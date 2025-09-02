沙田美食18大｜築地玉子燒進駐／$48鐵板燒／堂食Bakehouse

沙田美食推介！沙田區是全港人口最多的區域，這區有着不少特色、人氣度高的餐廳！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了18間區內的人氣食肆，當中包括漿爆的北野銅鑼燒、堂食形式營運的Bakehouse，以及進駐了日本築地的老字號「築地松露」！即看下文啦！



沙田美食【1】豐鍋雞煲——可選椰子雞鍋＋原隻椰青水

位於京瑞廣場的豐鍋雞煲，裝修簡約、座位寬闊舒適，非常適合親朋戚友聚餐。餐廳主打港式火鍋雞煲，湯底更可選近年人氣不減的椰子雞鍋，吃完雞煲還可打邊爐。配料推介手切牛頸脊、脆鯇魚腩、手打四寶丸。值得一提，餐廳更是少數提供原隻椰青水的雞煲店！

豐鍋雞煲（京瑞廣場1期）

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場1期1樓137號舖



沙田美食【2】The Salted Pig——肉食控最愛！必試慢煮脆皮豬腩

The Salted Pig位於新城市廣場一期，地點相當方便。餐廳主打西菜，包括美式、英式及歐陸式的菜系，還可試到豬的不同部位。當中推介慢煮脆皮豬腩、BBQ PORK RIBS及燒肉眼牛扒。BBQ PORK RIBS超有肉味，配搭夾帶少少辣味的惹味醬汁，令人食指大動！

The Salted Pig（新城市廣場一期）

地址：沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期7樓702號舖



沙田美食【3】築地松露——日本老字號／首間海外店

日本築地的百年老店「松露玉子燒」（築地松露）現已正式於沙田新城市廣場一期的一田食堂開業，成為首間海外店。在日本以高質食材和傳統手工藝而聞名，玉子燒口味除了有原味（松露味），還有特別口味，如花蝦、青海苔、雞肉、黑松露、蟹膏等，為傳統玉子燒增添口感的層次！除了玉子燒，也提供布丁和玉子燒三明治等創新產品。

築地松露

地址：沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A118號舖



沙田美食【4】北野銅鑼燒 —— 香港第2間店！$25起多款口味

內地甜品品牌陸續到港，主打即叫即製日本傳統甜點的「北野銅鑼燒」進駐沙田啦！成為香港第2間店，現進行試業階段，沙田友不要錯過！「北野」的招牌口味有牛奶芋泥麻糬、赤豆小圓子、Oreo牛乳和京都抹茶金時紅豆，期間限定款式則有草莓紅顏牛乳、晴王葡萄，價錢$25至$29，全部都是漿爆，分量十足！

北野銅鑼燒

地址：沙田新城市三期1樓105號舖



沙田美食【5】Bakehouse —— 首間全日堂食分店

Bakehouse第7間分店進駐沙田，亦是首間提供全日堂食的分店！此外，分店更特別推出兩款新包，分別是充滿香港特色的楊枝甘露菠蘿包，以及沙田蜂蜜柑桔冬甩。楊枝甘露菠蘿包以兩種香港特有的食物為靈感製作，而沙田蜂蜜柑桔冬甩則採用來自沙田永和蜜蜂場的蜂蜜作材料，非常特別！

Bakehouse的全日堂食亦有新菜色，包括黑松露炒蛋多士、醃三文魚蟹肉班尼迪蛋及鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油等輕食，以及松露生牛肉他他、澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬及龍蝦芝士通心粉等主食，同樣值得一試！

Bakehouse沙田分店

地址：新城市廣場1期2樓247號舖



沙田美食【6】Mister Donut —— 第三分店／波堤冬甩$19起

日本過江龍Mister Donut，於今年1月22日在沙田開業，經常引起人潮！必食有波堤系列，外脆內煙韌的口感成為食客的至愛，其中士多啤梨味更是台灣區第一。波堤口味包括原味、黃金蜜糖、朱古力等，價錢為$19至$20。此外，還有法式扭紋系列、酵母冬甩系列等。如果想送禮或一班人開Party品嚐，也可以選購盒裝，$110為6件裝；$180為10件裝。

Mister Donut 沙田分店

地址：沙田港鐵站SHT 4-5號舖



沙田美食【7】肉肉大米 —— 人氣即燒漢堡扒店

「肉肉大米」是內地的人氣漢堡扒店，同樣主打現烤漢堡扒，在2024年10月3日在香港沙田新城市廣場開店。「肉肉大米」的套餐包括兩塊漢堡扒、溫泉蛋、西蘭花、白飯及味噌湯無限量添加。

店內漢堡扒即叫即煎，以100%純牛肉新鮮絞製，店員將漢堡扒煎至五成熟後再由客人自行按喜好DIY漢堡扒。新鮮現煎的漢堡扒香味四溢，肉質紥實彈牙，牛味濃郁充滿肉汁。

肉肉大米

地址：沙田新城市廣場一期1樓108號舖



沙田美食【8】鐵板大師 —— CP值高／$48鐵板餐

想在沙田找一間性價比高的餐廳，必定是「鐵板大師」啦！午市和下午茶鐵板餐只是$48！而且份量十足，難怪網民都稱之為「大件夾抵食」啦！至於晚市，一份鐵板羊架價錢為$98，羊羶味不算突岀，易入口。小食也同樣岀色，酥炸軟殼蟹（$28），原隻蟹炸得金黃酥脆！而香脆雞翼（$22／3隻）肉質好嫩滑；酥炸廣島蠔（$28／2隻）的蠔肉飽滿又鮮甜。

