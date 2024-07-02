兒童優惠自助餐11間推介！5歲或以下免費/任食生蠔龍蝦/低至$141

兒童優惠自助餐2024｜自助餐優惠｜現時有不少酒店自助餐提供兒童優惠，有些更享有指定歲數免費的著數，趁放假帶小朋友吃自助餐就最好不過。《好食玩飛》這次精選了11間酒店自助餐，小童最平$141；有一間5歲或以下免費，即睇下文！



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兒童優惠自助餐【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 送2份即開生蠔／雪場蟹腳／肉眼牛排 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身。而小朋友最關心的甜品方面，餐廳也有6款Movenpick雪糕提供。

酒店亦在今個炎夏推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冰鎮海鮮外，更有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚。兩款自助餐均有12款味道的Movenpick雪糕提供。而「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有即片黑毛豬風乾火腿。現有低至59折優惠！👉🏻按此立即訂座

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

小童：$306｜原價$449

長者：$403.5｜原價$592

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「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

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星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童優惠自助餐【2】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ──香茅脆皮乳豬／和牛牛肩扒／小朋友甜品專區 74折👉🏻按此立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出南洋小島自助餐，提供各款時令海鮮，包括加拿大龍蝦、麵包蟹及各款新鮮刺身，當中必試肉骨茶，有淡淡藥材香味，味道甘甜、溫潤不油膩；胡椒蝦辛辣惹味，及香茅脆皮乳豬，乳豬皮脆肉嫩。當然還有小朋友看到也會開心的Candy Corner，放有不同口味、色彩繽紛的糖果，以及提拉米蘇、泰式奶茶奶凍及各款特色雪糕，現有低至74折優惠！👉🏻按此立即訂座

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜南洋小島自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$728｜原價$933

小童（1位）：$440｜原價$548

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$764｜原價$933

小童（1位）：$449｜原價$548

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自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$440｜原價$592

小童（1位）：$260｜原價$350

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$485｜原價$592

小童（1位）：$287｜原價$350

優惠期：2024年7月1日至2024年7月14日

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地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



兒童優惠自助餐【3】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／多款榴槤甜品 低至74折 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣全新推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，當中必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁。另外即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冰鎮海鮮定能為夏日消消暑。甜品方面，除榴槤甜品外，還有同樣金黃色的芒果甜品，包括榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷等，台式刨冰伴寒天及鮮果大大份，小朋友定會喜歡。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，如雪花蟹腳及新鮮海蝦，現有低至74折優惠！👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$609｜原價$735

小童或長者（1位）：$437｜原價$559

星期五至日

成人（1位）：$661｜原價$735

小童或長者（1位）：$489｜原價$559

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海鮮國際自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$351｜原價$449

小童或長者（1位）：$326｜原價$416

星期五

成人（1位）：$331｜原價$449

小童（1位）：$307｜原價$416

長者（1位）：$326｜原價$416

星期六至日

成人（1位）：$446｜原價$449

小童或長者（1位）：$386｜原價$416

優惠有效期：2024年7月1日至年8月31日

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地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童優惠自助餐【4】柏寧酒店 PLAYT ── 原隻鮑魚／鱈蟹腳／黑刺榴槤 8折起👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT推出全新系列「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐，有多款時令海鮮、鱈蟹腳，首推籠仔荷葉蒸原隻鮑魚，清香的荷葉提升鮑魚的鮮甜味，層次更豐富。記得留肚吃酒店自家製的意式雪糕，口感幼滑甜度適中，還有多款口味給小朋友任揀。現有優惠8折起。👉🏻按此立即訂座

另外，酒店還有以榴槤為主題的自助晚餐《夏日榴槤莊園自助餐》，當中還有最高級的黑刺榴槤製成的甜品，包括黑刺榴槤甘露布甸、蘇丹王D24意式榴槤雪糕及D168王中王榴槤迷你葡撻。喜歡榴槤的小朋友定會喜歡。酒店另有周末自助早午餐，有多款魚子醬小食及有氣葡萄酒，現有優惠8折起！👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店 PLAYT｜夏日榴槤莊園自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$834

兒童（1位）：$429｜原價$537

星期五六日及公眾假期

成人（1位）：$702｜原價$834

兒童（1位）：$465｜原價$537

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鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$368｜原價$460

小童（1位）：$262｜原價$328

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周末自助早午餐

星期六日及公眾假期

成人（1位）：$535｜原價$669

兒童（1位）：$368｜原價$460

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年7月31日

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地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：28393311



