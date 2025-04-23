母親節禮物2025｜13大實用推薦12折起！米芝蓮/美容/簡易手作

母親節禮物2025｜就快母親節，當然要好好慰勞媽咪！《香港01》「好食玩飛」記者推薦13大實用母親節禮物，有高級貴婦SPA、護膚療程、出海體驗和手工工作坊等，絕對是媽媽們在母親節最想收到的禮物！現在輸入優惠碼【MUM2025】更可享額外95折，最高勁減$4300！

母親節禮物推薦【1】香港康得思酒店「川」水療中心 — 2人同行51折起／包米芝蓮2星套餐

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一！

酒店現有母親節二人套餐優惠，包深層肩、頸、背部按摩，以及德國芭寶純淨水光煥膚面部護理，更包米芝蓮二星明閣午市套餐。套餐更可全日任用頂樓游泳池、健身中心、茶點、HK$300禮券以及免費泊車。現在輸入優惠碼【MUM2025】更可享低至51折！

香港康得思酒店｜「川」水療中心

母親節二人同行水療優惠

折後價（2位）：$2,668｜人均$1,334｜原價$5,200

「川」智能養生保健療程

折後價（1位）：$927｜原價$1,366

養生頭療

折後價（1位）：$1,009｜原價$1,298

深層抗累護理

折後價（1位）：$1,140｜原價$1,650

淋巴按摩

折後價（1位）：$1,178｜原價$1,705

👉🏻獨家$928起💆🏻‍♀️包米芝蓮套餐

香港康得思酒店｜「川」水療中心

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓



母親節禮物推薦【2】沙田凱悅酒店 Melo Spa — 60分鐘五行香薰全身按摩／低至48折

沙田凱悅酒店Melo Spa 推出母親節「雙人60分鐘五行香薰全身按摩優惠」，水療護理房分別面向吐露港或設私人露台，適合與母親在此放鬆身心！套餐包含健身中心全日通行證、免費泊車、特式薑茶以及禮券。

酒店亦提供「港式深層肌肉按摩60分鐘」及「舒壓香薰按摩90分鐘」優惠套餐。現在輸入優惠碼【MUM2025】更享折上折優惠，低至48折！

沙田凱悅酒店｜Melo Spa

雙人60分鐘五行香薰全身按摩

折後價（2位）：$1,653｜人均$827｜原價$3,480

港式深層肌肉按摩60分鐘

折後價：（1位）：$931｜原價$1,760

舒壓香薰按摩90分鐘

折後價：（1位）：$1,406｜原價$2,475

👉🏻獨家低至48折預訂💆🏻‍♀️

沙田凱悅酒店｜Melo Spa

地址：香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店5樓



母親節禮物推薦【3】香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN — 90分鐘泰式按摩／人均$808起

香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN推出「90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩」2人同行優惠，有足足90分鐘五星級按摩體驗，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟、養生花茶及打卡小食，啱晒和媽媽一齊去！此外另有「深層肌肉按摩」及「面部美白護理」套餐。現時輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折，折實後只需$808起！

香港海洋公園萬豪酒店｜THE SPA by HARNN

90分鐘泰式香薰推油按摩或排毒按摩

折後價（2位）：$1,705｜人均$853｜原價$3,410

60分鐘泰式香薰推油按摩（加送滋潤手部護理蜜蠟）

折後價（1位）：$808｜原價$$1,360

60分鐘深層肌肉按摩

折後價（1位）：$1,045｜原價$1,375

90分鐘深層肌肉按摩

折後價（1位）：$1,379｜原價$1,815

60分鐘面部美白護理（加送15分鐘頭肩頸按摩）

折後價（1位）：$1,134｜原價$1,705

👉🏻獨家$808起預訂💆🏻‍♀️

香港海洋公園萬豪酒店｜THE SPA by HARNN

地址：香港仔黃竹坑道180號



母親節禮物推薦【4】Queen's Beauty & Spa — 2.5小時按摩／低至25折人均$332起

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出母親節2.5小時按摩套餐。當中推介「小白茶與英國梨」套餐，按摩主打英國梨香定制的浸浴按摩，以及春日梨香白茶熱油按摩，還可升級加配英式下午茶，啱晒與媽咪共享一個悠閒的母親節！此外另有「120分鐘櫻花與天竺葵之完美相遇 SPA」。現在使用2人同行優惠再輸入優惠碼【MUM2025】可享低至25折優惠，人均$332起！👉🏻包下午茶

