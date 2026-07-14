香港SPA推介｜27大打卡按摩店！必試排毒足浴桶、泰式草球按摩

【SPA香港／按摩店優惠推薦2026】於生活節奏急促的城市很容易使人身心俱疲，勞碌工作一整天後很想好好放鬆一下？按摩做SPA絕對是最佳選擇！香港近年開設了不少特色按摩店，不但為女生們提供了高質素的按摩療程，店內裝修設計更別具一格，能讓客人盡情打卡，部分更設有精緻下午茶提供，好讓大家完成按摩療程後，能夠享用一些輕食，度過悠閒放鬆的一天！「01女生」為大家整合27大特色打卡按摩店，大家趕快約同閨蜜好友前去鬆一鬆吧！



SPA 香港／按摩店推介｜TONY BLACK

想體驗韓式護理的女生，不要錯過這間由韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY，所設立的TONY BLACK，是香港的首間韓式美容護理中心。TONY BLACK會以專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，提供多種及不同療效的護理療程，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。所有護理前後均配搭韓式花茶及茶點，為疲憊的身心及肌膚充電。

【買一送一】90分鐘韓式紓活療癒護理｜尊享韓國花茶及特色茶點

01空間優惠價：$698 | 人均$349 （原價$1,545）

護理前後送上韓國花茶及特色茶點，體驗包括韓式基本香薰按摩 (45分鐘) 、 韓式頭部撥筋及熱敷肩頸按摩 (45分鐘)。

【二人同行】75分鐘韓式黑茶凝活護理組合 + 45分鐘韓式自選香薰按摩 + 15分鐘韓國逆齡溫感養生光療｜尊享韓國花茶及特色茶點

01空間優惠價：$698 | 人均$349 （原價$1,545）

生日優惠價：$1,047 | 人均$523.5

護理前後送上韓國花茶及特色茶點，體驗包括The Black Tea 皇室經典抗皺排毒護理 (約75分鐘) 、 *韓式自選香薰按摩 (45分鐘) 以及 *韓國逆齡溫感養生光療 (15分鐘)。

SPA 香港／按摩店推介｜TONY BLACK

地點：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心4樓全層 / 香港銅鑼灣希慎道1號15樓01室



SPA 香港／按摩店推介｜Queens Beauty & Spa

Queen's Beauty & Spa是一間擁有22年經驗水療美容中心設有2間分店，分別位於尖沙咀及銅鑼灣，位置優越。提供各款香薰按摩、身體護理及水療療程體驗，讓輕柔的心靈音樂迴旋耳畔，俯臥在獨立舒適的房間裡，享受貼心服務。在這裡，大家將可享受到舒適水床及溫熱水療設施、精緻特飲與小食、美容凍齡護理。

【買一送一120分鐘泰香青檸SPA】

價錢: $988/2位 | 人均$494

療程包括:

•30分鐘泰式青檸喚醒水力按摩池

•45分鐘泰式香茅草球按摩

•45分鐘熱磁深層放鬆肌肉按摩療法

【節日限定｜買一送一】135分鐘漂浮之境 SPA｜獨家升級無重漂浮按摩體驗 (限量30套)價錢: $988/2位 | 人均$494

療程包括:

•皇牌瑞典式淋巴按摩 (45mins) | 獨家升級漂浮無重體驗 (限量30套)

•熱磁深層放鬆肌肉按摩療法 (45mins)

•溫熱眼部舒緩疲勞護理 (45mins)

*療程開始前需要為閣下準備，包括: 更衣沐浴/腳部清潔或一切準備，時間為15分鐘並包括於療程內

SPA 香港／按摩店推介｜Queens Beauty & Spa

地點：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室/銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



