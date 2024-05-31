香港國際旅遊展2024攻略｜一個方法購票享8折　再送$100回本福袋

香港國際旅遊展2024｜第38屆香港國際旅遊展將於6月13至17日於會展舉行，展覽吸引超過500個來自世界各地的參展商，除了有打卡位、表演、工作坊等活動，不少參展商更推出限定旅遊優惠！打算入場的朋友要注意了，即日起只要經指定連結購買早鳥門票，除了可享8折優惠外，更可獲總值HK$100的限定福袋！想知福袋內有什麼神秘禮品？即睇內文了解！



（圖片來源：WeWa玩嘢Mode facebook）

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香港國際旅遊展將於6月13至17日舉行。（圖片來源：香港國際旅遊展）

香港國際旅遊展6月舉行 公眾日早鳥門票8折送福袋

香港國際旅遊展將於2024年6月13至17日舉行，展覽首一日半（6月13日整日及6月14日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。

想以最優惠價格進場就要留意了！公眾日門票原價HK$25，現在透過指定連結購買門票可享8折優惠之餘，更送你獨家福袋一個！福袋內容總值更超過HK$100，絕對超值！福袋數量有限，先到先得，立即透過以下連結搶飛！

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福袋有機會包含以下禮品：

【1】位元堂 陳皮冰糖檸檬糖（試食裝）

位元堂 陳皮冰糖檸檬糖（試食裝）（圖片來源：店方提供）

陳皮冰糖檸檬糖由陳皮冰糖燉檸檬糖漿製成，有助滋潤咽喉。咬破糖皮後，隨即帶出爆漿的酸甜滋味，一次享受多層口感與味覺的衝擊！

【2】電訊數碼 SUN Mobile 買指定產品送10000mAh 移動電源（價值：HK$199）；張公館飲食集團$50現金券（價值：HK$50）

電訊數碼 SUN Mobile買指定產品送10000mAh 移動電源（價值：HK$199）（圖片來源：店方提供）

福袋內將有由電訊數碼 SUN Mobile送出的優惠券，憑優惠券到電訊數碼 SUN Mobile購買指定產品即可獲得10000mAh 移動電源（價值：HK$199）！

張公館飲食集團$50現金券（價值：HK$50）（圖片來源：店方提供）

另外，福袋同時有張公館飲食集團HK$50現金券！

【3】AXXZIA 隔離防曬乳液試用裝 ；4D抗糖眼霜+ 抗皺眼精華試用裝

AXXZIA（アクシージア） 是2011年創立的日本減齡抗糖化專家品牌，多款皇牌產品屢獲日本獎項，包括貴婦級抗糖美容飲品 #AGDrinkX ，更被日本雜誌大力推薦，眾多女明星都有使用。福袋內有機會獲得AXXZIA隔離防曬乳液試用裝及4D抗糖眼霜+ 抗皺眼精華試用裝，體驗貴婦級抗糖美容產品！AXXZIA於3月初亦開設了香港首家網店，更提供免運費服務，詳情👉 www.axxzia.hk

【4】Wechat Pay HK Costco¥500減¥100門市代金券（價值：HK$100）

Wechat Pay HK Costco¥500減¥100門市代金券（圖片來源：店方提供）

喜歡周末快閃深圳掃貨要留意了！福袋有機會包含Wechat Pay HK Costco¥500減¥100門市代金券，只要成為Costco會員並透過Wechat Pay HK App領取優惠券就用得！

【5】Sincere先施 户外品牌買滿$800減$100優惠券（價值：HK$100）；指定旅行喼減$100現金券（價值：HK$100）

Sincere先施大派兩種優惠券，户外品牌如The North Face、Columbia、Chums，買滿HK$800即減HK$100！購買指定旅行喼更減HK$100，旅行喼原價HK$1,080起，更有多款尺寸選擇，去長途或短途旅行都適合！

【6】K-Clean 全方位抗菌液20毫升裝

K-Clean 全方位抗菌液20毫升裝（圖片來源：店方提供）

K-Clean 全方位抗菌液20毫升裝不含有害化學物，不含酒精，pH值5.0，呵護皮膚，有效舒緩濕疹，鼻敏感及香港腳等症狀，而且樽身輕巧，帶去旅行都毫無負擔！

【7】Sato Acess牙菌消草本漱口液450ml；Sato Acess牙菌消草本濃縮漱口液90ml

【Sato Acess牙菌消草本漱口液450ml】使用方法：每日早晚兩次，刷牙後以 15 毫升漱口液，集中在牙齦上漱口 30 秒。（圖片來源：店方提供）

連續16年日本銷量No.1佐藤製藥Acess牙菌消草本系列，配方以3種歐洲天然草藥製成，牙菌消草本漱口液可以潔淨口腔、保持口氣清新。

【Sato Acess牙菌消草本濃縮漱口液90ml】使用方法：每日早晚兩次，刷牙後以 1 毫升漱口液混合 15 毫升清水，集中在牙齦上漱口 30 秒。（圖片來源：店方提供）

