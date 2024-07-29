8月自助餐優惠12間推介！生蠔龍蝦鮑魚任食低至59折/$116.9歎牛扒

8月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜炎炎夏日，歎住冷氣食自助餐就最啱！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦12間高性價比自助餐，生蠔、龍蝦、鮑魚任食之外，仲有Haagen-Dazs任食，保證消暑兼回本，有一間價錢更低至$116.9就可歎紐西蘭肉眼牛扒！即睇內文介紹啦！



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8月自助餐優惠【1】香港朗廷酒店 ── 生蠔／綠咖喱波士頓龍蝦／咖喱牛肋肉 78折起👉🏻按此立即訂座

位於尖沙咀的五星級酒店香港朗廷酒店推出以泰國菜為主題的自助餐午餐、自助晚餐。晚餐必試椰香綠咖喱波士頓龍蝦、包括絲網海鮮春卷及泰式紅咖喱牛肋肉，以泰國菜的酸、香、辣3大料理特色烹煮，新鮮食材的原味道搭配惹味的醬料，酸酸辣辣在夏天最適合。而午餐除有自助餐必備冰鎮海鮮如生蠔青口、凍螺、凍熟蝦外，當然少不了泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉等中東亞熱盤美食，食肉獸最啱！吃完還可來一客清甜的椰奶燕菜糕甜品解膩，現有優惠78折起。

香港朗廷酒店｜國際美饌海陸饕餮自助午餐78折訂座

星期一至五

成人（1位）：$388｜原價$471

小童／長者（1位）：$298｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$468｜原價$471

小童／長者（1位）：$378｜原價$383

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「Amazing Thailand」主題自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$738｜原價$812

小童／長者（1位）：$468｜原價$515

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$798｜原價$812

小童／長者（1位）：$538

優惠有效期： 2024年7月5日至2024年8月31日

按此立即訂座

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



8月自助餐優惠【2】美麗華酒店 The Mira Yamm ── 芝士松露燒龍蝦、生蠔任食、北京片皮鴨 低至74折 按此立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳推出盛夏松露• 龍蝦主題自助晚餐，主打龍蝦及黑松露美食，當中包括芝士松露燒龍蝦配蛋黃忌廉汁、松露芝士卡邦尼意粉、黑松露燕窩伴火炙和牛壽司等，另外還有一直深受歡迎的新鮮生蠔、北京片皮鴨及小龍蝦，可滿足既想吃西餐又想吃中菜的朋友，甜品還有回本必吃的Haagen-Dazs雪糕，多款口味可吃個夠。另外，餐廳亦有提供自助午餐及周末自助早午餐，有冰鎮海鮮如生蠔、刺身及即切燒牛肉等，同樣出色，現有低至74折優惠！

美麗華酒店 The Mira｜盛夏松露• 龍蝦主題自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至星期四

成人（1位）：$668｜原價$867

兒童（1位）：$348｜原價$471

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星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$698｜原價$867

兒童（1位）：$368｜原價$471

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周末自助早午餐

成人（1位）：$508｜原價$603

兒童（1位）：$258｜原價$317

👉🏻按此立即訂座 自助午餐

成人（1位）：$408｜原價$493

兒童（1位）：$228｜原價$283

優惠有效期：即日至2024年8月31日

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地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



8月自助餐優惠【3】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／多款榴槤甜品 74折起 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，當中必試鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁。另外即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冰鎮海鮮定能為夏日消消暑；食肉獸更不能錯過鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和燒加拿大帶骨肉眼扒等肉味香濃的美食。榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷等甜品，吃後定能將炎夏的熱力一掃而空。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，如雪花蟹腳、海蝦，還有低溫煮和牛面頰。現有74折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$609｜原價$735

小童或長者（1位）：$437｜原價$559

星期五至日

成人（1位）：$661｜原價$735

小童或長者（1位）：$489｜原價$559

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海鮮國際自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$351｜原價$449

小童或長者（1位）：$326｜原價$416

星期五

成人（1位）：$331｜原價$449

小童（1位）：$307｜原價$416

長者（1位）：$326｜原價$416

星期六至日

成人（1位）：$446｜原價$449

小童或長者（1位）：$386｜原價$416

優惠有效期：即日起至年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



8月自助餐優惠【4】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／脆皮德國鹹豬手／燕窩蒸蛋白 7折起 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦及原盅菜膽花膠燉白舞茸等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻按此立即訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻按此立即訂座