SPA 香港／按摩店推介｜THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

【獨家優惠 15% 折扣】90 分鐘特色按摩 · 海港城（尖沙咀）$1088 立即購買

【獨家優惠 15% 折扣】120 分鐘特色按摩 · 海港城（尖沙咀）$1513 立即購買

【獨家優惠 15% 折扣】90分鐘特色按摩 · Art Piece (銅鑼灣) $1088 立即購買

【獨家優惠 15% 折扣】120分鐘特色按摩 · Art Piece (銅鑼灣) $1513 立即購買

SPA香港／按摩店推介｜THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓



SPA 香港／按摩店推介｜Modern Thai

Modern Thai是融合泰國傳統按摩元素與現代調適的泰式按摩店，擁有多名逾20多年經驗的泰籍專業按摩技師，採用正宗泰式按摩，特設頌缽流程，讓客人放下繁雜的思緒，享受身心放鬆的體驗。

【套餐2 - 90分鐘傳統古法泰式按摩 + 泰式香茅茶 + 泰式傳統糕點】

每位價錢：$543

泰式按摩相對上會比較傳統，以拉筋為主，能放鬆深層肌肉適合有長期肌肉勞損及舒展筋骨人士。但泰式按摩相對比較激烈，不適合有關節問題或追求舒緩放鬆的人士。

療程包括：

-90分鐘傳統古法泰式按摩

-泰式香茅茶+椰汁西米糕+班蘭千層糕

【套餐4 - 90分鐘天然香薰精油按摩 + 泰式香茅茶 + 泰式傳統糕點 + HKD 50現金券】

每位價錢：$628

香薰精油按摩是放鬆身心的最佳選擇。精油被皮膚吸收後會有不同的功效，因此在Modern Thai能選擇你喜愛的精油，及適合你的功效。香薰精油按摩會慢慢推鬆你的肌肉，達到舒緩緊繃肌肉的效果，尤其適合肩頸緊繃及久坐的人

療程包括：

-90分鐘傳統古法泰式按摩

-HKD 100 現金券 x1，選擇其中一款 (包括 Sweet Eden, Time For Bed, Snowing Mountain, Secret Garden, Sunbath)

-泰式香茅茶椰汁西米糕+班蘭千層糕

SPA香港／按摩店推介｜Modern Thai

地址 : 尖沙咀廣東道82-84號流尚店10樓全層



SPA 香港／按摩店推介｜沙田凱悅酒店 Melo SPA

於沙田獨有的地理環境下提供格調明亮，氣氛親切的水療體驗。Melo Spa設有9間獨立水療室，其中5間面向吐露港，另外4間擁有向山的露天陽台，讓大家盡情享受親密閒適的時光。

【套餐1 - 快閃半價 | 港式深層肌肉按摩60分鐘、加送頭部按摩15分鐘】

每位價錢：$980 (原價: $2,192)

港式深層肌肉按摩結合瑞典式及指壓的港式按摩，集中於肌肉的深層結構，能夠紓緩身體疲勞緊張的狀態，改善肌肉的彈性，套餐包括：

• 港式深層肌肉按摩60分鐘

• 加送頭部按摩15分鐘

• 獨立水療室內體驗水療療程

• 療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

• 4小時免費泊車1輛

• Melo Spa水療中心禮券價值港幣$300於下次惠顧使用

• Tea Chateau養生茶&花茶各1杯

【套餐2 - 獨家52折 | 舒壓香薰按摩90分鐘、加送滋養香薰水療30分鐘】

每位價錢：$1,480 (原價: $2,885)

滋養香薰水療混合依蘭依蘭、薰衣草與海鹽的浸浴，有助舒緩心情及滋養肌膚，促進長保濕及鬆弛神經。舒壓香薰按摩這種傳統的按摩方式結合您所選擇的芳香精油，可以消除淤結，緩解緊張，紓解壓力，以及提升肌膚能量，套餐包括：

組合包括:

