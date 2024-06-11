山姆超市直郵香港開通｜運費／配送時間／支款方式　5大服務必知

深圳山姆超市直郵香港服務即日起開通！山姆超市規模龐大，加上價錢便宜，近年深受港人青睞，現在想在山姆超市買東西，不用特意返深圳。這次香港跨境直郵服務有5大特色，其中一大亮點是支援香港全境配送，即睇還有什麼特色！



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內地大型超市山姆直郵香港於今日（6月7日）開通。（圖片來源：環島中港通官方）

內地大型超市山姆直郵香港服務於今日（6月7日）開通，香港跨境直郵服務包括：官方直郵、次日送達、支持送貨上門或自提、本地支付方式以及有專屬廣東話客服等5大特色。

山姆超市直郵香港｜香港全境配送 離島隔日送到

山姆直郵將以「快遞配送」方式誇境送到香港各地，範圍涵蓋港島區以及離島，也就是說，住在離島的港人也可享有「北上消費」服務。現時截單時間為每日下午1時，若在1時前下單，貨件在翌日就能送達，不過離島部分地區，就需隔日才能送達。

另外需要注意的是，除了內地禁止出口以及香港禁止進口商品外，其他任何商品都可配送，不過生鮮食品例如凍肉以及水果則不包括在配送範圍內。

山姆超市直郵香港｜送貨上門或自提運費不同

運費方面，分為送貨上門以及自提取貨：

送貨上門：首重（1公斤）收取運費$30，每增加1公斤加收$4.5續重運費，不足1公斤按1公斤收費。



自提取貨：首重（1公斤）收取運費$18，每增加1公斤加收$4.5續重運費，不足1公斤按1公斤收費。



運費標準按送貨上門以及自提取貨作計算。（山姆手機應用程式截圖）

山姆超市直郵香港｜每筆訂單最高達$5000

目前山姆直郵香港的訂單，每筆最高可清關金額5,000港元，超過此金額無法下單；下單後系統可以支援多種現時港人北上經常使用的支付方式，分別是Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯（雲閃付），不過，官方暫時沒有把信用卡、Payme、八達通列入支付方式。

山姆超市直郵香港｜粵語客服跟進問題

山姆直郵在售前或售後，也有操流利粵語的專人客服幫助跟進，隨時解答顧客的疑問。

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