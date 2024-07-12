多啦A夢Cafe 7.13登陸K11 Musea　3美食必點　豆沙包＋龍蝦三文治

多啦A夢Cafe｜全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，明日（7月13日）起開始正式登陸尖沙咀！K11 Musea亦帶來期間限定的《多啦A夢》Cafe，《香港01》好食玩飛頻道記者率先試吃，為大家推介3款必點美食，款款造型精緻，當中豆沙包更加是神還原，粉絲們不要錯過了！



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「100%多啦A夢獨家限定主題Café」7月13日起登陸K11 Musea。（錢伊藍攝）

位於K11 Musea 的Artisan Lounge by Lubuds帶來「100%多啦A夢獨家限定主題Café」，由7月13日至8月30，大家可以品嘗到可愛的主題美食和飲品。先為大家介紹一下環境，Cafe內外均有多啦A夢相關的擺設，Cafe門外更擺放了多啦A夢以及電影角色恰咪的雕塑，讓大家醫肚前也可打卡。餐廳內還展示了《100%多啦 A 夢&FRIENDS》的主題紀念品。職員還十分配合主題，在身上還掛有多啦A夢公仔。

牛油麵包烘至金黃微脆，表面是用可可粉畫成的「100%朋友召喚鈴」。（錢伊藍攝）

多啦A夢主題Cafe必點【1】龍蝦牛油果三文治

「100%朋友召喚鈴龍蝦牛油果三明治拼薯條」售價$198。牛油麵包烘至金黃微脆，表面是用可可粉畫成的「100%朋友召喚鈴」，顏色鮮艷，十分適合打卡。龍蝦肉質鮮嫩，且份量十足。新鮮牛油果和蕃茄，加上蛋黃醬中和了鹹口的龍蝦，給人清新的感覺。新鮮出爐的薯條非常香脆，即使沒醬汁味道也不單調。

紅豆內餡甜而不膩，配上雲呢拿雪糕味道更佳。（錢伊藍攝）

多啦A夢主題Cafe必點【2】豆沙包紅豆班戟

來到多啦A夢主題Cafe，怎能錯過多啦A夢最愛的豆沙包！「豆沙包紅豆班戟」售價$118，班戟表面印有多啦A夢以及精緻的鈴鐺造型，紅豆內餡甜而不膩，配上雲呢拿雪糕味道更佳。另外還有可愛的多啦A夢造型馬卡龍，定能滿足一眾多啦A夢控！

一口下去，記者能感受到蘇打氣泡的清新感覺。（錢伊藍攝）

多啦A夢主題Cafe必點【3】荔枝蘇打

炎炎夏日，怎少得清涼的冰飲！多啦A夢主題Cafe推出的「多啦A夢荔枝蘇打」售價$78。冰藍色的蘇打讓人看到已有消暑清涼之感，白色忌廉雲頂上還有如同多啦A夢鈴鐺般的黃色馬卡龍，色彩繽紛的荔枝蘇打滿足內心的童真。一口下去，能感受到蘇打氣泡的清新感覺，隨之而來的是藍柑和荔枝的清甜！

另外餐廳還有兩款主題咖啡，分別是多啦A夢鮮奶咖啡($78) 或100%朋友召喚鈴泡沫咖啡($78)。兩款咖啡的表面，均有多啦A夢的可愛臉龐和精緻的鈴鐺造型。

餐廳內還展示了《100%多啦 A 夢&FRIENDS》的主題紀念品。（錢伊藍攝）

「100%多啦 A 夢限定主題 Café」

日期：2024年7月13日至8月30日

時間：10AM – 10PM

地點：K11 MUSEA 地下 Artisan Lounge by LUBUDS

可現場入座或提前預約



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