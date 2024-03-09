周處除三害｜阮經天再爆紅成帶貨王　上映9日累計票房破3億

由金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》近日在內地上映大受歡迎，截止目前上映第九天，累計票房已破3億人民幣（約3億2千萬港元），相當厲害。除此之外，他還為不少商家帶來商機，他在電影中所戴着的粉紅小豬手錶成熱賣商品，市場上更出現賣斷貨跡象。

《周處除三害》在內地大受歡迎。（《周處除三害》微博圖片）

截止目前上映第九天，累計票房已破3億人民幣。（網上截圖）

《周處除三害》作為春節檔期後爆款電影，不少觀眾都激讚劇情緊湊，以暴制暴的故事相當有爽感，再加上所有演員演技在線，故事有完整度，所以令電影大受歡迎，在內地截止目前上映第九天已累計總票房破3億人民幣，更在各大影視平台獲得極高評分，更屢屢成為微博熱門話題，成績相當厲害。

粉紅小豬手錶爆紅。（影片截圖）

電影除了獲得好評之外，劇中陳桂林（阮經天飾）經常戴着的粉紅小豬手錶亦爆紅，他對此粉紅小豬手錶相當重視，皆因是其祖母留下給他的唯一一件遺物，從他對此手錶重視的角度而看，完全展示了多兇惡的人都好，內心仍有充滿柔弱一面。

阮經天演技再備受肯定。（微博圖片）

粉紅小豬手錶帶來不少商機，在各大網購平台都出現「阮經天同款小豬手錶」的商品，掀起一波搶購潮，甚至賣斷貨。據內地媒體報導指出，有商家表示正聯繫有關工廠加急生產粉紅小豬手錶，令不少網民笑言阮經天才是帶貨王。