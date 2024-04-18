母親節餐廳優惠14間推介｜生蠔任食／人均$128起／一套餐勁減4千

母親節餐廳優惠2024｜自助餐優惠｜下午茶優惠｜母親節當然要好好慰勞媽咪！《香港01》「好食玩飛」記者推薦14間高性價比餐廳，最平人均只需$128即歎精緻點心套餐、水療Spa加下午茶更勁減$4,000！即睇內文啦！



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母親節自助餐優惠【1】西環萬怡酒店 MOMO Cafe ── 雪場蟹腳、刺身及即開生蠔 73折 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MoMo Café 母親節有自助餐優惠，每位成人奉送即開新鮮生蠔兩份，當中MoMo 特色石烤比薩值得一試，另外亦供應冰鎮海鮮，包括鮮蜆鮮蝦、北寄貝、黃金螺；肉類包括紐西蘭肉眼牛排、羊腿等。想為母親滋補，可來一客紅棗蟲草花蒸比目魚。自助晚餐除了有北海道帶子、北寄貝、阿根廷天使紅蝦等冰鎮海鮮外，更有葡汁春雞、紅酒燴牛尾等美食，甜品方面提供一系列西式糕點、中式糖水及12款Movenpick雪糕任君選擇。現有獨家優惠低至73折！

西環萬怡酒店 MOMO Cafe｜母親節及前夕自助午餐特色菜

成人： $287.3｜原價： $371.8

小童： $219.3｜原價： $283.8

長者： $253.3｜原價： $327.8

*每位成人奉送即開生蠔兩隻

👉🏻獨家優惠73折

西環萬怡酒店 MOMO Cafe｜母親節及前夕•生蠔海鮮自助晚餐

成人： $464｜原價： $638

小童： $326.4｜原價： $448.8

長者： $430.4｜原價： $591.8

*任飲生啤

適用日期：5月11日至12日

👉🏻獨家優惠73折

地址：西環西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：3717 8989



母親節自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣 ── 各款和牛美食、即開生蠔、雪花蟹腳 74折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食。包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食。想慰勞一下母親，再來一碗蟲草花海底椰燉花膠，相當滋補。現有低至74折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海鮮國際自助午餐

成人： $420｜原價： $449

小童： $572

長者： $572

適用日期：5月11至12日（須提前3日預訂）

👉🏻74折優惠預訂

九龍酒店倚窗閣｜和牛海鮮二重奏自助晚餐

成人： $574｜原價： $754

小童： $412｜原價： $559

長者： $412｜原價： $559

適用日期：即日至5月31日（須提前3日預訂）

👉🏻74折優惠預訂

尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803



母親節自助餐優惠【3】香港帝苑酒店 ── 下午茶套餐、水療按摩 獨家組合優惠勁減$4,040 立即預訂

香港帝苑酒店Spa曾連獲福布斯旅遊指南2023及2024四星評級獎項和榮譽，母親節帶媽咪去歎個下午茶，再一同享受頂尖的按摩及水療服務，讓時刻為你緊張的媽咪身心放鬆一下！下午茶提供花茶、帝苑蝴蝶酥，母親節快閃優惠，加送頭部按摩15分鐘。另有二人組合獨家優惠，僅需$2,100（原價$6,140），節省$4,040！

香港帝苑酒店｜香薰舒緩按摩60分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証

成人： $750｜原價：$2,135

組合包括：

花茶及帝苑蝴蝶酥

香薰舒緩按摩60分鐘

加送頭部按摩15分鐘 [ 只適用於快閃期內19/4/2024 - 31/5/2024 ]

療程當天免費使用健身室通行証

療程當天水療設施（包括男性：按摩浴池和桑拿 / 女性：蒸氣和草藥桑拿；體驗淋浴等）優惠券自購買後 60 天內有效價格均包含 10% 服務費

適用日期：2024年4月19日至5月31日（需提前1天預約）

👉🏻立即預減$4,040優惠預訂 香港帝苑酒店｜溫馨二人下午茶及水療之旅（90分鐘）

成人： $2,100｜原價：$6,140

👉🏻立即預減$4,040優惠預訂 水療二人組合包括：

花茶及帝苑蝴蝶酥

全身磨砂 或 面部效能護理30分鐘

香薰舒緩按摩 60分鐘

下午茶套餐（下午三時至五時內供應）

療程當天免費使用健身室通行証

療程當天水療設施（包括男性：按摩浴池和桑拿 / 女性：蒸氣和草藥桑拿；體驗淋浴等）優惠券自購買後 60 天內有效

價格均包含 10% 服務費

適用日期：2024年4月29日至6月30日（需提前1天預約）

👉🏻立即預減$4,040優惠

尖東麼地道69號

電話：2721 5215



母親節自助餐優惠【4】六國酒店 Le Menu ── 扣鮑魚、片皮鵝、爐端燒 獨家優惠74折立即預訂

六國酒店的Le Menu推出豐盛的自助晚餐，餐廳包含中、西、日美食，一定能滿足媽咪的口味！自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、堂弄鮑魚、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更有即場火焰雪山表演，定能搏得媽咪歡心！現有獨家優惠74折！

