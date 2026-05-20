福田口岸10大好去處｜24小時SPA/深圳之眼/湖邊圍爐煮茶/MUJI旗艦

福田口岸鄰近景點推介！福田口岸是深圳福田區的陸路口岸，與香港的落馬洲支綫管制站實施「兩地兩檢」。大家經連接落馬洲站的管制站出境後，只要經天橋跨越深圳河，便能到達口岸入境。《香港01》「好食玩飛」記者整合了口岸一帶的10大好去處。大家除了可以逛人氣山姆超市，更可到湖邊圍爐煮茶、於開滿花的空中步道賞花，享受大自然。即睇各大景點的地址、交通。



福田口岸鄰近好去處【1】水圍1386文化街區 —— 港人夜蒲大飯堂、打卡嶺南騎樓群

如果想一下口岸就開啟搵食模式，水圍村絕對是第一首選。這裡由老舊城中村活化而成，將傳統嶺南騎樓建築注入現代霓虹燈與文創元素，白天好似走進港式懷舊電影，入夜後則變身夜市宵夜天堂。街區內開滿了正宗潮汕牛肉火鍋、烤魚、爆汁炭燒生蠔等，還有多間網紅手搖飲品與小酒館，性價比極高，越夜越熱鬧。

水圍1386文化街區

地址： 深圳市福田區水圍村內

交通： 福田口岸乘搭地鐵4號線福民站D出口



福田口岸鄰近好去處【2】中航城君尚購物中心——歐洲風打卡 親子商場

福田最新大型潮玩親子商場，20萬㎡超大空間，集歐風打卡、裸眼 3D、親子遊樂、百間餐飲於一身，口岸地鐵直達，半日 / 一日遊超適合。必打卡位米蘭小鎮鴿子廣場，免費歐風街景：復古電車、歐洲鐘樓、噴泉、白鴿，秒拍歐洲大片，小朋友最愛餵白鴿、坐小火車，夜晚亮燈更浪漫。

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中航城君尚購物中心

地址：深圳市福田區中航路1號

交通：地鐵4號線至會展中心站轉1/2/7號線華強北站A出口



福田口岸好去處【3】水立方（湯崎·湯泉生活）—— 出關即到！ 貓山王哈根達斯任食

過完關如果覺得累，想找地方鬆一鬆，距離福田口岸步行只需幾分鐘的水立方（現升級為湯悦溫泉）是港人的老牌足浴水療天堂，24小時營業，玩足全日去浸個泡泡浴、揼骨最寫意。 設有日式湯泉、韓式汗蒸、免費任食高檔水果及Hāagen-Dazs雪糕。實現貓山王自由，內裡還有私人影院、棋牌室、甚至打機專區，娛樂設施極多。

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湯崎·湯泉生活

地址： 深圳市福田區福田口岸港城華庭裙樓1-6樓

交通： 福田口岸出關後步行約5分鐘即達。



福田口岸鄰近好去處【4】深業上城 —— 逛MUJI旗艦店／逾300潮牌／文青咖啡店

深業上城是2018年開業的大型購物城，聚集了超過300間潮牌商店、文青咖啡店、兒童遊樂場和餐廳，雲集各國品牌。深圳深業上城15大美食/玩樂推介

源於日本的MUJI更於城內開設深圳旗艦店。樓高2層的旗艦店內不但販售林林總總的Muji產品，更設有工作坊，讓大家即場參與各種工藝品。此外，深業上城更設有全球首間MUJI酒店，喜歡MUJI並計劃於深圳過上幾天的朋友不妨入住！

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關於深業上城的其他商店推介、交通、地址，可參閱以下連結：

福田口岸鄰近好去處【5】香蜜湖1979文化創意園 —— 湖邊圍爐煮茶

香蜜湖1979文化創意園是香蜜湖旁邊饒具文藝風情的商場。除了售賣文創產品的商舖，園區內有不少特色餐廳，當中包括以乾冰放出煙霧、塑造出仙氣的冰茶之餐廳——「Di調」、讓人在湖邊的印第安人帳篷下燒烤或來一場「圍爐煮茶」的「ONLYONE海島花園烤肉店」和浪漫感重且帶西洋風的「漫咖啡」等，也是在福田「醫肚」的好去處。

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香蜜湖1979文化創意園

地址：中國廣東省深圳市福田區僑香路

交通：於口岸乘搭深圳地鐵4號線，於市民中心轉乘2號線並於香梅北站下車，經D2出口離開再步行約5分鐘



福田口岸鄰近好去處【6】深圳園博園 —— 免費國家重點公園／新4大主題花園

深圳園博園是深圳最大型的公園之一，佔地達66萬平方米，是免費入場的國家重點公園。園內本來就有徽派、江南、嶺南等中式園林，亦有日本園、印尼園等異國景點，一步一景，滿滿東西方園藝之美。今年5月園博園再迎大升級，全新開放四大國際主題花園，一秒走進異國秘境，成港人北上打卡新熱點。有美國加州陽光花園、東南亞萬象花園、俄羅斯普希金花園、加拿大花園。

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深圳園博園

地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號線到僑城東站A出口，出站後步行440公里，7分鐘左右即到園博園。

入場費：全免



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福田口岸鄰近好去處【7】香蜜公園 —— 彩虹空中棧道賞花

除了在商場購物之外，大家也可以在福田區感受到自然氣息。在香蜜公園裡，大家可以步上空中棧道，在高處欣賞風景。部份段落的棧道更長滿了炮仗花，在盛開之際最適合打卡。而到了夜晚，棧道上更會亮起七彩燈光，如同彩虹，劃破漆黑，時尚中帶出優美。

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更多香蜜公園的資訊，可參閱下文：

福田口岸鄰近好去處【8】人才公園 —— 黃秋英橙色油畫花海

踏入初夏，深圳人才公園盛開一片橘黃色油畫花海，猶如周杰倫在《晴天》中唱起的「故事的小黄花」。多株小黃花正好種在斜坡上，以天空為背景拍攝，更易拍出油畫世界的感覺。人才公園的黃秋英已經進入花期，一般6月至8月最茂盛，小紅書網友建議下午5時前打卡，陽光更明媚！

深圳人才公園

地址：深圳市南山區人才公園北門入口草坪

交通：深圳灣口岸對面／福田口岸打車24分鐘抵達



福田口岸鄰近好去處【9】福田紅樹林生態公園 —— 野餐／觀鳥／賞芒草

處於深圳灣沿岸的福田紅樹林生態公園，亦是喜歡親近大自然的好去處。在園裡，大家除了可以觀賞到黑臉琵鷺、露鳥等鳥類，更可以在不滋擾雀鳥的情況下野餐。在水邊一邊看著芒草飄蕩、雀鳥飛翔，一邊吃著佳餚，使人相當寫意。

福田紅樹林生態公園

地址：中國廣東省深圳市福田區新洲路

交通：於口岸乘搭巴士362線，於藍灣半島站下車，再步行約2分鐘



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福田口岸鄰近好去處【10】山姆超市（福田分店） —— 港人至愛的人氣超市

源自美國的山姆超市以價廉物美、商品種類多元與份量多而知名。而超市從美國開到深圳後，仍然保持高度人氣。由貨品選擇多而便宜，自中、港恢復通關以來一直吸引著無數港人到訪！

不過要留意，到山姆超市購買需要先成為會員，而申請作為會員要用到身份證明文件。而在山姆超市受歡迎甚至被譽作「必買」的商品、成為會員的方法，可參閱下文：

曾於山姆超市風靡一時的巨杯麵（圖片來源︰小紅書@momo）

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