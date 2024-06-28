7月自助餐優惠14間推介｜任食龍蝦/鮑魚/生蠔/黑刺榴槤/$116.9起

撰文：楊子豐
出版：更新：

7月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜7月自助餐優惠來了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦14間高性價比自助餐，不少自助餐更提供生蠔、龍蝦、鮑魚任食，保證回本，有一間價錢更低至人均$116.9！即睇內文介紹啦！

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7月自助餐優惠【1】柏寧酒店 PLAYT ── 原隻鮑魚／鱈蟹腳／黑刺榴槤 8折起👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT推出全新系列「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐，有多款時令海鮮、鱈蟹腳，首推籠仔荷葉蒸原隻鮑魚，清香的荷葉提升鮑魚的鮮甜味，層次更豐富。另有燒西冷扒、燒羊脾等多款肉類，保證滿足食肉獸。記得留肚吃酒店自家製的意式雪糕，口感幼滑甜度適中，茅台雪糕夾帶一絲絲酒味，十分過癮。酒店另有周末自助早午餐，有多款魚子醬小食及有氣葡萄酒，現有優惠8折起！

PLAYT的「夏日榴槤莊園自助餐」選用馬來西亞果園直送的頂級榴槤，包括最高級的「黑刺榴槤」製作成各款香甜榴槤甜品，包括黑刺榴槤甘露布甸、甘露榴槤拿破崙、紅蝦榴槤奶凍、D168王中王榴槤迷你葡撻等多款榴槤美食，定能讓你「榴槤」忘返！現場還有多款海鮮及佳餚，包括即開生蠔、波士頓龍蝦、頂級安格斯牛肋排、壽司、刺身、精緻中式點心等。

香港柏寧酒店 PLAYT｜夏日榴槤莊園自助餐👉🏻按此立即訂座
星期一至四
成人（1位）：$667｜原價$834
兒童（1位）：$429｜原價$537
星期五六日及公眾假期
成人（1位）：$702｜原價$834
兒童（1位）：$465｜原價$537
👉🏻按此立即訂座
鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐
星期一至五
成人（1位）：$368｜原價$460
小童（1位）：$262｜原價$328
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周末自助早午餐
星期六日及公眾假期
成人（1位）：$535｜原價$669
兒童（1位）：$368｜原價$460
優惠有效期： 2024年7月1日至2024年7月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號
電話：28393311

7月自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／多款榴槤甜品 73折起 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣全新推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，當中必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁。另外即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冷鎮海鮮定能為夏日消消暑；食肉獸更不能錯過鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和燒加拿大帶骨肉眼扒等肉味香濃的美食。榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷等甜品，吃後定能將炎夏的熱力一掃而空。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，現有73折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐
星期一至四
成人（1位）：$609｜原價$735
小童或長者（1位）：$437｜原價$559
星期五至日
成人（1位）：$661｜原價$735
小童或長者（1位）：$489｜原價$559
👉🏻按此立即訂座
海鮮國際自助午餐
星期一至四
成人（1位）：$351｜原價$449
小童或長者（1位）：$326｜原價$416
星期五
成人（1位）：$331｜原價$449
小童（1位）：$307｜原價$416
長者（1位）：$326｜原價$416
星期六至日
成人（1位）：$446｜原價$449
小童或長者（1位）：$386｜原價$416
優惠有效期：2024年7月1日至年8月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓
電話：2734 3803

7月自助餐優惠【3】香港嘉里酒店大灣咖啡廳 ── 黃咖喱炒蟹／麥皮蝦／送榴槤嘗味拼盤 低至71折 👉🏻按此立即訂座

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出的「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐，超過50款東南亞美食！當中必試新加坡麥皮蝦、菲律賓烤豬腩肉、泰式生蝦及黃咖喱炒蟹，另外也不可錯過時令榴槤入饌的特色菜式和甜品。鍾意食榴槤的朋友，記得揀星期五至日及公眾假期，每位成人客人都可以獲贈榴槤嘗味拼盤一份，歎盡4款精選原件榴槤！餐廳還有「競猜榴槤遊戲大賞」活動，參加者將有機會獲贈精選榴槤一份。現有低至71折優惠！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐👉🏻按此立即訂座
星期一至四
成人（1位）：$566｜原價$779
星期五至日
成人（1位）：$646｜原價$889
*成人小童長者均一價
優惠有效期：2024年7月1日至2024年9月15日
👉🏻按此立即訂座

