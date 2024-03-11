贖夢｜張家輝為新作開金口唱王傑經典　與陳法拉派心舉動極心寒

由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，電影人製作有限公司 及香港電影發展基金出品，星火製作有限公司製作，張家輝執導最新作品《贖夢》，今天（11/3）於《香港國際影視展2024》開幕日，釋出首支預告片和海報﹗電影將帶領觀眾走入夢境世界，潛入角色心底陰暗回憶，揭開一個個人性故事。



張家輝與陳法拉十字緊扣還派心，原以為溫馨的場面，背後極心寒。（《贖夢》劇照）

電影由張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡特別演出，預告片中揭示角色之間命運交織，共同面對夢魘困擾，充滿神秘懸疑感，令人更為期待故事發展﹗

張家輝在預告中自言一直瞓唔著，亦怕瞓著會不醒，相當壓抑。（《贖夢》預告截圖）

張家輝在戲中被惡夢纏身，預告片中他無助地向飾演醫生的阿謙表示：「瞓唔到覺...我都醒唔返。」對白刺中不少都市人心聲，而家輝的說話，令阿謙夢見自己的不堪往事，箇中回憶似潛藏著不可告人秘密，究竟渴望拯救家輝和自救的阿謙，能否從夢中得到救贖？法拉戲中亦突破過往斯文角色，以瘋婦形象出現，為了保護家輝所演的丈夫，表現歇斯底里，非常破格。

張家輝與劉俊謙戲中的對話，當中有不少未解的疑團。（《贖夢》預告截圖）

家輝今次亦親自翻唱王傑經典作《無悔今生》，歌詞揭示戲中他跟法拉的淒美婚姻經歷。預告片片尾驚現尖叫聲，以及閃現連場不安畫面，如烏蠅在家輝臉上遊走、血紅大嘴的許恩怡半空盪鞦韆等，每個角色都有其夢魘？當中的人物關係驟看千絲萬縷，令故事更添詭秘﹗ 電影亦帶出一種歐美片風格，透過強烈的色彩，為戲中的角色營造一份凄美和心寒感。

預告中一直隱隱若若聽到張家輝翻唱王傑的金曲《今生無悔》，但唱得極凄怨，似含怨未雪一樣。（《贖夢》預告截圖）

聽聽張家輝開金口