Queen's Beauty & Spa

150分鐘小白茶與英國梨｜鐘英倫浪漫梨園遐想SPA配英式下午茶

折後價（2位）：$663｜人均$332｜原價$2,688

120分鐘櫻花與天竺葵之完美相遇 SPA

折後價（2位）：$758｜人均$380｜原價$1,588

👉🏻$332按足2.5小時💆🏻‍♀️包下午茶

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室｜銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



母親節禮物推薦【5】香港珍珠養殖協會 — 西貢珍珠首飾工作坊／獨家6折起

想一家人共享難忘回憶，就要參加香港珍珠養殖協會推出珍珠首飾工作坊！參加者會坐船出海，學習香港珍珠歷史及現況、養殖基本知識等，更可親自開蚌尋珠、製作獨一無二的首飾，絕對是難忘的體驗及經歷！在自由時間更可以以蚌肉作魚弭與一起釣魚近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，絕對會是最特別的母親節！現在預訂再輸入【MUM2025】優惠碼，即可享低至6折優惠，人均$466起！

香港珍珠養殖協會

折後價（2位）：$931｜人均$466｜原價$1,560

👉🏻獨家6折預訂💕

香港珍珠養殖協會

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場白沙灣到三星灣街渡



母親節禮物推薦【6】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA — 《福布斯》4星推薦／低至38折

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出「深層肌肉按摩」和「橘子排毒按摩」優惠！「60分鐘深層肌肉按摩」可免費升級體驗15分鐘頭部按摩；「90分鐘橘子排毒按摩」以葡萄柚和柑橘促進淋巴及血液循環的按摩，更包下午茶套餐！兩大套餐均可於當天享用桑拿及健身室、Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，現時輸入優惠碼【MUM2025】更可享低至38折優惠！

香港帝苑酒店｜Sky Club & SPA

橘子排毒按摩90分鐘包下午茶套餐

折後價（2位）：$1,121｜原價$2,235

深層肌肉按摩60分鐘送15分鐘頭部按摩

折後價（2位）：$874｜原價$2,020

SACRED NATURE 護膚植萃面部護理60分鐘

折後價（2位）：$874｜原價$2,310

👉🏻獨家低至25折預訂💆🏻‍♀️包下午茶

香港帝苑酒店｜Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



母親節禮物推薦【7】香港富麗敦海洋公園酒店 — 低至53折／送母親節禮物

香港富麗敦海洋公園酒店水療中心推出母親節二人同行優惠套餐，包含共2小時的泡泡浴、身體去角質及精油按摩，再送母親節禮物一份（價值$440）！療程當日還可免費使用溫熱水療設施、 健身中心、享用甜點、免費泊車，以及85折餐飲優惠！與媽媽享受完按摩就可到酒店餐廳用膳，非常方便！

另外，酒店另有母親節1人優惠，啱晒媽媽享受Me time！套餐包含30分鐘肩頸頭按摩及個人面部護理，兼送印度玫瑰補濕噴霧50ML，以及任用健身中心、桑拿、蒸汽浴室及按摩池等設施。現時預訂並輸入優惠碼【MUM2025】，可享低至53折！

香港富麗敦海洋公園｜富麗敦水療中心

90分鐘身體去角質及精油按摩

折後價（2位）：$3,211｜人均$1,606｜原價$5,876

30分鐘肩頸頭按摩+30分鐘個人面部護理

折後價（1位）：$1,425｜原價$2,688

👉🏻獨家53折預訂💆🏻‍♀️包品牌護膚禮物（價值$440）

香港富麗敦海洋公園｜富麗敦水療中心

地址：香港仔海洋徑3號



母親節禮物推薦【8】TONY BLACK — 韓式身體及美顏護理／低至12折人均$279起

母親節帶媽媽體驗「韓式美容之旅」！135分鐘「韓式春日紓活護理組合」可選香薰按摩、韓式眼部玉石護理綠茶抗氧水潤保濕面部護理等，當中大推綠茶保濕面部護理，除了可抗氧化、淡化衰老跡象外，還有排毒、擊退暗啞等等功效，讓媽媽保持青春美麗！