六國酒店 Le Menu｜自助晚餐

成人 $646｜原價：$866.8

小童 $408｜原價：$547.8

可選時段：

時段A: 18:00 - 21:00

時段B: 18:30 - 21:30

時段C: 19:00 - 22:00

適用日期：5月11日至5月12日

👉🏻獨家優惠74折預訂

告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3808



母親節自助餐優惠【5】六國酒店 ── 下午茶自助餐 巴馬火腿、拿破崙任食 獨家優惠55折立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，適合帶媽咪體驗一頓優雅的下午茶！餐廳提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，可慢慢同媽咪合照！現有獨家優惠55折！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

2位成人（快閃優惠）：$399｜原價：$722｜人均：$199.5

成人：$262｜原價：$361

小童：$174｜原價：$240

適用日期：即日至5月31日

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灣仔告士打道72號

電話：2866 2166



母親節自助餐優惠【6】尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR ── 4人同行送精選主菜 9折立即預訂

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar推出母親節限定優惠，精選五道菜晚餐，四人同行更送精選主菜一份！十分適合一家四口一起與媽咪歎住夜景慶祝母親節！晚餐主菜包括：美國西冷牛扒拼鴨肝配黑松露薯條或焗龍蝦尾配龍蝦汁鳥巢麵，更有湯、中盤、甜品及飲品！現時預購即享9折優惠！

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR｜母親節五道菜晚餐

成人：$498｜原價：$548

適用日期：5月11日至5月12日（數量有限，售完即止）

👉🏻9折優惠預訂

尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：2117 3526



母親節自助餐優惠【7】龍逸軒 ── 中菜盛宴、迷利佛跳牆、水海星斑、鮑參翅肚羹 73折起立即預訂

中菜廳龍逸軒推出母親節精選中菜優惠，定能滿足喜愛吃中菜的媽咪。菜譜分為「孝」、「敬」兩款，「孝」有迷利佛跳牆、水海星斑、蟹肉桂花炒魚肚等名貴中菜；「敬」包含鮑參翅肚羹、沙巴龍躉斑及水晶焗釀蟹蓋等美食！現有73折優惠！

龍逸軒｜母親節精選菜譜

4位成人（孝）：$2,388｜原價：$3,287｜人均：$597

6位成人（孝）：$3,388｜原價：$4,717｜人均：$564.6

10-12位成人（敬）：$8,288｜原價：$10,657｜人均：$775.8（10位計）

2024年5月1至5月12日

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尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3722



母親節自助餐優惠【8】香港萬麗海景酒店 ── 西班牙主題自助餐 82折立即預訂

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出了以西班牙為主題的自助餐，提供國際知名Joselito西班牙火腿以及一系列西班牙美食，帶媽咪試試新東西也不錯！美食包括西班牙醃肉及芝士、西班牙醋漬鯷魚等，亦有提供龍蝦、蟹腳等時令海鮮，以及特色甜品及雪糕！現有82折優惠！

香港萬麗海景酒店｜萬麗咖啡室

「萬」遊海陸自助午餐 （5-6月）

成人：$485｜原價：$592

小童：$287｜原價：$350

「萬」遊海陸自助晚餐 （5-6月）

成人：$764｜原價：$933

小童：$449｜原價：$548

適用日期：2024年4月18日至6月14日

👉🏻82折優惠預訂

灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

電話：2802 8888



母親節自助餐優惠【9】8度海逸酒店 ── 自助晚餐任食生蠔、鱈場蟹腳 83折立即預訂

8度海逸酒店的8度餐廳推出臻「鮮」盛宴自助晚餐，定能滿足愛吃海鮮的媽咪！餐廳主打即開生蠔及冰鎮海鮮，如：鱈場蟹腳、紐西蘭青口及新鮮海蝦等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、砵酒乾蔥焗蠔、鮑汁花膠配香煎帶子及泰式咖喱大頭蝦等熱食，更有芒果拿破崙、朱古力慕絲蛋糕、榴槤班戟等多款精緻甜品。現時更有低至83折的優惠！

