澳門自助餐優惠12間抵食酒店餐廳推介　歎生蠔龍躉葡國菜低至$169

澳門自助餐優惠｜趁著假日，不少人會選擇快閃澳門，除享受當地街頭小食外，品嚐比香港更抵食的澳門自助餐，都是港人指定行程之一！《好食玩飛》是次精選了12間澳門自助餐餐廳，當中有任食生蠔、龍躉及鮑魚，全部有折扣優惠，人均低至$169起！即睇內文！



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澳門自助餐推介【1】澳門新濠影滙 —— 龍躉／鮑魚／波士頓龍蝦 6折 立即預購

澳門新濠影滙星滙餐廳提供的早午晚自助餐，在新濠影滙暢玩完全澳最大的水上樂園之後，到2樓的餐廳食自助餐也不錯！餐廳除了可欣賞師傅席切原條黃鰭吞拿魚外，更有即切刺身、安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、波士頓龍蝦、深海龍躉及大連鮮鮑魚外，更有全新登場的兒童美食區，滿足各年齡層口味！現有6折起！

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澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐

自助早餐

成人：$169（原價：$276）

兒童（6-12歲）：$84（原價：$137）

自助午餐

成人：$272（原價：$382）

兒童（6-12歲）：$135（原價：$201）

自助晚餐

成人：$557（原價：$671）

兒童（6-12歲）：$283（原價：$340）

👉🏻6折優先訂座

澳門自助餐推介【2】澳門JW萬豪酒店 —— 北京填鴨／波士頓龍蝦／法國麵包蟹 86折起 立即預購

想吃多國菜，就不能錯過澳門JW萬豪酒店的自助餐了。萬豪酒店「名廚都匯」提供多元化的菜式美食，由澳葡、意大利、川菜，到日韓等美食均有專區負責。當中荔枝木香烤北京填鴨，配搭秘制醬汁，風味獨特！另外也少不了新鮮波士頓龍蝦、加拿大雪蟹及法國麵包蟹等經典海鮮，款款高水準。現86折起！

澳門JW萬豪酒店「名廚都匯」自助餐

自助午餐

星期一至四

成人：$335（原價：$345）

兒童（3-11歲）：$166（原價：$177）

星期五至日

成人：$375（原價：$386）

兒童（3-11歲）：$190（原價：$196）

自助晚餐

星期一至四

成人：$607（原價：$702）

兒童（3-11歲）：$297（原價：$352）

星期五至日

成人：$647（原價：$702）

兒童（3-11歲）：$318（原價：$352）

👉🏻86折優先訂座

澳門自助餐推介【3】上葡京酒店 —— 烤全羊／即開生蠔／大龍躉 $199起 立即預購

上葡京酒店自助山餐廳，一直有很高的名氣，是港人到澳門的最愛之一。餐廳設有多個即席烹調的美食區，可即叫即煮多款國際佳餚；多款時令海鮮，如：即開鮮美生蠔、秘製豉油鮑魚及即煮大龍躉等。這裡還有澳門自助餐餐廳之中唯一的戶外燒烤區，專人為您烤製各式頂級海鮮及肉類，讓你嗅著食物氣味，享受即烤即食的美食！

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上葡京酒店「自助山」自助餐

自助早餐

成人：$199（原價：$295）

兒童（7-12歲）：$163（原價：$168）

自助午餐

星期一至五

成人：$353（原價：$394）

兒童（7-12歲）：$217（原價：$222）

星期六至日

成人：$402（原價：$449）

兒童（7-12歲）：$247（原價：$252）

自助晚餐

星期一至四

成人：$803（原價：$900）

兒童（7-12歲）：$492（原價：$504）

自助晚餐

星期五至日

成人：$862（原價：$966）

兒童（7-12歲）：$528（原價：$540）

👉🏻$199優先訂座

澳門自助餐推介【4】澳門勵庭海景酒店 —— 烤全羊／即開生蠔／大龍躉 85折立即預購

澳門勵庭海景酒店的珀克餐廳，氣氛高雅舒適，提供多種亞洲特色名菜及國際美食，海鮮冷盤有三文魚、長腳蟹、扇貝等鮮甜海鮮，喜歡吃葡式美食的，不妨試試馬介休球及炸蝦球。另外即烤即切的片皮鴨也不容錯過！

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澳門勵庭海景酒店珀克餐廳自助餐

自助午餐

成人：$182（原價：$212）

兒童（6-12歲）：$137

長者（65歲及以上）：$141

自助晚餐

成人：$326（原價：$393）

兒童（6-12歲）：$185（原價：$190）

長者（65歲及以上）：$233

👉🏻85折優先訂座

澳門自助餐推介【5】澳門十六浦索菲特酒店 —— 食氣氛之選＋即整芝士焗龍蝦／生蠔 69折起 立即預購

澳門十六浦索菲特大酒店，可選擇坐在酒店的游泳池旁或是露台上享受自助餐，更添浪漫氣氛。酒店提供午市自助餐或晚市自助餐，主打法式及地中海的特色美食，包括即叫即焗的芝士焗龍蝦、生蠔及各款時令海鮮刺身。現時優惠69折起！

澳門十六浦索菲特酒店「海風餐廳」自助餐

自助午餐

成人：$188（原價：$273）

兒童（4-12歲）：$112（原價：$136）

自助晚餐

成人：$338（原價：$471）

兒童（4-12歲）：$199（原價：$235）

👉🏻69折優先訂座

澳門自助餐推介【6】360°旋轉餐廳 —— 飽覽澳門全景的葡國自助餐 69折 立即預購

360°旋轉餐廳位於澳門觀光塔，是去澳門必去的觀光地點。餐廳可以眺望澳門全景，晚上十分浪漫！自助餐除了中西美食和葡國菜式外，更有各款時令海鮮及精緻甜品。到澳門看完觀光塔後，再留下來享受美食也是個不錯的選擇！現時有快閃優惠，低至69折！