•舒壓香薰按摩90分鐘

•加送滋養香薰水療30分鐘

•獨立水療室內體驗水療療程

•療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

•5小時免費泊車1輛

•Melo Spa水療中心禮券價值港幣$300於下次惠顧使用

•Tea Chateau養生茶&花茶各1杯

【套餐3 - 限時5折雙人Melo特色按摩、頭部按摩】

60分鐘價錢：$2,148/ 兩位 | 人均$1,074 (原價: $4,298)

90分鐘價錢：$2,610/ 兩位 | 人均$1,305 (原價: $5,220)

配合柚香草球，理療師利用精心調配的橘子精油，針對客人的狀況而配合適當的按摩護理，讓身體得到平衡，使身心回復平和舒暢。

雙人Melo特色按摩、頭部按摩套餐包括：

•60／90分鐘雙人Melo特色按摩 + 頭部按摩

•雙人水療室內體驗水療療程

•療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

•6小時免費泊車1輛

•2張價值港幣$300的Melo Spa水療中心禮券於下次惠顧使用

•Tea Chateau養生茶&花茶各2杯

*沙田美點下午茶供應時間: 15:00 - 17:00

SPA香港／按摩店推介｜沙田凱悅酒店 Melo SPA

地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店5樓



SPA 香港／按摩店推介｜香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN

全港首間引入泰國頂級奢華時尚生活及水療品牌 HARNN 的五星級酒店水療中心，主打亞洲醫學智慧與天然植物精油療癒。裝潢洋溢著優雅的泰式自然奢華風情，環境幽靜怡人。水療中心設有寬敞舒適的尊貴獨立水療套房，讓大家全然忘卻都市塵囂。現時更聯乘「01空間」推出限時獨家優惠，不論犒賞自己、情侶蜜月度假、還是與閨蜜共享悠閒下午，都是個好選擇。

【套餐1 - 90分鐘泰式香薰推油按摩及頭肩頸按摩 | 快閃$950/位】

快閃$950/位

療程包括:

•60分鐘泰式香薰推油按摩•30分鐘頭肩頸按摩

•養生花茶和水療小食

•送sparkling wine一杯

快閃日期: 22/7/2026-4/8/2026

＊兌換日期: 即日起至購買日後 60 日內

【套餐2 -快閃47折 | 親子1大1小60分鐘泰式香薰油按摩】

平日價惠價： $998 / 2位 | 人均$499

週末及公眾假期價惠價：$1,188 / 2位 (原價$2,106.5) | 人均$594

療程包括:

•爸爸 / 媽媽：60分鐘 泰式香薰油按摩

•小朋友（6–12歲）：60分鐘 芒果糯米香薰全身按摩

＊兌換日期: 即日起至購買日後 60 日內

SPA香港／按摩店推介｜香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN

地址：香港仔黃竹坑道180號



SPA 香港／按摩店推介｜Al’aise Spa

Al’aise Spa是一間森林風主題按摩店，位於沙田，深受不少沙田區居民和按摩愛好者歡迎。特設招牌療程，包括頭肩頸加足部療程、佛陀式頭療、高級香薰推油加中式點穴按摩，每項療程都能照顧大家不同需要，配合店內採用五星級酒店的香薰香氣，舒適燈光和柔和音樂，帶來徹底放鬆的享受。

SPA 香港／按摩店推介｜Al’aise Spa

地址： 沙田石門安麗街11號企業中心地下G3-G5號舖



SPA 香港／按摩店推介｜愉愈 - SPA及按摩體驗

愉愈是一間位於尖沙咀的度假風Spa，佔地超過1500呎，設有2間雙人房3間單人房，其中一間花園雙人房與一間單人房設有淋浴間，非常適合私隱度高和追求空間感大的人士，讓大眾可享用一個寧靜放鬆的地方。另外，愉愈還設有一個特色既花園，讓大家在放鬆後可再配上一份精心準備既花茶與點心，全身心享受屬於自己的metime。

