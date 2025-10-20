深圳灣口岸4大交通方法｜2路線經大型超市商場＋口岸免費巴士一覽

深圳灣口岸交通！深圳灣口岸是香港接壤深圳南山區的陸路口岸，亦是首個實行「一地兩檢」的中港口岸。大家抵達口岸後，在同一座旅檢大樓內，已能一併完成出、入境手續，相當便捷。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了4大前往該口岸的交通方式，以及過關後去各景點的免費巴士資訊！詳情即睇下文。



城巴「第二程免費」優惠延長 尖沙咀去深圳灣口岸最平$17.7

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。車費低至$17.7就可由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！

由油尖旺、美孚出發：

首程乘坐50號線，可於新墟街市或紅橋免費轉乘B3X，全程只需$17.7。

由銅鑼灣、灣仔、中環、上環出發：

首程乘坐962X，可於屯門官立中學下車，步行往屯門市中心免費轉乘B3X，全程只需$24.2。

＊優惠只適用於使用八達通或電子支付工具之乘客

深圳灣口岸（余俊亮攝）

深圳灣好去處-美食18大推介

而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往南頭古城、深圳歡樂海岸、南山書城等南山區的各大景點，詳情可參閱下文：深圳灣好去處+美食18大推介

深圳灣口岸｜前海寶中快線！¥5直達萬象前海、前海壹方滙

近日，深圳巴士集團第五分公司在官方微博表示，於深圳灣口岸已開通及試行一條全新的「前海寶中快線」，¥5就能直達深圳大型商場萬象前海、前海壹方滙等。專線僅限於周末及法定假期運行，服務時間為上午8時至晚上7時。

這條專線為循環線，首站及終站設於深圳灣口岸公交站，途中會經過桂灣地鐵站（接駁地鐵5號線）、前海灣地鐵站（接駁地鐵1、5、11號線）、寶華地鐵站①（接駁地鐵5號線）、寶安行政中心、寶華地鐵站②（接駁地鐵5號線）、桂灣地鐵站（接駁地鐵5號線）。每60分鐘一班車，車程約為30分鐘。

前海寶中快線



站點：深圳灣口岸公交站 → 桂灣地鐵站 → 前海灣地鐵站 → 寶華地鐵站① → 寶安行政中心 → 寶華地鐵站② → 桂灣地鐵站 → 深圳灣口岸公交站

服務時間：周末及公眾假期 08:00-19:00



深圳灣口岸｜前海郵輪通！免費直達太子灣K11、匯港購物中心

深圳巴士集團除了開通前海寶中快線，更開通了免費專線——前海郵輪通。路線將郵輪中心、深圳灣口岸、前海商圈緊密連接，為港人提供更便利、高效的出行方式。搭乘前海郵輪通即可輕鬆玩深圳國際郵輪母港、太子灣K11，欣賞海上世界的浪漫燈光和音樂噴泉！

這條專線為循環線，首站及終站設於深圳青年夢工場北區公交站，途中會經過萬象前海、前海灣地鐵站（接駁地鐵1、5、11號線）、蛇口郵輪中心總站、太子灣K11、海上世界地鐵站（接駁地鐵2、8、12號線）、前海灣地鐵站（接駁地鐵1、5、11號線）、萬象前海。

前海郵輪通



站點：深圳青年夢工場北區公交站 → 萬象前海 → 前海灣地鐵站 → 蛇口郵輪中心總站 → 太子灣K11 → 海上世界地鐵站 → 前海灣地鐵站 → 萬象前海 → 深圳青年夢工場北區公交站

服務時間：周末及公眾假期 10:30-18:30



深圳灣口岸｜免費巴士前往前海山姆

深圳巴士集團新增假日免費巴士綫「山姆口岸通」。該路綫逢周末、內地法定節假日及香港公眾假期開行，由深圳灣口岸為首末站，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆，而且完全免費！

