日式放題+自助餐7大優惠推介！任食A4日本黑毛牛/生蠔 人均$134起

放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日式放題有優惠！喜歡和牛、燒肉、海鮮、炸物的你千萬別錯過。《香港01》「好食玩飛」記者這次為大家整合7間放題自助餐優惠，其中一間更可任食和牛、生蠔，十分抵食。即睇內文！



放題自助餐優惠【1】新南苑私房菜 —— 任食A4日本黑毛牛、M9澳洲射和牛最平套餐$134👉🏻立即訂座

新南苑私房菜推出午市120分鐘任飲任食火鍋放題優惠，提供4款套餐，實現和牛吃到飽自由！日本A4及本地手切牛餐，可任食A4日本黑毛牛後腿肉、M9澳洲射和牛（Sher Wagyu，是澳洲知名的和牛品牌，曾獲得過三次澳洲delicous. Produce Awards金牌）、極上牛肉、本地手切牛肉、黑豚肉片及安格斯牛小排，另外亦有安格斯牛小排餐套餐、M9澳洲射和牛餐及最抵火鍋午餐，每款均配有精選四色刺身！火鍋配料任食！最平$134就能吃到！立即預訂

兩位用 - 最抵火鍋午餐+一次性四色刺身

成人（2位）：$268｜人均$134｜原價$296

成人（3位）：$408｜人均$136｜原價$444

👉🏻立即預訂

M9澳洲射和牛餐+一次性四色刺身

成人（2位）：$340｜人均$170｜原價$376

成人（3位）：$510｜人均$170｜原價$564

👉🏻立即預訂

安格斯牛小排餐+一次性四色刺身

成人（2位）：$412｜人均$206｜原價$456

成人（3位）：$618｜人均$206｜原價$684

👉🏻立即預訂

日本A4及本地手切牛餐+一次性四色刺身

成人（2位）：$664｜人均$332｜原價$736

成人（3位）：$996｜人均$332｜原價$1104

👉🏻立即預訂

日期：即日起至5月31日

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場2樓1號舖

電話號碼：2877 3690



放題自助餐優惠【2】牛摩 —— 霜降黑豚肉、牛肌腹任食 人均$174起 👉🏻8折優惠訂座

牛摩的日式火鍋放題牛肉一向高性價比，晚市90分鐘放題可任食霜降黑豚肉、星級牛肌腹等優質靚肉，黑豚肉油脂分佈均勻、肥瘦適中；星級牛肌腹牛味極重，而自助區更有多款新鮮配料任食，價錢親民，現優惠8折起，人均只需$174！立即預訂

霜降黑豚肉 x 星級牛肌腹任食 ‧ 90分鐘放題

星期一至五

成人（2位）：$348｜人均$174｜原價$436

👉🏻立即預訂

星期六日及公眾假期

成人（2位）：$368｜人均$184｜原價$456

👉🏻立即預訂

日期：即日起至5月31日

地址：

沙田橫壆街3樓61-63號舖沙田中心號3樓（2606 1222）／

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓K01A及039號舖（2369 2188）／

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖（2351 3381）／

屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L3樓21號舖（2613 0088）／

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 2樓2031號舖（2320 8260）／

上水龍琛路39號上水廣場5樓513號舖（3998 4630）



放題自助餐優惠【3】御滿屋日本料理 —— 海膽手卷、燒蠔壽司、鹽燒牛舌 $230起 👉🏻獨家優惠訂座

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身、微苦帶甘，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻立即預訂

御滿屋日本料理—2小時放題自助餐

午市（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

立即預訂

晚市（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$295｜原價$318

立即預訂

日期：即日起至2024年12月31日

地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



放題自助餐優惠【4】鮮燒 • 酒屋 —— 酒水任飲、聖子皇、燒蠔 買一送一👉🏻獨家5折優惠

鮮燒 • 酒屋推出2小時任飲任食優惠及$9串燒優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；還有巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！還有不少新鮮海鮮，如大隻鮮甜的聖子皇、海水味十足的燒蠔等，更可任食超過10款的$9串燒包括雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，另外也可以半價價錢購買電子現金券，且有買一送一優惠！👉🏻立即預訂

鮮燒 • 酒屋 —— 2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

👉🏻買一送一優惠

地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



放題自助餐優惠【5】悦品酒店 —— 和牛壽喜燒、沖繩島脆皮黑糖雞 72折 荃灣👉🏻按此立即訂座／屯門👉🏻按此立即訂座

和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供周末自助餐。有和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及時令什錦剌身，更有充滿日式風情的爐端燒，享受別具風味的日本美食。甜品方面不容錯過日式紅豆和果子、京都綠茶卷及日式大福餅，可一解各位「思鄉之愁」！現有72折優惠！

和風•韓流•滋味之旅自助午餐（屯門及荃灣）

星期六至日及公眾假期

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

日期：即日至2024年6月30日

荃灣：👉🏻72折優惠訂座 屯門：👉🏻72折優惠訂座

悅品酒店 The Platter（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話號碼：3891 1928（The Platter）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

電話號碼：3899 9222



放題自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣 ── 各款和牛美食、即開生蠔、雪花蟹腳 78折👉🏻 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食。包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，現有低至78折優惠！👉🏻立即預訂

九龍酒店倚窗閣👉🏻78折優惠訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

星期五至日

成人（1位）：$623｜原價$735

小童／長者（1位）：$461｜原價$559

日期：即日至2024年5月31日

👉🏻按此立即訂座

地址： 尖沙咀彌敦道19～21號九龍酒店2樓

電話號碼：2734 3803



放題自助餐優惠【7】美麗華酒店 The Mira Yamm ── 片皮鴨、生蠔任食、M7和牛 買3送1 👉🏻立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳的龍蝦 • 和牛自助晚宴可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，不用去日本也能盡享高級美食！現低至76折優惠！👉🏻立即訂座

美麗華酒店 The Mira｜龍蝦 • 和牛自助晚宴👉🏻76折優惠訂座

星期一至四

成人：$658（1位）｜原價$867

兒童：$348（1位）｜原價$471

👉🏻立即訂座 星期五至日

成人：$688（1位）｜原價$867

兒童：$368（1位）｜原價$471

👉🏻立即訂座

優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話號碼：2315 5120