愉愈現推出3個限時買一送一，包括「姜療空間按摩50分鐘」、「深層肌肉按摩50分鐘」以及「排毒暖腹按摩50分鐘」，最適合約上閨密或家人一起享用，放鬆緊張的身心。

SPA香港／按摩店推介｜愉愈 - SPA及按摩體驗

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



SPA 香港／按摩店推介｜悟空SPA

推有良好的睡眠質素，不但精神飽滿，心情好自然人都靚啲！原來進行頭部按摩，促進頭腦的血液循環，可以舒緩頭皮繃緊，更容易進入深層睡眠狀態。來自日本京都的人氣頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA) ，利用「獨創21式技術」，專業按摩師助客人放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，10分鐘極速入眠，助你解決失眠困擾，身心狀態都得以改善。

踏入夏季，不少人都深受睡眠質素更差影響。「悟空SPA」特別引入「冷凍空間」，按摩前讓皮膚表面進入冷凍狀態，再施以「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，刺激血液循環，令肌肉放鬆，按摩功效自然大大提升！加上寧靜環境，環抱人體工學設計的北歐神級魔法座椅，輕鬆進入深層睡眠不是夢。

SPA 香港／按摩店推介｜頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA)

地址︰旺角朗豪坊辦公大樓52樓 | 金鐘力寶中心二座28/F | 中環娛樂行11樓 | 元朗開心廣場6/F | 觀塘創紀之城5期17樓11-13室

電話︰2587 7112

營業時間︰

星期一至五 12:00nn - 9:00pm；星期六 、日 10:00am - 7:00pm



SPA 香港／按摩店推介｜香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

香港帝苑酒店Spa連績於2023及2024獲福布斯旅遊指南四星評級獎項和榮譽，是不少人想放鬆身心的按摩首選！

【套餐1 - 獨家47折 | 60分鐘單人帝苑Thalgo 深海暖藍按摩】

每位價錢: $1,080 (原價: $2,288)

套票包括：Thalgo 深海暖藍按摩 60分鐘、免費Crown Club單人午餐 (供應時間由12NN - 2PM)、當天水療中心桑拿及健身室通行証、Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，及深層肌肉按摩，理療師透過緩慢而深層的按摩手法，集中按摩肌肉深層結構以消除肌肉疲勞及釋放壓力，促進血液循環。

【套餐2 - 獨家62折 | 90分鐘單人帝苑Thalgo 膠原蛋白面部護理】

每位價錢: $1,380 (原價: $2,235)

套票包括：Thalgo 膠原蛋白面部護理 90分鐘、當天水療中心桑拿及健身室通行証以及Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥。

SPA香港／按摩店推介｜愉愈 - SPA及按摩體驗

地址：九龍尖沙咀東部麽地道69號尖沙咀帝苑酒店17 樓的Sky Club水療中心



SPA 香港／按摩店推介｜香港W酒店 - Bliss® Spa體驗

位於香港W Hotel 72 樓的奢華水療中心，提供多種舒壓和美容護理，如按摩、桑拿和美甲服務，讓大家走進療癒身心之旅，煥發活力光采。體驗美肌護理後，搭以足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、於私人休息室享用尊貴美食套餐等，體驗貴族般的悠閒生活。

【套餐1 - 48折 | 60分鐘精選抗衰老護膚尊貴療程 或 魚子身體按摩】

01獨家每位價錢: $1,990 (原價$5,280) 二人同行：$3,600 | 人均$1,800 (原價$7,484)

•手部及足部巴拿芬熱蠟滋養護理

•*港幣$500水療護理禮券(一位)及港幣$1,000水療護理禮券(兩位)

•港幣$1,000水療護理禮券(一位)或港幣$2,000水療護理禮券(兩位)

