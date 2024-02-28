流氓師表｜乘《臨時劫案》翻Hit　「食煙搭膊頭」發掘盧惠光喜感

由麥啟光執導，郭富城、林家棟、任賢齊主演的賀歲片《臨時劫案》，後勁凌勵，在口碑帶動下票房已達1,500萬，成績令人鼓舞。更意外地令網民翻出導演24年前的舊作，由張家輝、蒙嘉慧主演的《流氓師表》重溫。《香港01》便找來麥啟光跟大家分享當年拍攝的趣事。



（《流氓師表》封面）

「你唔食我咪唔搭囉！你唔搭我咪唔食囉！」呢幕對白真係好正。（《流氓師表》影片截圖）

《流氓師表》是2000年10月上映的香港電影，是乘當年日劇《GTO麻辣教師》而創作，更找來因《化骨龍與千年蟲》而冒起的張家輝，還有蒙嘉慧、杜汶澤主演。雖然最終票房只得87萬，但電影在廿多年來都在網上廣傳，更有網民剪輯一個9分鐘精華版，讓大家一口氣重溫爆笑位。

《臨時劫案》令網民重溫導演麥啟光的舊作《流氓師表》，導演亦多謝網民替他剪出一個精華版。（葉志明 攝）

多謝網民剪輯精華版

回想24年前，麥啟光都承認當日的拍攝手法是幼嫩︰「當時搵羅耀輝（《幸運是我》導演）做編劇一齊創作，個故仔唔難度，係要諗每場戲點拍。呢部係我第二部執導作，根本都未知拍戲係咩？勝在啲對白無無聊聊幾好笑。」麥啟光更多謝有網民將全片剪輯成9分鐘在網上流傳︰「成套戲睇，中間係會有啲悶，剪個9分幾鐘精華就好好笑，感恩有網民做呢樣工作。」

+ 2

劇本度好晒冇即興

要數《流氓師表》的爆笑位，打二人麻雀、衣櫃起雙飛、用胸圍教數學、打邊爐食避孕套都夠精彩，不過最經典還是要數張家輝與盧惠光在學校門口，一鏡過的「食煙搭膊頭」。麥啟光︰「而家就話識擺好個鏡頭等演員去演，當日根本唔夠時間，一日拍17場戲，仲可以點，只可以擺定個鏡頭等大家演晒成場戲，有時就擺定條路軌，係咪都推部機扮杜琪峯。」

張家輝雖為古惑仔，但對學生從來都冇動粗甚至鬧，角色設定跟《臨時坊案》的禮貌悍匪郭富城相若。（《流氓師表》影片截圖）

蒙嘉慧角色是教地理，故即興改名叫魯媚，全名「地理魯媚」。（《流氓師表》影片截圖）

結果這場戲都成為網民最喜歡的一幕，麥啟光︰「證明場戲好睇就唔使搞咁多嘢，兩個演員都好睇。其實成套戲都唔係即興拍，有晒劇本，甚至現場都唔多爆肚，係幾個演員張家輝、杜汶澤、盧惠光都好適合演呢類戲，仲發現盧惠光演喜劇都得。」麥啟光更指當年套戲上映，盧惠光向他笑說，「而家出街被人叫訓導主任。」可見甚有記憶點。而全片唯一現場爆肚改動的，反而是蒙嘉慧個角色名︰「真係現場諗到，佢教地理，又叫魯媚，咪地理魯媚囉，係呢個位即興度出嚟。」麥啟光說。