鐵板大師

地址：沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3107-3108號舖



沙田美食【9】小胖台灣便當 —— 地道台灣便當

小胖台灣便當主打地道台灣便當，必食士林鹽酥大雞腿便當、台灣鐵路大排骨便當、三杯蜜汁烤雞排便當等，一看菜式名已經很有台味，而且份量相當足料，真是大件夾抵食。小店還提供多款特色台灣小食，例如是懷念鹽酥雞、夜市烤魷魚、梅香脆地瓜等，宛如置身台灣夜市！

小胖台灣便當

地址：沙田沙田正街11-17號偉華中心2樓3B-3C號舖



沙田美食【10】Nara Thai Cuisine —— 人氣雅緻泰國菜

Nara Thai Cuisine提供各式傳統雅緻的泰國菜，在曼谷長達15年獲選為「Thai Tatler 泰國最佳食府」及於2018-2021年被列入「曼谷米芝蓮餐盤美食推介」。必試招牌泰式牛肉船麵、燒豬頸肉配青木瓜沙律、大份菠蘿肉鬆海鮮雞肉炒飯，一嘗泰式風味！

Nara Thai Cuisine

地址：沙田新城市廣場一期5樓507號舖



沙田美食【11】探魚 —— 中國人氣過江龍烤魚店「游」到香港

中國人氣過江龍烤魚店「探魚」在香港的首間分店就在沙田。想吃「探魚」的淩波魚、黔魚及鮰魚，不需再北上廣東！餐廳更有不辣的日月光蕃茄味烤魚，以迎合香港人的口味。

探魚（沙田分店）

地址：新界沙田正街18號新城市廣場一期6樓626號舖



沙田美食【12】蒸廬 —— 創意十足特色Fusion點心 鰹魚絲燒賣

位於沙田石門的茶樓「蒸廬」不落窠臼，推出多種非一般的特色Fusion點心，將不同地方的風味融入粵菜，吸引不少人專程到店品嚐。例如和風紫菜燒汁茄子、紫金香芋流心包、金粉玫瑰棗皇糕、青蔥芥辣鰹魚絲燒賣等。

此外，餐廳更會不時推出期間限定的點心，讓大家百吃不厭。

蒸廬（沙田分店）

地址：新界沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖



沙田美食【13】Odelice! —— 巴黎鐵塔地道法式High Tea

以「地道」形容法國菜館「Odelice! 」絕不過份，該餐廳由法國人主理，內裡賦有法國街頭的氣氛。餐廳的火焰橙酒可麗餅、法國油封鴨腿、龍蝦芝士焗蝴蝶粉同樣受歡迎，而最受青睞的是以巴黎鐵塔造型餐具呈上的「巴黎鐵塔High tea」，美味之餘適合打卡不過。

Odelice! （沙田分店）

地址：新界沙田正街18-19號新城市廣場一期6樓628號舖



沙田美食【14】Butlery —— 歐陸式復古餐廳

「Butlery」是一間歐陸式復古西餐廳，以墨綠及橙色為主調，配搭綠色植物做裝飾，環境復古之餘空間感十足！餐廳供應梳乎厘班戟、意粉、漢堡、牛扒、窩夫等西式菜式。當中，伯爵茶梳乎厘班戟、海膽扇貝扁麵條相當受歡迎！

Butlery

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期4樓479A號舖



沙田美食【15】有田牛 —— 高質日本宮崎和牛壽喜燒

有田牛是主打日本宮崎和牛的餐廳，最受食客歡迎的就是一人壽喜燒定食、一人和牛紙火鍋定食、特上和牛御膳等等。餐廳供應的和牛賣相極佳，每片都有均勻的雪花，口感入口即溶，定食套裝除了有和牛，還有麵豉湯、白飯、前菜、蔬菜等等。

有田牛

地址：沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期1樓128號舖

營業時間：11:30-22:30（星期一至五）、11:00-22:30（星期六至日）

電話：47565846



沙田美食【16】陳根記 ——「撈過界」大排檔推出自家甜品！炸班戟人氣度高

單靠看「陳根記」的樓面，別以為她只是一間普通的茶餐廳。除了一般的鑊氣小炒，餐廳更推出「招牌Wasabi蟹籽手撕雞」等創意菜式，讓人眼前一亮。此外，餐廳更「撈過界」大推自家甜品，包括即叫即炸的脆炸芒果班戟、芒果腸粉。

陳根記

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下5號舖



沙田美食【17】ChaTraMue Cafe —— 正宗泰國奶茶、泰式甜品

ChaTraMue是一間來自泰國的人氣奶茶店，而這間Cafe除了供應正宗泰國手搖奶茶外，現場亦提供泰國餐點，當中包括泰式海南雞飯、泰式安格斯牛肉湯河粉、泰式冬蔭海鮮薄餅、泰式香葉魷魚意粉、泰茶梳乎厘班戟等等，每款食品都帶有泰國地道口味，而餐廳的裝潢亦以

ChaTraMue Cafe

地址：沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A327號舖

營業時間：11:00-22:00（星期一至日）



沙田美食【18】EaT燒肉 —— 超抵食一人燒肉、下午茶低至$38

近年一人燒肉店在香港盛行，這間EaT燒肉同樣主打一人燒肉，而下午茶時段更有超抵優惠，低至$38即可場享用富宜蘋果地雞肉套餐，非常抵食！即使是正價時段，牛五花100g定食套餐只需$48，如果覺得定餐套餐不夠飽，可以追加和牛，餐牌上有多款肉類可追加。

EaT燒肉

地址：沙田大涌橋路20-30號河畔花園地下19-20號舖

營業時間：11:00-23:00（星期一至日）

電話號碼：23976118