•尊貴香檳及水果拼盤

•每位附加港幣$300可於私人休息室享用尊貴美食套餐

•每位附加港幣$250使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

•免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等

*兌換日期: 購買日後 60 日內

*購買後需要向酒店提前預約

【套餐3 -7折 | 雙人水療 +WOOBAR x Narciso Rodriguez「麝香花語」下午茶 | 任何日子時段適用】

優惠價：$2,998 | 人均$1,499 （原價$4,280）

•30分鐘舒壓按摩或30分鐘純氧修護護膚療程 (兩位）

•香港W酒店 WOOBAR x Narciso Rodriguez「麝香花語」下午茶配特色雞尾酒（兩位）| 下午茶供應時間: 下午3時至下午6時

•*港幣$1,000水療護理現金券

•尊貴香檳兩杯，於海景池畔盡享寫意時光

•附加港幣$300使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

•免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸氣桑拿體驗浴等

**優惠受條款及細則約束

*兌換日期: 購買日後 60 日內

*購買後需要向酒店提前預約

SPA香港／按摩店推介｜香港W酒店 - Bliss® Spa體驗

地址：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓



SPA 香港／按摩店推介｜香港康得思酒店-「川」水療中心

信譽保證的「川」水療中心，位於香港康得思酒店，榮獲多本雜誌的專業推介，並採用中醫的五行及陰陽平衡理論，打造一系列舒壓療程，加上恬靜寧謐的氛圍，帶客人進入放鬆忘憂的空間。配備桑拿浴、蒸氣室、健身中心及戶外游泳池，讓整趟療程能煥活身心。

【套餐1 - 73折 | 90分鐘淋巴按摩套餐 | 需預約】

獨家優惠價: $1,240 (原價: $1,705)

治療師透過輕柔而精準的手法，以排毒舒壓按摩油按摩身體，刺激淋巴系統，幫助身體排除多餘毒素與水分，改善水腫問題，同時提升整體循環與免疫力，為您帶來深層的舒緩與療癒。療程組合包括：1小時30分鐘淋巴按摩、$300元療程禮券、水療中心一日通行證及3 小時免費停車。

【套餐3. 73折 | 90分鐘深層抗累護理套餐 | 需預約】

獨家優惠價: $1,200 (原價: $1,650)

護理旨在平衡「氣」（生命力），排毒淨化肌膚，讓忙碌的都市人重拾活力。套餐包括45 分鐘背部按摩、15分鐘草藥球按摩和30分鐘KERSTIN FLORIAN潔淨臉部護理。療程組合包括：45 分鐘背部按摩、15分鐘草藥球按摩、30分鐘KERSTIN FLORIAN潔淨臉部護理、$300元療程禮券、水療中心一日通行證及3 小時免費停車。

SPA香港／按摩店推介｜香港康得思酒店-「川」水療中心

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓



SPA 香港／按摩店推介｜Me Time Massage

位於銅鑼灣的Me Time Massage是擁兩層高純白按摩店，佔地約4,000尺，於繁忙的鬧市中心為大家打造一個既寬敞又舒適的休閒空間。由訓練有素的按摩師將為您提供舒緩壓力及痛楚的服務，設有三人房、雙人房和單人房，不論是想Me Time還是與友人，一起遠離喧囂好好放鬆一下都很適合！Me Time Massage提供全身穴位按摩、足部穴位按摩、遠紅外線養生足部桑拿等，都是相當熱門的療程。

01空間精選獨家優惠 (適用任何時段, 只適用於新客戶)

• 全身穴位按摩90分鐘 $574.4 (原價: $718) 立即預訂

• 淋巴排毒按摩90分鐘 $654.4 (原價: $818) 立即預訂

• 熱石按摩90分鐘 $734.4 (原價: $918)立即預訂

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SPA香港／按摩店推介｜Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



SPA 香港／按摩店推介｜Mira Hotel Spa

Mira Hotel Spa現推限時優惠！MiraSpa於World Spa Awards（世界水療大獎）榮獲Hong Kong’s Best Hotel Spa（香港最佳酒店水療）及連續三年獲得Hong Kong’s Best Day Spa（香港最佳日間水療）之殊榮，為顧客提供最優質的服務。

