狂野時速︱雲迪素捲性醜聞後首談製作進度　每周與編劇開會感興奮

荷里活飛車動作電影《狂野時速》（Fast and Furious）系列男主角雲迪素（Vin Diesel），去年底捲入性侵醜聞風波，被前女助手Asta Jonasson於加州洛杉磯入稟控告性侵。Jonasson指控雲迪素於14年前於酒店內被雲迪素強行撫摸、親吻並在她面前自慰。性侵醜聞爆出後，外界關注雲迪素監製兼主演的《狂野時速》系列或會因此受阻，然而日前雲迪素則於社交媒體上更新製作狀態，令影迷稍為放心。

雲迪素去年底捲入性侵醜聞，外界關注事件對《狂野時速》系列的影響。（Getty Images）

雲迪素於社交媒體中發文分享《狂野時速》結局篇電影的拍攝進程：「剛剛完成每周與編劇與團隊的會議，我們對系列的完結篇的興奮簡直難以致信，只能形容真的非常興奮！」讓粉絲放心，系列結局篇仍然製作得如火如荼，不會受外界醜聞影響而爛尾。

雲迪素對於《狂野時速》製作進度的更新，無疑為影迷打下強心針。（《The Fast and the Furious》劇照）

雲迪素亦感性地感謝系列多年累積的影迷：「當每個人也踏入周末時，我想到大家……想起無數個時刻，大家的熱情與期待成為我們創作的原動力。大家對我們系列的傳承，令系列得以成功、更進化產生出獨特的影響力！正如我的小女兒所講，非常深刻！」他亦表示希望結局篇能夠不負萬千影迷的期待：「這場盛大的結局不僅只有結局的意義，更慶祝我們一同建立的這個不可思議的家庭！希望能夠讓大家感到驕傲！」