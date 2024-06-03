兒童優惠自助餐10間推介！任食鮑魚生蠔和牛$141起／4歲以下免費

兒童優惠自助餐2024｜自助餐優惠｜帶小朋友吃自助餐，他們胃口小好快飽，好像很浪費，其實，現有不少自助餐提供兒童優惠，好易回本。《好食玩飛》這次精選了10間酒店自助餐，小童最平$141；更有一間4歲以下免費，即睇下文！



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兒童優惠自助餐【1】悅品酒店 ── 鮑魚刺身／和牛壽喜燒烏冬 低至68折 立即預訂

悅品酒店推出一系列的自助餐優惠，款式多樣，定可滿足大人細路。悦品 • 悦嘗食自助晚餐主打時令海鮮，包括鮑魚剌身、即燒活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦等。喜歡吃海鮮的不容錯過！Häagen Dazs雪糕相信也是不少小朋友的最愛，均可任食！現有低至68折優惠！

另外，和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及韓國美食必點鮮人參雞湯。更有日本經典甜食，包括日式大福餅、紅豆和果子等，同樣可任食Häagen Dazs雪糕，小朋友定會喜歡。👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter 👉🏻低至66折優惠

悦品 • 悦嘗食自助晚餐（屯門）

星期五

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

優惠有效期：即日至2024年6月2日

悦品 • 悦嘗食自助晚餐（荃灣）

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547優惠有效期

優惠有效期：即日至2024年7月31日

👉🏻按此立即訂座 和風•韓流•滋味之旅自助午餐（屯門及荃灣）

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$優惠有效期6優惠有效期

優惠有效期：即日至2024年6月30日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

悅品酒店 The Platter（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）（3891 1928）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓（3899 9222）



兒童優惠自助餐【2】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／堂弄鮑魚 低至71折 立即預訂

六國酒店的Le Menu自助晚餐，可同時享受中、西、日美食，不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、堂弄鮑魚、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！小朋友和大人都關注的甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有低至71折優惠兼額外多送1小時用餐時間！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐 👉🏻71折優惠訂座

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價$811.8

小童（1位）：$350｜原價$492.8

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價$844.8

小童（1位）：$373｜原價$525.8

優惠有效期： 即日至2024年10月1日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即預訂

地址：灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



兒童優惠自助餐【3】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／煎鵝肝／燕窩蒸蛋白83折起 立即預購

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，甜品方面必試燕窩蒸蛋白，相當滋補，至啱媽咪！另外芒果拿破崙、麻糬忌廉蛋糕、雲石芝士蛋糕及蓮蓉西米布甸，還有Mövenpick雪糕，小朋友也喜歡！現時更有低至83折優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助晚餐83折優惠訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

長者（1位）：$423｜原價$508

小童（1位）：$367｜原價$438

週末自助晚餐：

星期五至日

小童（1位）： $492｜原價$578

長者（1位）： $551｜原價$648

成人（1位）： $611｜原價$718

優惠有效期： 即日至2024年至10月1日

＊3-11歲人士作小童計算

*海膽先到先得

👉🏻83折優惠訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



兒童優惠自助餐【4】美麗華酒店The Mira Yamm ──任食生蠔／芝士焗龍蝦／M7和牛 低至74折 立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，提供新加坡與馬來西亞、日本、泰國及京川滬美食，如京式片皮鴨、新鮮生蠔、娘惹燒豬手、即切燒牛肉及泰式生蝦，等全部任食！龍蝦 • 和牛自助晚宴還可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，甜品有Haagen-Dazs雪糕，小朋友最喜歡！現有低至74折優惠！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐👉🏻74折優惠訂座

自助午餐：

星期一至星期五

成人（1位）：$398｜原價$493

兒童（1位）：$228｜原價$283

4人同行優惠：$1,523｜人均$380.75｜原價$1,884

👉🏻按此立即訂座

週末自助午餐：

星期六至日

成人：$498（1位）｜原價$603

兒童：$258（1位）｜原價$317

👉🏻按此立即訂座

龍蝦 • 和牛自助晚餐：

成人：$658（1位）｜原價$867

兒童：$348（1位）｜原價$471

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座 優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



兒童優惠自助餐【5】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔／雪場蟹腳59折起 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕，十分適合小朋友。另外，酒店也有新推出的中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐及黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐，除了有新鮮即開生蠔外，更有即片黑毛豬風風乾火腿和燒澳洲優質帶骨肉眼牛排，低至59折！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café👉🏻59折優惠訂座 自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

