深圳福田K房8間推介｜地鐵沿線/自助餐/邊火鍋邊唱K/人均$50起

深圳福田K房推介｜不少人都會選擇到深圳唱K，除左價錢比香港便宜外，K房設備亦更先進齊全。今次為大家介紹8間位於福田既K房，有人氣連鎖店魅KTV、有可以邊火鍋邊唱K野妹火鍋店、還有人均不到$50的KTV等。



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福田K房【１】魅KTV（領展中心城店）—人氣連鎖店

魅KTV福田區已有5間分店（圖片來源：大眾點評）

位於市中心的魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，分店大多數都位於商場位置，非常方便。此外，魅KTV的大屏幕亦吸引不少人到訪，整體環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。

地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

營業時間：10:00-06:00

人均消費：¥141

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米

福田K房【２】K歌1號量販式 KTV（皇崗口岸店）—近皇崗口岸人均$20起

K歌1號量販式近皇崗口岸，非常方便（大眾點評）

K歌1號量販式 KTV位於皇崗口岸附近，地理位置優越，而且價錢亦非常親民，星期六日下午時段3-4人房¥83便可以唱6小時，只需人均約¥22。K房設備亦有一定水準，燈光可自行調節，氣氛滿滿！

地址：福田區福田南路38號廣銀大廈1-2樓

營業時間：星期一至日13:00-06:00

人均消費：¥20起

交通：地鐵7號線赤尾站A出口，步行約840米

福田K房【３】純K（車公廟店）—本地人都推薦

純K設有電影區（大眾點評）

除了普通唱K設備，純K還設有電影區，讓顧客可以在享受唱歌之餘，也能觀看電影。另外還有各式各樣既美食，例如韓式甜辣炸雞、滷肉飯等。一次過滿足幾個願望，難怪受本地人歡迎。

地址：福田區深南大道6013號中國有色大廈1樓

營業時間：星期一至星期五 12:00-02:00，星期六至星期日 10:00-02:00

人均消費：¥116

交通：地鐵1/7/9/11號線車公廟站D2出口

福田K房【４】蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）—¥62四小時任食任唱

錢櫃屬於老牌KTV，K Buffet是最大賣點之一。平日最平只需¥62就可以四小時任食任唱，超高性價比。在食物選擇方面，錢櫃也下足功夫。除了提供各式各樣的小吃點心，還有熱菜、冷盤、水果等豐富選擇，能滿足不同口味的客人。

地址：福田區南園路66號佳兆業中心1樓（原錢櫃）（近新城市廣場）

營業時間：星期一至日12:00-06:00

人均消費：¥62

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口

福田K房【５】COSO PARTY酷秀KTV（車公廟店）—適合慶祝活動

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COSO PARTY 主打的是各類生日派對和慶祝活動。無論是個人生日,還是團體慶祝,他們都能策劃和安排。店舖裝潢未來感十足，彷彿走進太空艙一樣，適合打卡。另外，大眾點評上亦有人大讚服務良好，值得一去。

地址：沙頭街道天安社區深南大道6019號金潤大廈二層202-222號商鋪

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口口步行180米

福田K房【６】M-ONE PARTY KTV（皇庭廣場店）—位置方便裝修新淨

皇庭廣場向來都是港人熱門商場，而M-ONE正正位於皇庭廣場G層。K房整體環境新淨整潔，有些房間更有落地玻璃，採光十足。另外，亦有多種風格的房間，顧客可因應喜好選擇，平日去的話更大機會有免費升級大房機會。

地址：福華三路118號皇庭廣場G層西下沈廣場外圍（西長廊北側扶梯樓下）

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/4號線會展中心站C口步行250米

福田K房【７】野妹經典火鍋(華強北中航城君尚店)—邊火鍋邊唱K

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野妹經典火鍋雖然是家火鍋店，但它也提供KTV包廂和麻將房的預訂服務。只要人數足夠，顧客就可以事先預約，在就餐的同時享受唱K或者打麻將的娛樂體驗。另外，他們的4人套餐只需要328元，就可以品嘗到22道精選菜品。從湯底到肉類蔬菜，食材都非常新鮮，味道非常不錯。

地址：華航社區中航路1號（中航城君尚購物中心A區L3-301）

營業時間：10:00--3:00

交通：距地鐵2號線華強北站C口步行350米

福田K房【８】99量販式KTV—離地鐵五分鐘路程

街頭主題房間（大眾點評）

價格方面，2-6人的小包廂只需90元，就可以任唱長達7小時。這個價格相當優惠，非常適合小型聚會或家庭娛樂。這家KTV的音響設備也很不錯，能夠確保音質效果,給顧客帶來良好的唱歌體驗。唯一需要注意的是，雖然包廂費用很優惠，但小吃飲品並不包含在內。

地址：梅林街道梅華路100-3號2-3樓（近新世界百貨）

營業時間：12:00-04:00

人均：¥45

交通：地鐵9號線梅村站 A出口步行390米

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