【五折】60分鐘深層煥活按摩療程 + 水療設施 + 健身中心 + 無邊際泳池

星期一至日 (包括公眾假期)︰HK$770/1位（原價HK$1,640）

•特別調製的按摩油混合迷迭香及西柚成份，配以溫熱按摩，有助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人。

•為確保顧客的舒適體驗，所有全身護理均由男治療師向男性顧客提供；女治療師則為女性顧客提供。

* 價目另收取加一服務費。

SPA 香港／按摩店推介｜Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號



SPA 香港／按摩店推介｜山上田下

想猶如置身於花香世界，放鬆身心兼舒展筋骨？以大自然和禪靜理念為基礎的「山上田下」，近日推出以洋甘菊、茉莉花為主題的「靜」按摩。主打的120分鐘「靜．全身護理療程」（Full Body Treatment）包括頌缽、全身磨沙、按摩、身體膜裹敷、身體乳液及一次性眼膜，有效降低焦慮兼減壓、改善睡眠質素；另有「靜．全身按摩」（Full Body Massage）可供選擇，深度紓緩改善失眠。店內環境清幽雅致，寬敞舒適，VIP房間另設有獨立浴室，私隱度極高，更提供酒店級的服務，可包場舉辦慶祝活動等。凡於推廣期（5/8－30/9）內購買指定療程，即送30分鐘mini facial 體驗。



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SPA香港／按摩店推介｜山上田下

地址：尖沙咀山林道 7 號漢國佐敦中心 5 樓

電話： 6661 2404

營業時間：星期一至六11am 9pm 星期日及公眾假期 10am 7pm



SPA 香港／按摩店推介｜Lost/Found 水療中心

Lost/Found 水療中心是鬧市中的靜謐之所，不僅匯聚頂級水療中心的精髓，更是少數提供「生物黑客」(Bio-hacking)療程的專家，協助你的身體保持在最佳狀態。水療中心引進一系列先進的美容養生設備，包括高壓氧艙、紅外線桑拿、淋巴排毒氣壓衣，以及令人精力充沛的冷水浴池，同時提供滋養身心的服務，包括面部和身體護理療程、男士理髮為主的頭髮造型服務和頌缽和靜觀冥想等身心靈課程，在繁囂中為賓客營造一個恬靜空間。

Lost/Found 水療中心提供多項身體護理療程，包括：香薰精油按摩可紓緩肌肉繃緊及身體壓力，帶來奢華放鬆的按摩體驗；痛症紓緩及煥發按摩，有效減輕痛症，同時透過觸發腦內啡釋放和改善體內營養輸送，煥發身心活力；上班族按摩療程，有助減輕因久坐和姿勢不良引起的勞損；賦活面部護理療程，由美容師因應每位賓客的需要度身訂造的深層清潔療程，沿用具天然成分的產品，為肌膚賦予滋養觸感。

SPA 香港／按摩店推介｜Lost/Found 水療中心

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座四樓1880香港



SPA 香港／按摩店推介｜八古 BAKU

每逢週末，想約同閨蜜好友去放鬆身心，自製旅行感覺，西貢這間新開的八古 BAKU 絕對是妳的假日好去處！八古 BAKU 是一座4層高的沖繩琉球風按摩水療中心，匯集了咖啡館、按摩及水療SPA於一身！八古 BAKU 設有多項按摩及水療服務，包括腳底按摩、泰式按摩、熱石香薰按摩等等，按完摩後更可以跟好友們到咖啡店品嚐輕食，享受悠閒假期！

