深圳口岸8大｜兩口岸24小時！開放時間+優惠　附福田蓮塘好去處

深圳口岸時間｜24小時通關口岸｜深圳口岸過關攻略！香港與深圳之間共有8大主要口岸，每個口岸的開放時間也有點不同，為免大家錯過過關時間，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了各口岸的交通、開放時間以及鄰近好去處的資訊，方便大家選擇最適合自己使用的口岸，順帶一提，現時有些口岸更有交通優惠，為大家節省更多旅費。詳情即睇內文！



每逢假日都有大量港人經各大口岸北上深圳（資料圖片）

香港去深圳8大口岸

深圳口岸過關攻略【1】皇崗口岸（落馬洲管制站）—— 24小時開放

皇崗口岸位於深圳福田區，與香港的落馬洲管制站一同實施「兩地兩檢」。雖然「一地兩檢」不及「一地一檢」方便，但皇崗口岸是深圳唯一一個24小時開放的陸路口岸，亦是凌晨期間唯一能夠由香港前往深圳的通道，仍然吸引不少人使用。

皇崗口岸（圖片來源：深圳市政府）

深圳口岸過關攻略【2】蓮塘口岸（香園圍管制站）—— 去深圳鹽田、大梅沙、小梅沙最快捷

蓮塘口岸於2020年夏季啟用，與香港的香園圍管制站一同實施「兩地兩檢」，是港深之間最新的一組口岸，經該口岸北上深圳東部（如鹽田、大梅沙、小梅沙），以至廣東東部（如汕頭、汕尾、潮州等）及鄰近省份（如福建、江西等）最快捷。該口岸每日開放時間為07:00 - 22:00。

蓮塘口岸與香園圍管制站（圖片來源：政府新聞處）

深圳口岸過關攻略【3】深圳灣口岸 —— 去深圳南山、寶安、光明最快捷

深圳灣口岸是香港接壤深圳南山區的陸路口岸，亦是首個實行「一地兩檢」的中港口岸。大家抵達口岸後，在同一座旅檢大樓內，已能一拼完成出、入境手續，相當便捷。經該口岸北上深圳西部（如南山、寶安、光明）最快捷。該口岸每日開放時間為06:30 - 00:00。

深圳灣口岸（資料圖片）

深圳口岸過關攻略【4】文錦渡口岸 —— 人流較少過關快

位於深圳羅湖區的文錦渡口岸，與香港北區的文錦渡管制站實施「兩地兩檢」。經文錦渡北上的旅客較少，如果過關怕人多、想避免要大排長龍，選文錦渡就對了。該口岸每日開放時間為07:00 - 22:00。

文錦渡口岸（圖片來源：Wikimedia@Tksteven）

深圳口岸過關攻略【5】羅湖口岸 —— 鐵路班次最密！

位於深圳羅湖區的羅湖口岸，與香港北區的羅湖管制站實施「兩地兩檢」，每日06:30 - 00:00期間開放，是一組鐵路關口。故此，大家若要經羅湖口岸北上必須先乘搭東鐵綫。而東鐵前往羅湖的班次頻密，平均5分鐘便有1班車，前往該口岸非常方便。

羅湖口岸（資料圖片）

深圳口岸過關攻略【6】福田口岸（落馬洲支綫管制站）—— 即日來回深圳慳$3

深圳福田區的福田口岸與香港的落馬洲支綫管制站為一組「兩地兩檢」的關口，每日06:30 - 22:30期間開放。此外，使用成人八達通及樂悠咭（60至64歲）的乘客，只需先經落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號綫至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，可享$3車費優惠。

福田口岸（資料圖片）

深圳口岸過關攻略【7】蛇口口岸 —— 坐船過關唔怕塞車

蛇口口岸位於深圳南山區，是一個於蛇口客運碼頭裡的水路口岸，經該口岸入境必須乘搭渡輪。從香港乘搭渡輪北上深圳南山區的蛇口、赤灣、前海，路途較為直接，亦毋須害怕塞車而影響行程。蛇口口岸每日07:00 - 22:30期間開放，所有航班會在口岸關閉前到達。

蛇口口岸（圖片來源：深圳市交通星運輸局）

深圳口岸過關攻略【8】沙頭角口岸 —— 尚未重開

沙頭角口岸自疫情後一直暫停旅客通關服務，只維持貨物通關服務，至今尚未有對旅客重開的時間與安排。大家切勿前往該口岸，避免浪費時間。住在沙頭角一帶的朋友應改用鄰近的蓮塘口岸（香園圍管制站）北上深圳。

沙頭角口岸（圖片來源：Wikimedia@Paul Matsumoto）

【同場加映】香港．珠海．澳門24小時開放口岸

除了上述各個連繫深圳的口岸，香港亦有24小時開放、連繫澳門與珠海的港珠澳大橋香港口岸。口岸交通方便，共有41條連繫市區的小巴及巴士路綫，香港所有類型之的士亦可駛往該處。將會前往到澳門或珠海的朋友可以考慮使用。

港珠澳大橋香港口岸（圖片來源：香港綠色建築議會有限公司）