👉🏻按此立即訂座 中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

優惠有效期：即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

星期五至日及公眾假期：

成人（1位）：$435｜原價$638

小童（1位）：$306｜原價$449

長者（1位）：$403.5｜原價$592

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

＊3-11歲人士作小童計算（2歲以下免費）

👉🏻按此立即訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童優惠自助餐【6】九龍酒店倚窗閣 ── 多款和牛美食／即開生蠔／雪花蟹腳 74折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食，包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，甜品有芒果拿破崙、法式梳乎厘、火焰雪山，更有多達9款Mövenpick雪糕。現有低至74折優惠！

九龍酒店倚窗閣👉🏻74折優惠訂座

星期一至四

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$331｜原價$449

小童／長者（1位）：$307｜原價$416

👉🏻按此立即訂座 星期五至日

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$623｜原價$735

小童／長者（1位）：$461｜原價$559

👉🏻按此立即訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

👉🏻按此立即訂座 和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

＊4-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話號碼：2734 3803



兒童優惠自助餐【7】香港柏寧酒店 ── 即開生蠔／龍蝦／西班牙乳豬／榴槤雪糕 8折起立即預訂

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT，兒童也有自助餐優惠！自助晚餐除了有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳等時令海鮮外，還可吃到西班牙乳豬、羊架、美國燒牛肋骨等不同熱食。餐廳還提供中式時令燉湯、點心、鑊氣小炒及無限添飲的台式果茶，甜品有西式的拿破崙，也有時令中式糖水及自家製Gelato榴槤雪糕，小朋友可任揀；自助午餐有燒西冷扒、鱈蟹腳及燒羊脾，現有低至8折優惠！👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店 PLAYT｜鮑魚．生蠔龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$834

小童（1位）：$429｜原價$537

👉🏻按此立即訂座

星期五六日及父親節

成人（1位）：$702｜原價$834

小童（1位）：$465｜原價$537

👉🏻按此立即訂座

鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐（父親節適用）

成人（1位）：$368｜原價$460

兒童（1位）：$262｜原價$328

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

電話：28393311



兒童優惠自助餐【8】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 超過200款日韓美食／4位同行送海膽 72折起立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出自助午餐及自助晚餐優惠，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，每四位同行，更送精選海膽（價值$280）一份！啱晒一家四口！自助餐精選超過十款新鮮刺身輪流供應，炸牛扒、吉列蠔及吉列蝦等炸物，小朋友一定喜歡；周末及公眾假期晚市更送日本直送油甘魚刺身。韓食方面，有韓式炸雞、部隊鍋等美食，當中慢煮韓式牛臀肉蓋更是食肉獸必食之選！現有優惠72折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜「瀛鮮有得食」自助餐72折優惠訂座 自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價$482

長者／兒童：$295｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人：$515｜原價$566

長者／兒童：$405｜原價$405

👉🏻立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人：$691｜原價$724

長者／兒童：$502｜原價$526

星期五至日及公眾假期

成人：$765｜原價$800

長者／兒童：$555｜原價580

優惠期：即日起至2024年6月14日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901



兒童優惠自助餐【9】香港萬麗海景酒店 ── 蒸加拿大龍蝦／香烤和牛牛肩扒 82折立即預訂

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出「萬」遊海陸自助晚餐，有無限量可持續發展新鮮蒸加拿大龍蝦、蟹腳和時令海鮮，以及各款不同風味烹調的和牛美饌，如香烤和牛牛肩扒、和牛沙律及火炙和牛壽司，食材新鮮多元化，且有無限量供應的甜品，現有82折優惠！

香港萬麗海景酒店｜萬麗咖啡室82折優惠訂座

「萬」遊海陸自助午餐

成人：$485｜原價$592

小童：$287｜原價$350

立即預訂 「萬」遊海陸自助晚餐

成人：$764｜原價$933

小童：$449｜原價$548

優惠有效期：即日至6月14日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻82折優惠預訂

灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

電話：2802 8888



兒童優惠自助餐【10】六國酒店 ── 4小時下午茶自助餐 巴馬火腿/拿破崙任食 快閃優惠55折立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，適合大人和小朋友體驗一頓優雅的下午茶！無論甜點還是鹹點都十分清緻可愛，小朋友一定喜歡！煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露，都是必試推介。仲有Häagen-Dazs雪糕、水果花茶都係任飲！任食時間長達四小時，可慢慢同小朋友合照！現有快閃優惠55折！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

2位成人（快閃優惠）：$399｜人均$199.5｜原價$722

成人：$262｜原價$361

小童：$174｜原價$240

適用優惠有效期：即日至8月31日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻快閃優惠55折預訂

灣仔告士打道72號

電話：2866 2166



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