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SPA香港／按摩店推介｜八古 BAKU

地址：西貢白沙灣街白沙灣中心G1-2號舖



SPA 香港／按摩店推介｜靜 shh massage and cafe

近期開了不少集按摩及輕食於一身的按摩水療店，除了西貢的八古 BAKU外，由藝人蘇麗珊主理的「靜 shh massage and cafe」也同樣提供了按摩療程與輕食料理！按摩店設有銅鑼灣及全新開幕的尖沙咀分店，而尖沙咀店就採用了簡約及木系裝修，一踏進店內就感受到無備舒適感，店內店外更有不少打卡位，這個週末，一於到「靜 shh massage and cafe」按摩、歎下午茶及打卡放鬆身心吧！

SPA香港／按摩店推介｜靜 shh massage and cafe

尖沙咀店地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下B&C號舖

銅鑼灣店地址：銅鑼灣黃泥涌道139號



SPA 香港／按摩店推介｜Le Spa Caudalie

位於中環歌賦街的 Le Spa Caudalie 採用了法國波爾多葡萄園為設計概念，讓客人有猶如置身南法酒莊的感覺，店內提供面部護理及身體按摩服務，讓女生們護理肌膚之餘，亦能舒緩壓力！Caudalie 是法國天然護膚品牌，採用了天然活性成份及專利葡萄萃取物研製出面部及身體護理產品，大家亦可選購品牌護理產品！

SPA香港／按摩店推介｜Le Spa Caudalie

地址：中環歌賦街3號



SPA 香港／按摩店推介｜玄 silence massage

全新開幕的按摩店「﻿玄 silence massage」採用了簡約風設計，店內柔和的燈光與奶油色系設計，帶給客人寧靜及放鬆的感覺，讓客人從踏進店內的一刻可以暫時放下緊張的生活節奏，調整思緒舒緩壓力！「﻿玄 silence massage」提供了多項按摩服務選擇，包括泰式古法按摩、天然香薰油舒緩按摩、泰式草球按摩、胸部保養及淋巴排毒服務等等，在完成療程後，客人更能享受一杯養生茶及低糖小食！

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SPA香港／按摩店推介｜﻿玄 silence massage

地址：將軍澳The Lohas 康城3樓356E



SPA 香港／按摩店推介｜梔 Zi Massage & Wellness

每次都泰國旅行都會去按個摩鬆一鬆，遠近馳名的泰式按摩，加上按摩後芒果糯米飯的招待，別有一番泰式風味！位於旺角的「梔 Zi Massage & Wellness」採用文青簡約風，一走進店就帶給客人柔和舒適感！按摩療程由港幣$98至$1088不等，這裡的技師全都是泰國人，讓大家享受正宗泰式按摩，推介泰式草球按摩感受泰式風情，以及女生必試的「女士身心呵護及胸部保養」療程，一個價錢就能享受胸部穴位按摩、芳香有機精油全身按摩及全身熱石能量導入護理，性價比高而且對女生有益！

SPA 香港／按摩店推介｜梔 Zi Massage & Wellness（梔 Zi Massage & Wellness＠FB）

SPA 香港／按摩店推介｜位於旺角的「梔 Zi Massage & Wellness」採用文青簡約風，一走進店就帶給客人柔和舒適感！（梔 Zi Massage & Wellness＠FB）

按摩店貼心地提供了表格讓客人在按摩前先填寫，客人可按個人喜好選擇力道與精油種類，不太受力的女生們也可在表格中跟按摩師反映！另外，梔 Zi 是泰式Fusion菜Morokok的姐妹店，客人按摩後職員會送上芒果糯米飯配斑蘭茶，猶如置身泰國按摩一樣，大家趕快預約吧！

SPA香港／按摩店推介｜梔 Zi Massage & Wellness

地址：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室



SPA 香港／按摩店推介｜中環香港美利酒店 - Wellness at The Murray

香港美利酒店 Wellness at The Murray 提供一系列身體按摩和美容護理服務。設備有單人和雙人水療套房，選用國際級品牌Grown Alchemist產品及逾三千種精油組合，為賓客量身定制專屬奢華療癒。