牙菌消草本濃縮漱口液則可消炎及對付齒槽及牙齦炎引致的細菌、減少牙齦發炎和出血。濃縮裝設計輕便，方便攜帶，去旅行都啱用！

【8】海天堂 龜苓膏特飲免費換領券（價值：HK$30）；總值HK$320優惠券

海天堂送出龜苓膏特飲免費換領券（圖片來源：店方提供）

海天堂送出1套半價優惠券（圖片來源：店方提供）

海天堂送出龜苓膏特飲免費換領券，隨券附送1套半價優惠券， 飲品及優惠總值可達350元。龜苓膏特飲用鮮龜製造，無添加防腐, 被喻為「可以飲的龜苓膏」，清熱毒不寒涼。

【9】Delight 優惠券

（資料來源：Delight隱形眼鏡）

Delight隱形眼鏡系列是由擁有超過40年製造隱形眼鏡經驗及技術的世界五大專業隱形眼鏡製造商St. Shine Optical Co., Ltd.所生產，能提升鏡片跟眼角膜的配合度，配戴更舒適！

【10】聯合新零售 雙妹嚜 2201 花露水（卡片裝）（價值：HK$38）；買滿HK$100減HK$10優惠券（價值：HK$10）

聯合新零售 雙妹嚜 2201 花露水（卡片裝）（圖片來源：店方提供）

夏天天氣炎熱容易中暑，當然要用雙妹嚜花露水！除了有效殺滅99.9%細菌，更有消暑、防中暑功效；亦可於熱水加入浸浴，助你消除疲勞。最適合旅行出門整天後好好放鬆！雙妹嚜產品於三聯書店及商務印書館指定門市有售。另外聯合新零售推出的HK$10現金優惠券可於品牌旗下的三聯書店、中華書局及商務印書館各門市購買正價中英文圖書或文具精品使用，盡享折扣優惠！

【11】日本叮叮®全效驅蚊噴霧（樱花香）10ml

日本叮叮®全效驅蚊噴霧（樱花香）10ml（圖片來源：店方提供）

日本叮叮®全效驅蚊噴霧（樱花香）採用品牌獨家研製特效防叮成分 Cipeller®PMD，含有獲美國權威科研機構認可的天然驅蚊成分「PMD」，有效驅走蚊、蠓、蚋、蜱及蠅等，驅蚊效能長達8小時！有助遠離蚊媒傳染病散播的威脅，提供全方位保護，可以安心去旅行暢玩！

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第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

公眾日：

6月15日（六） ：10:00 – 19:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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6月16日（日） ：10:00 – 17:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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藝人YouTuber分享旅遊體驗 展商推限定旅遊優惠

第38屆香港國際旅遊展將於6月中在灣仔會展中心舉行，預計將有500家來自60個國家和地區的參展商，當中有官方旅遊局組織、當地旅遊服務商、郵輪公司或本地旅遊公司等參展，規模超大！

為期四天的展覽除了有不同富有當地特色設計的展位可以參觀外，更會舉辦多場公眾講座，有藝人周奕瑋推介日本旅遊美食及住宿；野外動向分享冬日雪地自駕遊及坐郵輪的見聞；YouTuber 日本菇菇菇講述日本渡輪旅遊經驗；義遊分享海外義工團的活動內容；專業攝影師旅分享旅行拍攝技巧等。

展覽更有頒獎禮、拍照打卡位、自家文化及民俗表演、互動工作坊或體驗項目等不同內容及活動等你參與！在旅遊展中除了可以了解最新旅遊資訊，更有不少參展商提供展場限定的旅遊優惠，萬勿錯過！

香港國際旅遊展2024詳情

第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

專業日：

6月13日（四） ：10:00 – 18:00

票價：HK$70／位

6月14日（五） ：10:00 – 13:59

票價：HK$30／位

*只供18歲或以上旅遊業界、商界以及專業人士攜同名片登記入場，6月14日14:00後不用登記直接付費入場。

公眾日：

6月15日（六） ：10:00 – 19:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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6月16日（日） ：10:00 – 17:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

地點：香港會議展覽中心 1A-1E館

地址：香港灣仔博覽道1號



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