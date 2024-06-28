7月自助餐優惠14間推介｜任食龍蝦/鮑魚/生蠔/黑刺榴槤/$116.9起

7月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜7月自助餐優惠來了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦14間高性價比自助餐，不少自助餐更提供生蠔、龍蝦、鮑魚任食，保證回本，有一間價錢更低至人均$116.9！即睇內文介紹啦！



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7月自助餐優惠【1】柏寧酒店 PLAYT ── 原隻鮑魚／鱈蟹腳／黑刺榴槤 8折起👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT推出全新系列「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐，有多款時令海鮮、鱈蟹腳，首推籠仔荷葉蒸原隻鮑魚，清香的荷葉提升鮑魚的鮮甜味，層次更豐富。另有燒西冷扒、燒羊脾等多款肉類，保證滿足食肉獸。記得留肚吃酒店自家製的意式雪糕，口感幼滑甜度適中，茅台雪糕夾帶一絲絲酒味，十分過癮。酒店另有周末自助早午餐，有多款魚子醬小食及有氣葡萄酒，現有優惠8折起！

PLAYT的「夏日榴槤莊園自助餐」選用馬來西亞果園直送的頂級榴槤，包括最高級的「黑刺榴槤」製作成各款香甜榴槤甜品，包括黑刺榴槤甘露布甸、甘露榴槤拿破崙、紅蝦榴槤奶凍、D168王中王榴槤迷你葡撻等多款榴槤美食，定能讓你「榴槤」忘返！現場還有多款海鮮及佳餚，包括即開生蠔、波士頓龍蝦、頂級安格斯牛肋排、壽司、刺身、精緻中式點心等。

香港柏寧酒店 PLAYT｜夏日榴槤莊園自助餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$834

兒童（1位）：$429｜原價$537

星期五六日及公眾假期

成人（1位）：$702｜原價$834

兒童（1位）：$465｜原價$537

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鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$368｜原價$460

小童（1位）：$262｜原價$328

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周末自助早午餐

星期六日及公眾假期

成人（1位）：$535｜原價$669

兒童（1位）：$368｜原價$460

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年7月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：28393311



7月自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／多款榴槤甜品 73折起 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣全新推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，當中必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁。另外即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冷鎮海鮮定能為夏日消消暑；食肉獸更不能錯過鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和燒加拿大帶骨肉眼扒等肉味香濃的美食。榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷等甜品，吃後定能將炎夏的熱力一掃而空。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，現有73折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$609｜原價$735

小童或長者（1位）：$437｜原價$559

星期五至日

成人（1位）：$661｜原價$735

小童或長者（1位）：$489｜原價$559

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海鮮國際自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$351｜原價$449

小童或長者（1位）：$326｜原價$416

星期五

成人（1位）：$331｜原價$449

小童（1位）：$307｜原價$416

長者（1位）：$326｜原價$416

星期六至日

成人（1位）：$446｜原價$449

小童或長者（1位）：$386｜原價$416

優惠有效期：2024年7月1日至年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



7月自助餐優惠【3】香港嘉里酒店大灣咖啡廳 ── 黃咖喱炒蟹／麥皮蝦／送榴槤嘗味拼盤 低至71折 👉🏻按此立即訂座

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出的「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐，超過50款東南亞美食！當中必試新加坡麥皮蝦、菲律賓烤豬腩肉、泰式生蝦及黃咖喱炒蟹，另外也不可錯過時令榴槤入饌的特色菜式和甜品。鍾意食榴槤的朋友，記得揀星期五至日及公眾假期，每位成人客人都可以獲贈榴槤嘗味拼盤一份，歎盡4款精選原件榴槤！餐廳還有「競猜榴槤遊戲大賞」活動，參加者將有機會獲贈精選榴槤一份。現有低至71折優惠！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜「東南亞夜市及榴槤美食巡禮」自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$566｜原價$779

星期五至日

成人（1位）：$646｜原價$889

*成人小童長者均一價

優惠有效期：2024年7月1日至2024年9月15日

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地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓

電話：22525246



7月自助餐優惠【4】西環萬怡酒店MoMo Café ── 送2份即開生蠔／雪場蟹腳／肉眼牛排 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。今個炎夏，酒店亦推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冷鎮海鮮外，更有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚。「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有即片黑毛豬風風乾火腿，同樣滿足一眾食肉獸，現有低至59折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

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「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

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星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



7月自助餐優惠【5】港青酒店YMCA再臨閣 ── 米芝蓮總廚烹調／泰式焗蠔／即煮鮑魚 低至53折 👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供以泰式美食為主題的自助晚餐及平日自助午餐，餐廳除了可飽覽維多利亞海港外，還有曾獲米芝蓮推薦餐廳的泰國總廚，聯同本地總廚烹調美食。必試泰式焗蠔、泰式豬手、黃咖喱海鮮，另有多款時令海鮮：即煮鮑魚、東星斑柳、波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹及即煎虎蝦。燒原條有骨西冷有嚼勁且肉味濃，另外多款清爽香甜的泰式甜品，解膩之餘還能為炎夏消消暑。現有低至53折優惠！

港青酒店YMCA再臨閣｜「泰滋味」自助晚餐 👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$468｜原價$845

小童（1位）：$379｜原價$580

長者（1位）：$450｜原價$845

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星期五至日

成人（1位）：$499｜原價$845

小童（1位）：$417｜原價$580

長者（1位）：$480｜原價$845

平日自助午餐

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

長者：$260｜原價$328

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月21日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