山姆口岸通

站點：深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆 → 深圳灣口岸

服務時間：周末及公眾假期 09:30-19:30

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳灣口岸｜免費巴士直達蛇口Walmart沃爾瑪

深圳灣口岸另設有免費花園城專綫，車站位於口岸a停車場，來往蛇口招商花園城北廣場，車程大約20分鐘左右。招商花園城有大型超市Walmart沃爾瑪，及港人喜愛的食肆如，太二酸菜魚、啫火啫啫煲、瑞幸咖啡、霸王茶姬、喜茶等。同時可連接地鐵12號線四海站，又僅需15分鐘車程，就可到蛇口人氣景點海上世界。

深圳灣口岸 - 花園城免費專綫（循環線）



深圳灣口岸通關時間：06:30-00:00

站點：深圳灣口岸⇄蛇口招商花園城

服務時間：周末及公眾假期 10:00-20:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳灣口岸4大交通方法+開放時間

連接香港以及深圳的深圳灣口岸是客運、貨運兩用的口岸，大家只要持有身份證、回鄉證等旅遊證件，便可以過關。不過要留意，口岸一般情況下只有貨運通道會24小時運作，旅客通道只會於每日06:30 - 00:00期間開放。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用其他口岸北上。

深圳灣口岸交通方法【1】專營巴士

深圳灣口岸總站（盧翊銘攝）

新大嶼山巴士以及城巴一共設有7條路線接載大家由新界西的元朗區及屯門區前往口岸，相關路線的大部份班次都以裝有行李架的巴士行駛，適合帶備大型行李北上的朋友乘搭。而由港島、九龍、新界東乘車前往屯門區轉乘城巴的深圳灣口岸路線，可享有$1.5的轉乘優惠（詳請可參閱城巴官方網站）。各路線的營辦商、總站、主要途經地區、車費如下：

嶼巴B2線

路線：元朗站 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屏山、洪水橋、藍地

車費：$15.8



嶼巴B2P線

路線：天水圍（天慈邨）↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心

車費：$11.3



城巴B3線

路線：屯門碼頭 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屯門市中心

車費：$16.5



城巴B3A線

路線：山景邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：兆康、虎地

車費：$16.5



城巴B3X線

路線：屯門市中心 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：紅橋

車費：$16.5



深圳灣口岸交通方法【2】專綫小巴

專綫小巴（HK01攝）

天水圍有1條專綫小巴路線提供來往深圳灣口岸的服務，不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴618綫

路線：天恩邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心、廈村

車費：$14.4



深圳灣口岸交通方法【3】直通車

直通車（圖片來源：縱橫遊）

在香港島、九龍或新界東出發的朋友，若不想在市區不斷轉車才能登上到口岸的專營巴士或小巴，可以選搭直接在市區開出並直達口岸的直通車。

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

直通車由環島中港通、中國旅行社中旅汽車、永東直巴等非專營巴士營辦商以配備行李存放處的巴士營運，設有路線來往港、九、新界多區。要留意！非專營巴士的路線、班次較專營巴士不固定，為免影響行程，大家應留意營辦商於官方網站上的班次、停站位置等最新資訊。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

環島中港通：

設上客站的地區：尖沙咀、旺角、太子、上環、銅鑼灣、灣仔、北角、荃灣、沙田、屯門、大圍、將軍澳、觀塘、牛頭角、油塘、黃大仙中心、香港國際機場



永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

永東直巴：

設上客站的地區：油麻地、尖沙咀中港城、觀塘APM、鑽石山荷里活廣場、太子（深華粵海鋪）、香港國際機場



中國旅行社中旅汽車：

設上客站的地區：觀塘、銅鑼灣、灣仔、上環、旺角、尖沙咀、太子、香港迪士尼樂園、香港國際機場



深圳灣口岸交通方法【4】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往深圳灣口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

到達深圳灣口岸後，如果想前往招商花園城、沃爾瑪及山姆等港人常去的商場及大型超級市場，可乘坐以下兩條免費專線。

（全文完）