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓
電話：22525246

7月自助餐優惠【4】西環萬怡酒店MoMo Café ── 送2份即開生蠔／雪場蟹腳／肉眼牛排 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。今個炎夏，酒店亦推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冷鎮海鮮外，更有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚。「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有即片黑毛豬風風乾火腿，同樣滿足一眾食肉獸，現有低至59折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座
星期一至四：
成人（1位）：$356.2｜原價$603
小童（1位）：$245.7｜原價$416
長者（1位）：$330.2｜原價$559
黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐
星期五至日，公眾假期及前夕：
成人：$435｜原價$638
長者：$403.5｜原價$592
小童：$306｜原價$449
👉🏻按此立即訂座
「泰」好味平日自助午餐
星期一至五：
成人：$201｜原價$295
小童：$141｜原價$207
長者：$171｜原價$251
👉🏻按此立即訂座
星期六、日及公眾假期：
成人（1位）：$253.5｜原價$372
小童（1位）：$193.5｜原價$284
長者（1位）：$223.5｜原價$328
優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店
電話：37178989

7月自助餐優惠【5】港青酒店YMCA再臨閣 ── 米芝蓮總廚烹調／泰式焗蠔／即煮鮑魚 低至53折 👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供以泰式美食為主題的自助晚餐及平日自助午餐，餐廳除了可飽覽維多利亞海港外，還有曾獲米芝蓮推薦餐廳的泰國總廚，聯同本地總廚烹調美食。必試泰式焗蠔、泰式豬手、黃咖喱海鮮，另有多款時令海鮮：即煮鮑魚、東星斑柳、波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹及即煎虎蝦。燒原條有骨西冷有嚼勁且肉味濃，另外多款清爽香甜的泰式甜品，解膩之餘還能為炎夏消消暑。現有低至53折優惠！

港青酒店YMCA再臨閣｜「泰滋味」自助晚餐 👉🏻按此立即訂座
星期一至四
成人（1位）：$468｜原價$845
小童（1位）：$379｜原價$580
長者（1位）：$450｜原價$845
👉🏻按此立即訂座
星期五至日
成人（1位）：$499｜原價$845
小童（1位）：$417｜原價$580
長者（1位）：$480｜原價$845
平日自助午餐
成人：$278｜原價$328
小童：$196｜原價$240
長者：$260｜原價$328
優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月21日
👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓
電話：2734 3803

7月自助餐優惠【6】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」假日自助午餐及自助餐。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等本地大排檔「鑊」氣美食，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食可選。記得留肚吃經典的港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，非常潤喉清爽。現有低至64折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐
星一至四
成人：$381｜原價$581
小童：$287｜原價$427
長者：$303｜原價$471
周五至日
成人：$412｜原價$581
小童：$303｜原價$427
長者：$334｜原價$471
👉🏻按此立即訂座
假日自助午餐
成人：$311｜原價$438
小童：$233｜原價 $328
長者：$264｜原價 $372
優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N
電話：3968 8888

7月自助餐優惠【7】唯港薈Hotel ICON ── 榴槤下午茶／招牌榴槤雪糕／榴槤老火燉湯低至77折👉🏻按此立即訂座

夏天絕對是榴槤霸權的月份，Hotel ICON推出「飄香榴槤」下午茶，是心血來潮想吃個榴槤High tea的必試之選。「迷你榴槤老火燉湯」散發淡淡榴槤清香，榴槤的甜味令湯水更具層次。另有精美的榴槤拼盤，三層架上擺滿色澤金黃、賣相吸引的榴槤糕點，享受恬靜的下午茶之餘，還可打卡，記得品嚐酒店自家製的招牌榴槤雪糕、榴槤蝴蝶酥、榴槤撻，保證有驚喜。現有低至77折！

唯港薈Hotel ICON｜「飄香榴槤」下午茶
成人（1位）：$468｜原價$515
成人（2位）：$798｜人均$399｜原價$1030
優惠有效期：2024年7月1日至2024年9月9日
👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈二樓
電話：34001000

7月自助餐優惠【8】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／和牛西冷牛扒 66折起 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店星期五、六、日自助晚餐主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冷鎮海鮮外，還有即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食，當中必試港式生滚粥，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料。另外熱盤有衿貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！吃到七分飽後再來去試足不同味道的Häagen Dazs雪糕，保證滿足！現有低至66折優惠！👉🏻按此立即訂座

悅品酒店平日亦有閒日自助餐及南歐風味半自助晚餐閒日自助餐包一道主菜，可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等美食。甜品、沙律均可任食！南歐風味半自助晚餐主打各款肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐
星期五
成人（1位）：$425｜原價$624.8
兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8
長者（1位）：$369.7｜原價$547.8
星期六、日 及公眾假期
成人（1位）：$464.5｜原價$646.8
兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8
長者（1位）：$393.4｜原價$547.8
悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐
星期六、日 及公眾假期
成人（1位）：$448.7｜原價$624.8
兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8
長者（1位）：$393.4｜原價$547.8
👉🏻按此立即訂座
南歐風味火腿·半自助晚餐
星期一至四（屯門）／星期一至五（荃灣）
成人（1位）：$203.8｜原價$283.8
👉🏻按此立即訂座
閒日精選半自助午餐
星期一至星期五（屯門及荃灣）
成人（1位）：$116.9｜原價$162.8
優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日
👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）
地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter
電話：3899 9222