另外還有135分鐘韓式「蔘 · 情」身體及美顏護理，包含24K純金人蔘蝸牛至尊修護身體按摩、韓式蝸牛純金人蔘舒壓護理，以蘊含蝸牛及韓國三重人蔘成分的乳霜，配合韓式舒壓按摩手法，滋潤肌膚！2款套餐更送韓國花茶及特色茶點！現在除了有獨家買1送1優惠，入埋優惠碼【MUM2025】即享低至12折，最平人均$279！👉🏻送花茶點心

TONY BLACK

135分鐘韓式春日紓活護理組合

折後價（2位）：$559｜人均$279｜原價$4,696

135分鐘韓式「蔘 · 情」身體及美顏護理

折後價（2位）：$568｜人均$285｜原價$3,888

👉🏻獨家低至12折預訂💆🏻‍♀️送花茶點心

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



母親節禮物推薦【9】OUT OF COLOURS — 訂製個人化唇膏工作坊／人均$266起

趁著新年約埋閨蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可由自己親自調配，無論是帶媽咪同行還是帶小朋友親子樂都非常抵玩！現時有2人同行優惠，輸入【MUM2025】優惠碼再享額外95折，人均低至$266！

OUT OF COLOURS

30分鐘訂製唇彩體驗

折後價（2位）：$532｜人均$266｜原價$640

👉🏻獨家83折預訂💕

OUT OF COLOURS

地址：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

電話：6367 2505



母親節禮物推薦【10】香港W酒店Bliss® Spa — 雙人水療 + 尊貴下午茶／慳高達$4,376

香港W酒店Bliss® Spa房內設落地窗，可一邊做Spa一邊欣賞維港景！除了「雙人水療」及「浪漫水療約會」，酒店更有2大新優惠「春日活力綻放雙人套餐」及「春日美肌煥膚護理」。前者可享受柑橘暖心按摩療程、排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程等，後者則可體驗抗衰老膠原蛋白護膚療程配頭肩頸深層按摩。套餐均可免費無限享用小食及水療設施！現時預訂享買1送1優惠，輸入【MUM2025】優惠碼可慳高達$4,376！

香港W酒店｜Bliss® Spa

春日美肌煥膚護理

折後價（2位）：$2,743｜人均$1,372｜原價$7,120

春日活力綻放雙人套餐｜溫馨雙人套餐

折後價（2位）：$1,899｜人均$950｜原價$3,763

雙人水療 + 尊貴下午茶

折後價（2位）：$2,848｜人均$1,424｜原價$4,280

溫馨水療約會 + 香檳套餐 + 鮮花花束

折後價（2位）：$4,275｜人均$2,138｜原價$7,260

👉🏻獨家38折起預訂💆🏻‍♀️

香港W酒店｜Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



母親節禮物推薦【11】Myosotis Flower — 自製工業燈、海膽燈／9折

Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍樹，或是水母狀的檯燈，造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，絕對是最佳母親節禮物！現時預訂更可享獨家9折優惠，人均$440起！

海膽燈2小時工作坊

折後價（1位）：$440｜原價$488

工業燈2.5小時工作坊

折後價（1位）：$574｜原價$638

👉🏻獨家9折預訂💕

地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



母親節禮物推薦【12】山系編織工作坊 — DIY編織手袋、電話袋／人均$331起

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的媽媽們，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇！現在2人同行享有7折優惠之餘，輸入【MUM2025】優惠碼更可享額外95折，人均$331起！

山系編織工作坊

電話袋

折後價（2位）：$661｜人均$331｜原價$998

斜孭袋A

折後價（2位）：$910｜人均$455｜原價$998

斜孭袋B

折後價（2位）：$1,214｜人均$607｜原價$1,598

👉🏻獨家66折起預訂💕

山系編織工作坊

地址：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話：6086 8671



母親節禮物推薦【13】SOUL ELEMENT — 再生水磨石工作坊／2人同行人均$718起

SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活用品，如托盤、杯墊、蠋台等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現在獨家2人同行可享6折，輸入【MUM2025】可享額外95折，人均$718起！

SOUL ELEMENT

再生水磨石2小時工作坊

折後價（2位）：$1,437｜人均$718｜原價$2,520

折後價（1位）：$838｜原價$1,260

👉🏻獨家57折起預訂💕

SOUL ELEMENT

地址：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



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