8度海逸酒店｜臻「鮮」盛宴自助餐週末自助晚餐

成人：$611｜原價：$718

小童：$492｜原價：$578

長者：$551｜原價：$648

適用日期：即日至6月30日

*另收加一服務費

👉🏻83折優惠預訂

土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1988



母親節自助餐優惠【10】Meta Stages 十八夢 ── 旗袍下午茶二人套餐 85折 立即預訂

趁住母親節帶媽咪體驗著旗袍打卡！Meta Stages 十八夢提供旗袍二人下午茶優惠，有慢煮五花腩饅頭漢堡、茶燻鴨肉牛角包及蝦多士等精緻點心。現場除了可試穿旗袍外，還有專業化妝師及相應主題的佈景，讓你一邊享受下午茶一邊打卡留念！現有85折優惠！

Meta Stages 十八夢《香江繁花》旗袍下午茶

成人：$588｜人均：$294｜原價：$688

適用日期：4月21日、27日；5月4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日（需提前3天預約）

👉🏻 85折優惠預訂

銅鑼灣登龍街18號V Point 6樓

電話：5566 7778



母親節自助餐優惠【11】香港嘉里酒店 ── 朱古力下午茶、炸蟹肉餅、鴨肝醬慕斯 78折立即預訂

母親節來一點甜！港嘉里酒店聯乘法國著名朱古力品牌Valrhona，推出「春日獻禮」朱古力下午茶，餐廳提供一系列朱古力甜點，如黑朱古力蕎麥茶蛋糕卷、科曼圖80%黑朱古力，還有鹹點：煙三文魚三文治、炸蟹肉餅及鴨肝醬慕斯等美食，怕吃膩還有花茶可選擇！現有78折優惠！

香港嘉里酒店｜「春日獻禮」朱古力下午茶

成人：$575／2位用｜人均$287.5｜原價：$735

適用日期：2024年3月1日起至5月31日

👉🏻78折優惠預訂

紅磡紅鸞道38號

電話：2252 5888



母親節自助餐優惠【12】九龍海逸君綽酒店 ── 花膠灌湯餃、海雲天蝦餃王 人均$128起立即預訂

九龍海逸君綽酒店海雲天推出8大點心套餐，想帶媽咪去飲茶，不一定要到酒樓！餐廳總廚精選10款創新點心，如杏汁花膠灌湯餃、越南大蝦蟹籽燒賣、海雲天蝦餃王等，而且餐廳景色怡人，在大型落地玻璃下享受美食，飽覽維港風景，相當寫意！人均$128起！

九龍海逸君綽酒店｜至尊8大點心套餐

成人：$128 ｜原價： $198

*最少2位起

適用日期：2024年4月18日至5月31日

👉🏻立即預訂

香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

電話：2621 3188



母親節自助餐優惠【13】香港九龍東皇冠假日酒店 ── 芒果下午茶、半自助午晚餐 人均$168

香港九龍東皇冠假日酒店星幕（Cielo）提供半自助午餐、晚餐及「香芒絮語」下午茶，下午茶將芒果結合不同點心，帶出多層次滋味，如香煎北海道帶子配芒果沙沙、伯爵茶芒果千層酥等，如果媽咪喜歡芒果定不能錯過！另外，半自助午餐及晚餐可自款一款主菜，主菜款式繁多，美國西冷牛扒、香煎紐西蘭鱈鰵魚配香草焗薯仔等。人均$168起！

香港九龍東皇冠假日酒店｜半自助午餐

成人：$258｜原價： $306

忘憂半自助晚餐

成人：$428｜原價：$471

「香芒絮語」下午茶（4-6月）

成人：$168／1位｜原價：$240

適用日期：即日至 6月30日

將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店頂層47樓

電話：3983 0388



母親節自助餐優惠【14】香港沙田凱悅酒店 ── 任食砂窩鮑魚、花膠、龍蝦

沙田凱悅酒店自助餐推母親節優惠，主打即席烹調，有香港地道鑊炒美食、燉湯、燒味及湯麵；冰鎮海鮮包括龍蝦、長蟹腳、大蝦、帶子等任吃；西式廚房有即場炭烤斧頭牛扒、火焰芝士龍蝦等多款美食。當中任吃砂窩鮑魚、厚滑花膠，除了是回本之選外，更是為媽咪滋陰養顏的好選擇，而惠顧自助餐的媽咪更可獲康乃馨1枝，定能盡顯孝心！

母親節自助午餐

成人：$540

小童：$270

母親節自助晚餐

成人：$740

小童：$370

適用日期：5月11至12日

新界沙田澤祥街18號新界沙田

電話：3723 1234



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