迪士尼Duffy與好友4大活動　StellaLou芭蕾舞表演1方法有82折優惠

香港迪士尼樂園4大活動回歸！除了「Duffy 與好友同萌遊 - 春日友約」強勢回歸，帶來「快樂分享」小劇場外，Duffy 與好友遊玩屋亦將再度開放，換上全新春日服飾的Duffy 與好友更會在遊玩屋內迎接大家！此外，StellaLou亦再度聯乘香港芭蕾舞團呈獻期間限定的精彩表演！立即睇文了解詳情啦！



【1】StellaLou X 香港芭蕾舞團表演 1方法率先入場揀靚位

「StellaLou X 香港芭蕾舞團」在去年曾經上演過為期9天的《StellaLou夢想起舞吧》芭蕾舞表演，今年同一班底再度回歸香港迪士尼樂園，更將期間限定表演延長至一個月！於2024年4月4日至5月5日期間，StellaLou與香港芭蕾舞團將在迪士尼故事劇場舞台帶來長達30分鐘的芭蕾舞表演，大家可以入場見證StellaLou由努力練習、經歷考驗到實現夢想的過程。

除了可以看到StellaLou起舞外，Duffy、LinaBell及Gelatoni等好友都會登場參演。迪士尼更推出許多StellaLou最愛的紫色系期間限定周邊商品，各位StellaLou的粉絲們絕對不能錯過！

想近距離欣賞到StellaLou的舞技，就一定要購買迪士尼尊享卡 - 「StellaLou夢想起舞吧」，獲得優先進入舞台匯演指定場次，可以率先入場揀靚位！現在購票並輸入獨家推廣碼，更可獲得82折優惠！

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【2】Duffy與好友「快樂分享」小劇場 近距離欣賞全新劇場演出

一年一度的「Duffy與好友同萌遊—春日友約」將於2024年3月15日至6月10日展開，Duffy與好友會以全新春日糖果主題新衣登場，在奇妙夢想城堡舞台一齊送上第一次主演的城堡全新小劇場演出！

除了舞台化身為春日野餐的草地場景外，在小鎮大街火車站前的花圃中央更會出現春日糖果主題設計的大型花卉Duffy頭像，小鎮廣場則會看到Duffy與好友的花卉塑像，打卡同樣一流！香港迪士尼樂園度假區更有全新Duffy與好友春日糖果系列周邊商品等你入手！

想近距離同Duffy與好友玩遊戲、看表演，只需購買迪士尼尊享卡 – Duffy 與好友「快樂分享」小劇場，即可進入奇妙夢想城堡前的指定觀賞專區欣賞演出！不過要注意迪士尼尊享卡並不包括香港迪士尼樂園的入場門票。可以點擊以下連結購買樂園門票：

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【3】Duffy與好友遊玩屋 全新春日裝飾還原故事場景

位於廣場匯的「Duffy與好友遊玩屋」自農曆新年活動結束後暫時關閉，換上全新春日裝飾後，將與3月15日起重新開放！「Duffy與好友遊玩屋」真實還原了Duffy與好友的故事場景，可以走入Duffy與好友的日常起居室、CookieAnn的廚房、Gelatoni的藝術廊、'Olu Mel的愜意小海灘等，以AR互動體驗走入故事世界！

「Duffy與好友遊玩屋」免費開放，但想跟Duffy與好友見面，大玩自拍，就要購買迪士尼尊享卡 –「Duffy與好友遊玩屋」優先進入遊玩屋的故事場景中與一位 Duffy 與好友見面！除了Duffy、StellaLou、Gelatoni等角色，LinaBell亦將強勢加入跟大家見面！

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【4】Duffy與好友萌粉房間入住驚喜 3大應援物工作坊

一場來到迪士尼樂園，何不花一晚入住迪士尼樂園度假區酒店？三間度假區酒店將推出多款Duffy與好友主題住宿及度假體驗，包括一系列入住驚喜！只要加購「Duffy與好友萌粉房間入住驚喜」，就可以獲得Duffy與ShellieMay 春日糖果主題毛公仔、Duffy與好友棉花糖和儲物罌、春日Duffy與好友水壺等禮品！

入住迪士尼樂園度假區酒店更可以參與3大應援物工作坊，「Duffy與好友萌氣滿滿氣球班」有專業氣球師教你動手扭出Duffy、StellaLou造型的氣球；「Duffy與好友超萌首飾盒手作班」將製作Duffy的海洋或LinaBell的森林場景為主題的首飾盒；「迪士尼曲奇奇趣班」更會教你DIY復活節限定Duffy與CookieAnn曲奇！全部活動都超吸引！

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入住酒店的同時亦可以享用迪士尼樂園酒店的餐飲美食，晶荷軒迪士尼特色點心午餐可以享用迪士尼特色點心、海鮮豆腐羹、唐老鴨綠豆蓉包拼陳皮紅豆沙湯丸等美食；華特餐廳下午茶則提供迪士尼朋友曲奇、M6和牛條配壽喜燒汁、米奇鬆餅配奶油忌廉、炸雞肉芝士球配照燒沙律醬等精緻小點！

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