兒童優惠自助餐【5】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／自製雞蛋仔 低至66折 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店星期五、六、日自助晚餐主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冷鎮海鮮外，還有即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食，當中必試港式生滾粥，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料。另外熱盤有矜貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！甜品除了有不同味道的Häagen Dazs雪糕外，還可自製雞蛋仔，可與小朋友一同製作。現有低至66折優惠！👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

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悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童優惠自助餐【6】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／懷舊甜點 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」假日自助午餐及自助餐。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等本地大排檔「鑊」氣美食，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食可選。記得留肚吃經典的港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，味道清甜不會膩，不怕小朋友糖分吸收太多。現有低至64折優惠！👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星一至四

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

長者：$303｜原價$471

周五至日

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

長者：$334｜原價$471

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假日自助午餐

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

長者：$264｜原價 $372

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月31日

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地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



兒童優惠自助餐【7】荃灣悦品酒店 ── 日式自助餐/和牛壽喜燒烏冬/人參雞湯 低至72折 👉🏻按此立即訂座

荃灣悅品酒店另有日韓主題自助餐，日式料理出名款式多樣、食材豐富，不用擔心小朋友不愛吃。除了有時令海鮮、刺身外，還提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨及燒沖繩島脆皮黑糖雞等日本料理。韓食方面，有韓式春川炒雞及韓式海鮮煎餅。記得留肚吃甜品，除了有多款西餅蛋糕及Häagen-Dazs雪糕，日本甜品必試京都綠茶卷、日式大福餅、現有低至72折！👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（荃灣）｜和風•韓流•滋味之旅自助午餐

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

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悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童優惠自助餐【8】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／扣鮑魚／火焰雪山表演 71折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、扣鮑魚、原件鴨肝、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食，當中必試足料富貴雞！記得也不要錯過波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口等回本美食。甜品區相當豐富，除了有Häagen-Dazs雪糕、雲石芝士蛋糕、即製窩夫、栗子檸檬蛋糕等多款即製甜點外，現場更有廚師即席烹調火焰雪山表演，有得食有得睇！現有71折優惠！👉🏻按此立即訂座

六國酒店 Le Menu👉🏻按此立即訂座

華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

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星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年10月1日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



兒童優惠自助餐【9】港青酒店YMCA再臨閣 ── 米芝蓮總廚烹調／泰式焗蠔／即煮鮑魚 低至53折 👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供以泰式美食為主題的自助晚餐及平日自助午餐，餐廳除了可飽覽維多利亞海港外，還有曾獲米芝蓮推薦餐廳的泰國總廚，聯同本地總廚烹調美食。必試泰式焗蠔、泰式豬手、黃咖喱海鮮，另有多款時令海鮮：即煮鮑魚、東星斑柳、波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹及即煎虎蝦。燒原條有骨西冷有嚼勁且肉味濃，另外多款清爽香甜的泰式甜品，包括芒果糯米飯、蒸泰式千層糕、糯米糍、香辣戚風蛋糕、斑蘭椰汁糕等，可讓小朋友試試另類甜品，解膩之餘還能為炎夏消消暑。低至53折優惠！👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣｜「泰滋味」自助晚餐 👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$468｜原價$845

小童（1位）：$379｜原價$580

長者（1位）：$450｜原價$845

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星期五至日

成人（1位）：$499｜原價$845

小童（1位）：$417｜原價$580

長者（1位）：$480｜原價$845

平日自助午餐

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

長者：$260｜原價$328

優惠有效期：2024年7月1日至2024年7月21日

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地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童優惠自助餐【10】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／鮑魚雞煲／5歲或以下免費 低至7折 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！現時還有同行優惠，凡2位成人惠顧，同行的1位5歲或以下的小童便可免費用餐。

另有酒店亦有提供2.5小時假日自助午餐，無限供應的冰鎮海鮮，包括生蠔、海蝦、海螺及青口。現時有低至7折的優惠！👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻按此立即訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

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周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

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假日自助午餐

星期六至日

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

長者：$300｜原價$428

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

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地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



下午茶自助餐優惠【11】六國酒店 ── 精緻小巧甜品／任食4小時 73折👉🏻按此立即訂座

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，適合吃得不多的小朋友，可每樣也試一點，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享73折優惠！👉🏻按此立即訂座

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻按此立即訂座

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

*優惠期：即日至2024年8月31日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



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