悦品酒店（荃灣）
地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）
穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）
電話：3891 1928

7月自助餐優惠【9】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 71折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、扣鮑魚、原件鴨肝、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食，當中必試足料富貴雞！記得也不要錯過波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口等回本美食。甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、雲石芝士蛋糕、即製窩夫、栗子檸檬蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有71折優惠！

六國酒店 Le Menu👉🏻71折優惠訂座
華麗盛宴‧自助晚餐
星期一至五：
成人（1位）：$576｜原價：$811.8
小童（1位）：$350｜原價：$492.8
👉🏻按此立即訂座
星期六、日及公眾假期：
成人（1位）：$599｜原價：$844.8
小童（1位）：$373｜原價：$525.8
優惠有效期： 2024年7月1日至2024年10月1日
👉🏻按此立即訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓
電話：28663808

7月自助餐優惠【10】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／脆皮德國鹹豬手 7折起 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻按此立即訂座
平日自助晚餐
星期一至四
成人（1位）：$495｜原價$598
小童（1位）：$367｜原價$438
長者（1位）：$423｜原價$508
👉🏻按此立即訂座
周末自助晚餐
星期五至日
成人（1位）：$611｜原價$718
小童（1位）：$492｜原價$578
長者（1位）：$551｜原價$648
👉🏻按此立即訂座 半自助午餐
成人（1位）：$167｜原價$238
假日自助午餐
成人：$328｜原價$468
小童：$272｜原價$388
長者：$300｜原價$428
優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日
👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖
電話：2126 1960

7月自助餐優惠【11】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ──香茅脆皮乳豬／和牛牛肩扒／時令海鮮 74折👉🏻按此立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出南洋小島自助餐，提供各款時令海鮮，包括加拿大龍蝦、麵包蟹及各款新鮮刺身，當中必試肉骨茶，有淡淡藥材香味，味道甘甜、溫潤不油膩；胡椒蝦辛辣惹味，及香茅脆皮乳豬，乳豬皮脆肉嫩，現有74折優惠！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜南洋小島自助晚餐👉🏻按此立即訂座
星期一至四
成人（1位）：$728｜原價$933
小童（1位）：$440｜原價$548
星期五至日、公眾假期
成人（1位）：$764｜原價$933
小童（1位）：$449｜原價$548
👉🏻按此立即訂座
自助午餐
星期一至四
成人（1位）：$440｜原價$592
小童（1位）：$260｜原價$350
星期五至日、公眾假期
成人（1位）：$485｜原價$592
小童（1位）：$287｜原價$350
優惠期：2024年7月1日至2024年7月14日
👉🏻按此立即訂座

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓
電話：28028888

7月自助餐優惠【12】六國酒店 ── 護膚下午茶/椰汁桃膠雪耳/涼拌花膠絲珊瑚草 86折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店全新推出「誘肌」仙子下午茶二人套餐，聯乘護膚品牌GLYCEL，以多款具抗氧化、保濕、亮膚等功效的食材製作成創意鹹甜美點，包括涼拌花膠絲珊瑚草、椰汁桃膠雪耳及仙人掌果仁藜麥沙律等，顧客還可獲贈GLYCEL美肌禮品一份（價值港幣$2,375）。現有85折優惠！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻按此立即訂座
成人（2位）：$492｜人均$246｜原價$570
*優惠期：2024年7月1日至2024年8月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓
電話：28663808

7月自助餐優惠【13】荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均$119.4 按此立即訂座

榴槤或芒果控不要錯過！荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供一系列榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！想在寧靜的環境下享受悠閒的二人時光，是個不錯的選擇！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶
成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6
日期：2024年7月1日至7月31日
按此立即訂座

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）
穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）
電話：3891 1928

7月自助餐優惠【14】香港滿屋日本料理 ── 超過70款日式刺身任食 獨家93折 按此立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，不用去日本也能吃到！現有獨家93折！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻按此立即訂座
星期一至四（午市放題套餐A ）：
成人（1位）：$230｜原價$248
星期一至四（晚市放題套餐A ）：
成人（1位）：$277｜原價$298
星期五至日（午市放題套餐A ）：
成人（1位）：$249｜原價$268
星期五至日（晚市放題套餐A ）：
成人（1位）：$295｜原價$311
優惠有效期： 2024年7月1日至2024年12月31日
👉🏻按此立即訂座

地址：
荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（36221388）
旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓（36223338）
大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖（36222070）

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