7月自助餐優惠【6】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」假日自助午餐及自助餐。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等本地大排檔「鑊」氣美食，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食可選。記得留肚吃經典的港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，非常潤喉清爽。現有低至64折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星一至四

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

長者：$303｜原價$471

周五至日

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

長者：$334｜原價$471

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假日自助午餐

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

長者：$264｜原價 $372

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日

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地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



7月自助餐優惠【7】唯港薈Hotel ICON ── 榴槤下午茶／招牌榴槤雪糕／榴槤老火燉湯低至77折👉🏻按此立即訂座

夏天絕對是榴槤霸權的月份，Hotel ICON推出「飄香榴槤」下午茶，是心血來潮想吃個榴槤High tea的必試之選。「迷你榴槤老火燉湯」散發淡淡榴槤清香，榴槤的甜味令湯水更具層次。另有精美的榴槤拼盤，三層架上擺滿色澤金黃、賣相吸引的榴槤糕點，享受恬靜的下午茶之餘，還可打卡，記得品嚐酒店自家製的招牌榴槤雪糕、榴槤蝴蝶酥、榴槤撻，保證有驚喜。現有低至77折！

唯港薈Hotel ICON｜「飄香榴槤」下午茶

成人（1位）：$468｜原價$515

成人（2位）：$798｜人均$399｜原價$1030

優惠有效期：2024年7月1日至2024年9月9日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈二樓

電話：34001000



7月自助餐優惠【8】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／和牛西冷牛扒 66折起 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店星期五、六、日自助晚餐主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冷鎮海鮮外，還有即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食，當中必試港式生滚粥，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料。另外熱盤有衿貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！吃到七分飽後再來去試足不同味道的Häagen Dazs雪糕，保證滿足！現有低至66折優惠！👉🏻按此立即訂座

悅品酒店平日亦有閒日自助餐及南歐風味半自助晚餐，閒日自助餐包一道主菜，可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等美食。甜品、沙律均可任食！南歐風味半自助晚餐主打各款肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

👉🏻按此立即訂座

南歐風味火腿·半自助晚餐

星期一至四（屯門）／星期一至五（荃灣）

成人（1位）：$203.8｜原價$283.8

👉🏻按此立即訂座

閒日精選半自助午餐

星期一至星期五（屯門及荃灣）

成人（1位）：$116.9｜原價$162.8

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日

👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



7月自助餐優惠【9】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 71折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、扣鮑魚、原件鴨肝、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食，當中必試足料富貴雞！記得也不要錯過波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口等回本美食。甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、雲石芝士蛋糕、即製窩夫、栗子檸檬蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有71折優惠！

六國酒店 Le Menu👉🏻71折優惠訂座

華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年10月1日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



7月自助餐優惠【10】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／脆皮德國鹹豬手 7折起 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻按此立即訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻按此立即訂座

周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻按此立即訂座 半自助午餐

成人（1位）：$167｜原價$238

假日自助午餐

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

長者：$300｜原價$428

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



7月自助餐優惠【11】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ──香茅脆皮乳豬／和牛牛肩扒／時令海鮮 74折👉🏻按此立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出南洋小島自助餐，提供各款時令海鮮，包括加拿大龍蝦、麵包蟹及各款新鮮刺身，當中必試肉骨茶，有淡淡藥材香味，味道甘甜、溫潤不油膩；胡椒蝦辛辣惹味，及香茅脆皮乳豬，乳豬皮脆肉嫩，現有74折優惠！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜南洋小島自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$728｜原價$933

小童（1位）：$440｜原價$548

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$764｜原價$933

小童（1位）：$449｜原價$548

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自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$440｜原價$592

小童（1位）：$260｜原價$350

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$485｜原價$592

小童（1位）：$287｜原價$350

優惠期：2024年7月1日至2024年7月14日

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地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



7月自助餐優惠【12】六國酒店 ── 護膚下午茶/椰汁桃膠雪耳/涼拌花膠絲珊瑚草 86折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店全新推出「誘肌」仙子下午茶二人套餐，聯乘護膚品牌GLYCEL，以多款具抗氧化、保濕、亮膚等功效的食材製作成創意鹹甜美點，包括涼拌花膠絲珊瑚草、椰汁桃膠雪耳及仙人掌果仁藜麥沙律等，顧客還可獲贈GLYCEL美肌禮品一份（價值港幣$2,375）。現有85折優惠！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻按此立即訂座

成人（2位）：$492｜人均$246｜原價$570

*優惠期：2024年7月1日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



7月自助餐優惠【13】荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均$119.4 按此立即訂座

榴槤或芒果控不要錯過！荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供一系列榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！想在寧靜的環境下享受悠閒的二人時光，是個不錯的選擇！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

日期：2024年7月1日至7月31日

按此立即訂座

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



7月自助餐優惠【14】香港滿屋日本料理 ── 超過70款日式刺身任食 獨家93折 按此立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，不用去日本也能吃到！現有獨家93折！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻按此立即訂座

星期一至四（午市放題套餐A ）：

成人（1位）：$230｜原價$248

星期一至四（晚市放題套餐A ）：

成人（1位）：$277｜原價$298

星期五至日（午市放題套餐A ）：

成人（1位）：$249｜原價$268

星期五至日（晚市放題套餐A ）：

成人（1位）：$295｜原價$311

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年12月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：

荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（36221388）

旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓（36223338）

大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖（36222070）



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