360°旋轉餐廳

自助午餐

成人：$272（原價：$372）

兒童（3-11歲）：$155（原價：$211）

自助晚餐

成人：$534（原價：$606）

成人（2位）：$917；人均$458.2／1位（原價：$1213）

成人（4位）：$1737；人均434.2$／1位（原價：$2426）

成人（6位）：$2509；人均$418.1／1位（原價：$3638）

兒童（3-11歲）：$301（原價：$339）

👉🏻69折優先訂座

澳門旅遊塔自助餐【7】澳門回力酒店 —— 時令刺身／海鮮拼盤 98折 立即預購

澳門回力酒店的回力自助餐，出名性價比高，除了多款國際美食菜，包括海鮮拼盤、各款時令刺身、壽司、天婦羅、鐵板燒及日式串燒等。另外，餐廳採用開放式設計，食客可觀賞廚師的現場烹調食物的手藝及切片皮鴨的刀法，充實觀賞性！現有98折優惠！

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澳門回力酒店

晚市自助餐

成人：$278（原價：$284）

兒童（3-12歲）：$177（原價：$181）

長者（65歲以上）：$177（原價：$181）

👉🏻98折優先訂座

澳門旅遊塔自助餐【8】澳門雅辰酒店薈景閣餐廳 —— 葡式咖啡廳任食海鮮 8折 立即預購

澳門雅辰酒店的薈景閣餐廳，除了裝潢似葡萄牙咖啡館外，還有一系列的本土澳門菜式提供。今期推出「薈嚐鮮自助晚餐」，有愛爾蘭生蠔 、燒三文魚、葡式海鮮銅鍋煲、威靈頓及特色甜品任食，還有各款葡國菜及亞洲美食。晚市自助餐現時有8折優惠。

澳門雅辰酒店薈景閣餐廳

自助晚餐

成人：$357（原價：$438）

兒童（6-12歲）：$191（原價：$218）

👉🏻8折優先訂座

澳門旅遊塔自助餐【9】澳門皇冠假日酒店 —— 五星級酒店生蠔主題自助餐 87折 立即預購

澳門皇冠假日酒店作為一間五星級酒店，自助餐的質素當然有所保證。今期自助餐以新鮮生蠔為主題，除了有法國生蠔外，更有泰國熟蝦、青口和特選刺身等，多款新鮮海鮮。怕生冷食物的人，熱食有羊腰扒、牛柳等鐵板燒可以選擇。

澳門皇冠假日酒店

自助晚餐

成人：$380（原價：$438）

兒童（6-12歲）：$215（原價：$229）

👉🏻87折優先訂座

澳門旅遊塔自助餐【10】皇家葡萄肴Tromba Rija 60款葡國菜 86折起 立即預購

皇家葡萄肴Tromba Rija位於澳門塔，市民可遊覽完澳門塔後再去享受充滿葡式風味的自助餐，超過60款葡國菜任吃，推介充滿香烤風味的燒乳豬及西班牙炸油條。另外餐廳亦以農村作為主題，氣氛和諧舒適、景觀開揚，可一邊眺望澳門夜景，一邊享受美食。現有86折優惠。

皇家葡萄肴Tromba Rija

自助午餐

星期一至五

成人：$191（原價：$222）

兒童（6-12歲）：$108（原價：$126）

星期六至日

成人：$273（原價：$318）

兒童（3-11歲）：$154（原價：$179）

自助晚餐

成人：$338（原價：$393）

兒童（3-11歲）：$191（原價：$222）

👉🏻86折優先訂座

澳門旅遊塔自助餐【11】澳門新葡京酒店 多國美食＋即點即蒸點心 96折 立即預購

澳門新葡京酒店的日夜餐廳，自助餐提供多款種類豐富的美食，如葡國菜、泰國菜及廣東菜，包括冷盤海鮮、席切烤肉、中式燒味及粵式即點即蒸的廣東點心，更貼心地提供健康素食，滿足不同客人的需要。

澳門新葡京酒店日夜自助餐

自助午餐

星期一至五

成人：$199（原價：$208）

兒童（7-12歲）：$147（原價：$153）

星期六至日

成人：$297（原價：$310）

兒童（6-12歲）：$242（原價：$253）

自助午餐

星期一至五

成人：$395（原價：$412）

兒童（7-12歲）：$302（原價：$316）

星期六至日

成人：$492（原價：$515）

兒童（6-12歲）：$422（原價：$441）

👉🏻96折預先訂座

澳門旅遊塔自助餐【12】澳門巴黎人酒店 芝士焗龍蝦／北京片皮鴨 98折 立即預購

澳門巴黎人酒店提供以歐陸特色為主題的自助餐，除了可在開放式廚房觀賞廚師手藝外，還有多款新鮮海鮮、手握壽司、刺身及芝士焗龍蝦任食，另外還有香煎鵝肝、北京片皮鴨、滋味烤肉及特色手工拉麵，餐廳亦於去年榮獲攜程美食林的金牌餐廳美譽。現有98折優惠。

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澳門巴黎人酒店

自助晚餐

星期一至五

成人：$735（原價：$745）

成人（雙人）：$1469；人均734.5／1位（原價：$1490）

兒童（7-12歲）：$414

👉🏻98折預先訂座

（全文完）