我係有啲拖延症，明日復明日」麥啟光說。（《臨時劫案》劇照）

至於郭富城的打劫決定，其實麥啟光都有一刻閃過。「2016、17已經想到這個故事，一直未遇到老闆就再諗下先，直至有一輪冇嘢做，自己都嗅到這股味，擔心之後仲可以點呢？於是開始著手去搞呢個故事，搵編劇副導埋班，但未開拍啲積蓄都花到七七八八，個人都開怯。諗下有咩方法可以突然有一大筆錢，甚至幻想係咪打劫呢？貪成效快嘛！得唔得好快就知，衰咗入獄都有飯食，睇醫生唔使排隊，糖尿病都快啲好。」當然一切都是戲言，但漸漸就變成郭富城飾演的梅藍天雛型。

2021年開會用的故事板，今日都未拆掉，看起來滿有回憶。（葉志明 攝）

《如珠如寶》成了契機

到2019年，林敏驄邀請他參與《如珠如寶》拍攝，繼而認識了無限動力的兩位老闆，合作完對方問我有冇故仔想拍，此時這個劇本才露出曙光。陳偉斌︰「原定故事都要走黑色幽默，所以度一個好跳掣的主角，郭富城在戲中一直堅持的事，可能是大家早已不太遵守的原則，例如受他恩惠要『講多謝』，對你不義時佢會同你講『Sorry』，現代人可能覺得好老套，但其實是基本禮貌。」

陳偉斌曾四度奪得香港電影評論學會最佳編劇，而有份參與的《神探大戰》更贏得第41屆香港電影金像獎最佳編劇。（葉志明 攝）

有看過《臨時劫案》，完場時腦內都會泛起一句「講多謝」，一句「Sorry」，其實這是麥啟光最想大家帶走的。「你有冇留意而家喺商場幫人開住道門，啲人會照行照過，冇人會同你講︰『唔該』，我仲以為自己做咗Bell Boy。同埋你睇下網上好多嗌交片，其實只要其中一方肯講句Sorry，就可以化解，但就係唔肯講，所以今次想借郭富城把口，提醒番大家做人係要有嘅禮貌。」