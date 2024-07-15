葵廣美食｜又一戟疑結業　原舖人去樓空或成集體回憶　網民感可惜

葵涌廣場又一戟疑結業！早前有網友於Facebook群組@香港茶餐廳及美食關注組分享一則有關葵廣班戟店「又一戟」的限時動態帖文，疑似小店負責人在該動態回覆指，店舖於7月13日結業，網民聞言後紛紛感到不捨，「可能租金真係太貴。」



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網友於Facebook群組@香港茶餐廳及美食關注組分享一則來自藝人郭柏妍Instagram的截圖，指疑似「又一戟」負責人表示小店將於7月13日結業。（Facebook群組@香港茶餐廳及美食關注組）

TVB女藝人郭柏妍日前在個人平台分享食葵廣名物「又一戟」的影片，結果引來疑似店家留言表示，「小店將於13/7 Last Day，再次感謝多年支持 Bye Bye！」其後有網友見狀將該留言截圖，轉發至Facebook群組@香港茶餐廳及美食關注組，網民紛紛留言討論。

小店「又一戟」屹立在葵芳廣場逾三十多年，由2樓乘搭扶手電梯上一層到3樓，就會看見其標誌性的藍色白底招牌，色彩繽紛的雪糕班戟，加上價錢便宜，不僅是不少人到葵芳廣場掃街的必食經典，更已成為大家的集體回憶。

原舖人去樓空 網民大感可惜

有網民於Threads分享，在昨日（7月14日）到葵廣場又一戟原舖時，發現店舖早已人去樓空，標誌性的藍底白字招牌只剩下一片空白，店舖內亦只餘下頹垣敗瓦。不少網民見狀亦留言表示可惜，表示「明明咁多人排隊買都捱唔住」、「可能租金真係太貴」，也有網民呼籲「珍惜小小食店」。

旺角及藍田店舖仍營業

雖然葵芳廣場的又一戟可能已結業，但旺角及藍田分店仍然照常營業。而旺角分店的Instagram（one_more_pancake_mong_kok）仍活躍於社交平台上，於去年開始就曾與電台合作，派發書籤予DSE考生打氣。大家如果仍想吃到又一戟的雪糕斑戟，仍可惠顧旺角及藍田分店！

又一戟旺角分店仍活躍於Instagram。（Instagram@one_more_pancake_mong_kok截圖）

旺角地址：旺角彌敦道688號旺角中心第一座2樓

藍田地址：藍田匯景道匯景廣場5 樓 317a



除又一戟外，葵涌廣場也有不少美食，可參考👉🏻👉🏻葵涌廣場14大美食｜章魚燒、足料雞湯麵、串燒、雪糕班戟$30起

（全文完）

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