SPA香港／按摩店推介｜中環香港美利酒店 - Wellness at The Murray

地址：中環紅棉路22號



SPA 香港／按摩店推介｜SOOCO 日式水療美體館

位於尖沙咀的日式水療美體館「SOOCO」全新開幕，專門為女生提供按摩、水療、纖體一站式服務。SOOCO引入了「6星級水療按摩池」，按摩池對正九龍公園噴水池遠景，讓大家一邊欣賞窗外美景，一邊享受水療按摩，超寫意！另外必試「日本溫熱沙浴池」，有助女生去水腫。如果想享受水療之餘，又可以打個卡，推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！

SPA 香港／按摩店推介｜推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！（SOOCO）

【SPA香港／按摩店推介】推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！（SOOCO）

為慶祝SOOCO新開業，店舖特意推出六星級美體療程新張優惠，可以優惠價港幣$1788任選3個或港幣$1288任選2個SPA、人氣按摩或人氣美體項目，不過新張優惠隨時完結，有興趣的女生們就趕快購買了！

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SPA 香港／按摩店推介｜SOOCO 日式水療美體館

地址：尖沙咀海防道35-37號海利行13樓全層



SPA 香港／按摩店推介｜Once massage 一沐

位於尖沙咀K11 Musea商場的「Once massage 一沐」最近在銅鑼灣也開設了分店，給港島區的女生們也有多個按摩好選擇！一沐採用了舒適簡約的室內設計，以木調為主，為客人帶來舒適放鬆感。場內按摩師經驗豐富，並為客人提供多個按摩療程選擇，致力為客人提供最好的按摩服務。一沐主打遠紅外線汗蒸排毒足浴桶，有助速進血液循環，幫助排毒！

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SPA香港／按摩店推介｜Once massage 一沐

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 2樓208號舖

銅鑼灣利園三期3樓321號舖



SPA 香港／按摩店推介｜Omm Massage 放 · 空

位於旺角的「Omm Massage 放 · 空」主打古法坐骨療及足療。按摩店採用純白色裝修，帶給客人舒適柔和感。店內設有2人為一組的梳化座椅，讓大家可跟閨蜜一同前往，一邊按摩一邊閒聊！按摩店為客人提供台灣自家調配的養生花茶及點心招待，讓客人除了享受按摩服務外，更能養生、養心，亦有5至6款花茶可供客人選擇，服務很貼心！按摩療程由港幣$98至$888不等，亦設有多個懶人包套餐，一個價錢可享有多個的按摩享受！

SPA香港／按摩店推介｜Omm Massage 放 · 空

地址：香港九龍旺角山東街82號



SPA 香港／按摩店推介｜Hygge Spa

Hygge Spa在銅鑼灣與尖沙咀都有分店，Hygge Spa採用簡約大自然風，店內擺放了不少植物擺設，再配合日光，一踏進按摩店已感受到舒適的氛圍，猶如走進了秘密花園，除了能享受按摩服務外，更是女生們的打卡好去處！Hygge Spa提供泰式香薰舒緩按摩、古法淋巴排毒按摩、Hygge複合式舒緩按摩等按摩療程供客人選擇，另外女生必試香薰精油牛奶浸浴、背部深層清潔美白護理，養成美白滑嫩肌！

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SPA香港／按摩店推介｜Hygge Spa

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心18樓

加拿芬廣場8樓



SPA 香港／按摩店推介｜御美堂

始創於2019年的御美堂，開創護理新革命，引入日本岩盤浴以及各種美妍身體療程。並揉合古代中醫養生調補概念，以及日式岩盤浴排毒方法，加上各種專業科技儀器，配合美容及按摩師資深手勢及技術，專門針對不同年齡女性的健康狀況，為客人度身訂製美妍及身體保健方案，讓客人對自己的身體感到舒適和自信。

SPA 香港／按摩店推介｜御美堂

地址：詳情請查看官網

