日式放題+自助餐7大優惠推介　和牛任食低至45折／送海膽人均$188

放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日式放題優惠合集！和牛愛好者、日式放題愛好者和燒肉控請勿錯過！《香港01》「好食玩飛」記者這次為大家整合7間放題自助餐優惠，其中一間吃黑毛和牛更有半價優惠！部份更有長者同小童優惠！即睇下文。



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放題自助餐優惠【1】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／海鮮 低至45折 立即預訂

主打和牛放題的燒肉一郎提供多種和牛的不同部位選擇，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選和海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，還有酒精飲品可任飲，現有半價優惠，性價比極高！立即預訂

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

*可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

優惠有效期： 2024年6月1日至2024年8月31日

立即預訂

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於2024年6月16日、6月30日、7月28日及8月25日



放題自助餐優惠【2】御滿屋日本料理 —— 海膽手卷、燒蠔壽司、鹽燒牛舌 $230起 👉🏻獨家優惠訂座

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身、微苦帶甘，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻立即預訂

御滿屋日本料理—2小時放題自助餐

午市（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

立即預訂

晚市（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$295｜原價$318

立即預訂

日期：即日起至2024年12月31日

地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



放題自助餐優惠【3】悦品酒店 —— 和牛壽喜燒、沖繩島脆皮黑糖雞 72折 荃灣👉🏻按此立即訂座／屯門👉🏻按此立即訂座

和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供周末自助餐。有和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及時令雜錦剌身，更有充滿日式風情的爐端燒，享受別具風味的日本美食。甜品方面，不容錯過日式紅豆和菓子、京都綠茶卷及日式大福餅，可一解各位「思鄉之愁」！現有72折優惠！

和風•韓流•滋味之旅自助午餐（屯門及荃灣）

星期六至日及公眾假期

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

日期：即日至2024年6月30日

荃灣：👉🏻72折優惠訂座 屯門：👉🏻72折優惠訂座

悅品酒店 The Platter（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話號碼：3891 1928（The Platter）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

電話號碼：3899 9222



放題自助餐優惠【4】鮮燒 • 酒屋 —— 酒水任飲、聖子皇、燒蠔 低至半價 👉🏻立刻預訂

鮮燒 • 酒屋推出2小時任飲任食優惠及$9串燒優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；或巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！還有不少新鮮海鮮，如大隻鮮甜的聖子皇、海水味十足的燒蠔等。任食超過10款的$9串燒包括：雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，另外也可以半價價錢購買電子現金券，更有低至半價優惠！👉🏻立即預訂

鮮燒 • 酒屋 —— 2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

👉🏻低至52折優惠

地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



放題自助餐優惠【5】美麗華酒店 The Mira Yamm ── A4、M7和牛、龍蝦 74折起 👉🏻立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳的龍蝦 • 和牛自助晚宴可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，不用去日本也能盡享高級美食！74折起！👉🏻立即訂座

美麗華酒店 The Mira｜龍蝦 • 和牛自助晚宴👉🏻74折優惠訂座

星期一至四

成人：$658（1位）｜原價$867

兒童：$348（1位）｜原價$471

👉🏻立即訂座 星期五至日

成人：$688（1位）｜原價$867

兒童：$368（1位）｜原價$471

👉🏻立即訂座

優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話號碼：2315 5120



放題自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣 ── 多款和牛美食、即開生蠔、雪花蟹腳 74折起👉🏻 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食。包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，74折起！👉🏻立即預訂

九龍酒店倚窗閣👉🏻74折優惠訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

星期五至日

成人（1位）：$623｜原價$735

小童／長者（1位）：$461｜原價$559

日期：即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址： 尖沙咀彌敦道19～21號九龍酒店2樓

電話號碼：2734 3803



放題自助餐優惠【7】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 超過200款日韓美食＋4位同行送海膽 77折起立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出自助午餐及自助晚餐優惠，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，每四位同行，更送精選海膽（價值$280）一份！自助餐精選超過十款新鮮刺身輪流供應，也有炸牛扒、吉列蠔及吉列蝦等經典炸物；周末及公眾假期晚市更送日本直送油甘魚刺身。韓食方面，有韓式炸雞、部隊鍋等美食，當中慢煮韓式牛臀肉蓋更是食肉獸必食之選！77折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜「瀛鮮有得食」自助餐👉🏻77折優惠

自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價$482

長者／兒童：$295｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人：$515

長者／兒童：$405

👉🏻立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人：$691｜原價：$724

長者／兒童：$502｜原價：$526

星期五至日及公眾假期

成人：$765｜原價：$800

長者／兒童：$555｜原價：580

優惠期：即日起至2024年6月14日

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號

電話：2710 1901



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