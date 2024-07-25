工展會購物節2024｜12大著數＋活動　送福袋搶$1臘腸｜附門票優惠

第4屆工展會購物節將於2024年8月2日至5日在亞洲國際博覽館舉行！一連四日的購物節將有多達250個攤位、6大展區，更有一連串激抵$1、1折特價優惠及限量福袋等你搶！《香港01》「好食玩飛」頻道整合工展會購物節內容、優惠門票及交通詳情，即睇內文！



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工展會購物節8.2開鑼 設6大展區超過250個攤位

第四屆工展會購物節將於8月2日至8月5日，一連四日在亞洲國際博覽館5及7號展館舉行。入場費用為HK$10，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可以免費進場。

今屆工展會購物節將設有超過250個攤位。（資料圖片）

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今屆工展會購物節將分為「Chill飲Chill食」、「休閒食品」、「健康養生」、「生活家品」、「服飾美容」以及「為食Guide」合共6大展區，設有超過250個攤位，家庭用品、食品、飲料、蔘茸海味、家電、廚具及保健品等統統都有！近百款精選產品將會以「震撼價」發售，部分更享有$1及1折優惠！

工展會購物節場地平面圖（圖片來源：香港中華廠商聯合會展覽服務有限公司）

第4屆工展會購物節

展覽日期：2024年8月2日至8月5日

開放時間：

8月2日至8月4日｜10:30 - 19:00

8月5日｜10:30 - 17:30

展覽地點：亞洲國際博覽館5及7號展館

入場費用 ：HK$10

（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）



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工展會購物節10大亮點 限量福袋／幸運大抽奬／$1產品

工展會購物節亮點【1】每日首90名入場送免費福袋

適逢廠商會成立90周年，今屆工展會購物節將派發福袋！每日首90名入場人士都可獲得價值HK$190的「廠商會90周年免費福袋」！

工展會購物節亮點【2】首日限量福袋 必搶$1臘腸

除了免費福袋，多個參展商亦將在工展會購物節的首日推出「廠商會90周年限量福袋」。限量福袋包括廣昌隆極上臘腸福袋（$1；原價：$156）；三寶福袋（$3；原價：$287）；百利達688餐酒套裝（$688；原價：$6,002）；澳寶牌鴻運福袋（$50；原價：$223）；Cici Care保健品福袋（$99；原價：$650）；Inmart 榴槤驚喜福袋（$400；原價：$800）等共15個限量福袋折扣，福袋優惠低至0.1折！

「廠商會90周年限量福袋」詳細內容：

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工展會購物節亮點【3】工展夏日快閃購

除了僅在首日推出的廠商會90周年限量福袋外，為期4日的工展夏日快閃購亦有許多超低價優惠產品！包括陳皮世家古香陳皮（$1；原價：$20）、奇美食品川椒麻辣餃（$25；原價：$58）、恒德行花旗參（$30；原價：$60）、天龍牌天龍至尊鮑魚套裝（$390；原價：$820）等食物；也有$1牙膏、5折多功能電煮煲、3折燕窩、$10湯包等，絕對超值！

工展夏日快閃購詳細優惠內容：

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工展會購物節亮點【4】每日3點派免費雞尾酒

今屆工展會購物節新增了「Chill飲Chill食」展區，設置了別具特色的酒吧佈置，為入場人士即場調製多款特色雞尾酒、氣泡酒、啤酒、蜂蜜酒等，以及芝士、風乾火腿等佐酒小食。在購物節期間每日下午3時，更會免費派發30杯雞尾酒！

工展會購物節亮點【5】3條免費接駁巴士路線

工展會購物節將實施特別交通安排，並提供3條免費接駁巴士路線於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍至亞洲國際博覽館。

免費接駁巴士路線詳細內容：

路線：

荃灣｜港鐵荃灣站B1出口 大河道北天橋上 ↔️ 亞洲國際博覽館

屯門｜港鐵屯門站E出口 V City地下公共運輸交匯處 ↔️ 亞洲國際博覽館

天水圍｜港鐵天水圍站E1出口 ↔️ 亞洲國際博覽館

服務時間：

前往購物節｜10:00 - 17:00（8月2至8月4日）；10:00 - 15:30（8月5日）

離開購物節｜12:15 - 19:15（8月2至8月4日）；12:15 - 17:45（8月5日）

班次：

荃灣 ↔️ 亞洲國際博覽館｜15分鐘

屯門 ↔️ 亞洲國際博覽館｜15分鐘

天水圍 ↔️ 亞洲國際博覽館｜30分鐘



此外，大會亦會贊助東涌直達亞洲國際博覽館的X1特快巴士，前往購物節的市民可以免費乘搭東涌特快巴士X1前往。

從市區出發的市民，亦可以搭乘機場快綫來往亞洲國際博覽館。搭乘機場快綫並在站內之指定櫃台使用八達通可以$60換購即日來回博覽館站的車票；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為$47。

工展會購物節亮點【6】廠商會90周年拍拍賞

為慶祝廠商會踏入90周年，會場將推出「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲，只要追蹤工展會的社交平台、分享相片並標註「@hkbpe」及標籤「#CelebratingCMA90」，即可參加「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲。拍中9秒即可獲得大獎；而拍中08:50-08:99或09:01-50亦有「幸運獎」。

廠商會90周年拍拍賞（圖片來源：香港中華廠商聯合會展覽服務有限公司）

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工展會購物節亮點【7】工展購物繽Fun賞

參加者只需在《消費指南》內抽獎券填妥簡單個人資料，即可參加「工展購物繽Fun賞」抽獎，獎品包括名貴家電、廚具及保健品等。一場來到當然要試試運氣！

工展會購物節亮點【8】工展會App幸運大抽奬

於7月24日至8月4日期間，下載工展會App並成為會員即可參加「幸運大激賞及終極鉅賞」大抽奬，有機會贏取家電及床品等豐富獎品！首1,000名新登記會員，更可以免費入場！

工展會購物節亮點【9】電子消費抽獎

入場人士以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張同日收據），即可到抽獎站參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張同日收據），則可獲得2次抽獎機會！買得越多、中獎機會越大！

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工展會購物節亮點【10】精彩舞台表演

一連四日的工展會購物節，每日都有不同精彩舞台表演！表演台重點節目有霹靂舞及中國舞蹈表演、空手道示範表演、競技疊杯運動精英賽及手工藝工作坊等，可以體驗手作樂趣仲有禮物帶返屋企！

工展會購物節亮點【11】遊戲區

遊戲區內設有遊樂設施、親子樂園及攤位遊戲，有大型充氣保齡球、小丑表演、籃球遊戲等，大人小朋友都啱玩！

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工展會購物節亮點【12】免費機票抽獎

除了本地觀眾外，工展會購物節亦有為海內外旅客準備「暢遊工展購物節─免費機票抽獎」活動！所有參觀購物節的海內外旅客只需完成簡單登記，即可參加免費抽獎，有機會贏得由北京、上海和杭州出發的來回香港機票！

第4屆工展會購物節

展覽日期：2024年8月2日至8月5日

開放時間：

8月2日至8月4日｜10:30 - 19:00

8月5日｜10:30 - 17:30

展覽地點：亞洲國際博覽館5及7號展館

入場費用 ：HK$10

（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）



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