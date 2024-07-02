長者優惠自助餐7間推介！任食生蠔龍蝦/花膠鮑魚/D24榴槤/53折起

長者自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜長者自助餐優惠來了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦7間高性價比、有長者優惠的自助餐，當中除了有可任食生蠔、龍蝦、鮑魚，保證回本的酒店餐廳外，還有滋補湯水和清熱甜品！十分適合一眾老友記！有一間價錢更低至$171！即睇內文介紹啦！



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長者自助餐優惠【1】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」自助晚餐及假日自助午餐，啱晒追求「鑊」氣的老友記。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等港式惹味菜，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食，一個自助餐飽嚐多款國際菜。記得留肚吃經典的港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，非常潤喉清爽。現有低至64折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星一至四

長者：$303｜原價$471

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

星期五至日

長者：$334｜原價$471

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

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假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

長者：$264｜原價 $372

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日

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地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



長者自助餐優惠【2】港青酒店YMCA再臨閣 ── 米芝蓮總廚烹調／泰式焗蠔／即煮鮑魚 低至53折 👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供以泰式美食為主題的自助晚餐及平日自助午餐，酒店位置方便，從尖東站L3出口步行1分鐘便到，非常方便老友記前往。餐廳除了可飽覽維多利亞海港外，還有曾獲米芝蓮推薦餐廳的泰國總廚，聯同本地總廚烹調美食。必試泰式焗蠔、泰式豬手、黃咖喱海鮮，另有多款時令海鮮：即煮鮑魚、東星斑柳、波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹及即煎虎蝦。燒原條有骨西冷有嚼勁且肉味濃，另外多款清爽香甜的泰式甜品，解膩之餘還能為炎夏消消暑。現有低至53折優惠！

港青酒店YMCA再臨閣｜「泰滋味」自助晚餐 👉🏻按此立即訂座

星期一至四

長者（1位）：$450｜原價$845

成人（1位）：$468｜原價$845

小童（1位）：$379｜原價$580

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星期五至日

長者（1位）：$480｜原價$845

成人（1位）：$499｜原價$845

小童（1位）：$417｜原價$580

平日自助午餐

長者：$260｜原價$328

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月21日

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地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【3】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／多款榴槤甜品 低至73折 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣全新推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，非常適合喜歡榴槤和海鮮的老友記。當中必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁。另外即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冷鎮海鮮定能為夏日消消暑；肉食方面，鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和燒加拿大帶骨肉眼扒等肉味香濃。榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷等甜品，吃後定能將炎夏的熱力一掃而空。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，現有低至73折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐

星期一至四

長者或小童（1位）：$437｜原價$559

成人（1位）：$609｜原價$735

星期五至日

長者或小童（1位）：$489｜原價$559

成人（1位）：$661｜原價$735

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海鮮國際自助午餐

星期一至四

長者或小童（1位）：$326｜原價$416

成人（1位）：$351｜原價$449

星期五

長者或小童（1位）：$326｜原價$416

成人（1位）：$331｜原價$449

小童（1位）：$307｜原價$416

星期六至日

長者或小童（1位）：$386｜原價$416

成人（1位）：$446｜原價$449

優惠有效期：2024年7月1日至年8月31日

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地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【4】西環萬怡酒店MoMo Café ── 送2份即開生蠔／雪場蟹腳／肉眼牛排 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，愛吃蠔的長者不妨一試。周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。今個炎夏，酒店亦分別推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，兩款自助餐除均有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冷鎮海鮮外，更有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚。「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有即片黑毛豬風風乾火腿，現有低至59折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

長者（1位）：$330.2｜原價$559

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

長者：$403.5｜原價$592

成人：$435｜原價$638

小童：$306｜原價$449

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「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

長者：$171｜原價$251

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

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星期六、日及公眾假期：

長者（1位）：$223.5｜原價$328

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



長者自助餐優惠【5】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／和牛西冷牛扒 低至66折 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店星期五、六、日自助晚餐主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冷鎮海鮮外，還有即開生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食，當中必試港式生滾粥，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料，為老友記暖暖胃。另外熱盤有矜貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！吃到七分飽後再來去試足不同味道的Häagen Dazs雪糕，保證滿足！現有低至66折優惠！👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

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悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

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悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



長者自助餐優惠【6】悦品酒店 ── 日式自助餐/和牛壽喜燒烏冬/人參雞湯 低至72折 👉🏻按此立即訂座

荃灣悅品酒店另有日韓主題自助餐，日式料理出名款式多樣、食材豐富。除了有時令海鮮、刺身外，還提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉及燒沖繩島脆皮黑糖雞等日本料理。韓食方面也有經典的鮮人參雞湯，作為滋補養生的湯水，能補氣養血，老友記就最啱！如喜歡韓食，自助餐還有韓式春川炒雞及韓式海鮮煎餅。現有低至72折！👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（荃灣）｜和風•韓流•滋味之旅自助午餐

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



長者自助餐優惠【7】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／鮑魚雞煲／燕窩蒸蛋白 低至7折 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、紅酒燴牛肋條等精選熱食，愛吃中菜的老友記還可吃到酸菜魚、蒸小龍包及麻辣小龍蝦等中式美食。甜品必試燕窩蒸蛋白，作為整頓晚餐的完結，解膩之餘還相當滋補！

另外假日自助午餐，同樣有長者優惠。除了有必食的生蠔、海蝦、海螺及青口等新鮮海鮮外，清蒸石斑及杞子花雕醉雞翼等中式製法美食，定會適合老友記口味。現有低至7折優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

長者（1位）：$423｜原價$508

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

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星期五至日

長者（1位）：$551｜原價$648

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

👉🏻按此立即訂座

假日自助午餐

長者：$300｜原價$428

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

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地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



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