周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻按此立即訂座 半自助午餐

成人（1位）：$167｜原價$238

假日自助午餐

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

長者：$300｜原價$428

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



8月自助餐優惠【5】柏寧酒店 PLAYT ── 金華玉樹雞／慢煮油封鴨腿／美國女神牛柳 88折👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT推出全新系列「經典懷舊50載」午市及晚市自助餐。兩個自助餐時段除了有多款時令海鮮、冷熱盤菜式外，還有法式料理慢煮油封鴨腿，以長時間醃製和低溫油燜的鴨腿外酥內嫩。而晚市全新推出的順德家鄉手工名菜金華玉樹雞，以鹹香的金華火腿配搭嫩滑雞件，不但賣相吸引，且味道豐富有層次，另外即叫即切的美國女神牛柳、俄式奶油香草炸雞同樣令人一試難忘。甜品方面，焗雪山蛋糕、蘋果卷，同樣出色！現有88折！

香港柏寧酒店 PLAYT｜「經典懷舊50載」午市及晚市自助餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$758

兒童（1位）：$429｜原價$488

星期五至日

成人（1位）：$702｜原價$798

兒童（1位）：$465｜原價$528

優惠有效期： 即日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



8月自助餐優惠【6】西環萬怡酒店MoMo Café ── 雪場蟹腳／肉眼牛排／午市送即開生蠔 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段送免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。另有「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冷鎮海鮮外，更有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚。「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有即片黑毛豬風風乾火腿，同樣滿足一眾食肉獸，現有低至59折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

👉🏻按此立即訂座 黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

👉🏻按此立即訂座

「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



8月自助餐優惠【7】港青酒店YMCA再臨閣 ── 維多利亞海港景／燒有骨牛肉西冷／即煮鮑魚 低至76折 👉🏻按此立即訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供平日自助午餐，餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，自助午餐冷熱盤有雞肝醬配法包多士、燒有骨牛肉西冷、南京鹽水鴨、關東煮、芝士拼盤等任君選擇，吃完午飯記得留肚吃甜品，除了有回本之選的Haagen-Dazs雪糕外，還有多款馬卡龍及麵包布甸任食！現有低至76折！

港青酒店YMCA再臨閣｜平日自助午餐👉🏻按此立即訂座

星期一至五

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

長者：$250｜原價$328

優惠有效期：7月31日起至2024年8月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



8月自助餐優惠【8】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／和牛西冷牛扒 低至68折 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店推出共4款自助餐，悦品 • 悦嘗食自助晚餐在星期五至日提供，主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冰鎮海鮮外，還有即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食，當中必試港式生滾粥，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料。另外熱盤有矜貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！吃到七分飽後再來去試足不同味道的Häagen Dazs雪糕，保證滿足！現有低至68折優惠！👉🏻按此立即訂座

想吃日本料理的，可試試在星期六、日供應的和風•韓流•滋味之旅自助午餐，以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及韓國美食必點鮮人參雞湯。👉🏻立即預訂

另外兩款半自助形式的自助餐，包括閒日自助餐及南歐風味半自助晚餐，同樣可自選主菜，價錢相當親民。閒日半自助餐可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等主菜一款。甜品、沙律均可任食！南歐風味半自助晚餐主打各款肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日 及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

👉🏻按此立即訂座

和風•韓流•滋味之旅自助午餐

星期六、日

成人（1位）：$267｜原價$371.8

小童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

👉🏻按此立即訂座

南歐風味火腿·半自助晚餐

星期一至四（屯門）／星期一至五（荃灣）

成人（1位）：$203.8｜原價$283.8

屯門👉🏻按此立即訂座／荃灣👉🏻按此立即訂座

閒日精選半自助午餐

星期一至星期五（屯門及荃灣）

成人（1位）：$116.9｜原價$162.8

優惠有效期：即日至2024年9月1日

屯門👉🏻按此立即訂座／荃灣👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



8月自助餐優惠【9】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 71折 👉🏻按此立即訂座

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、扣鮑魚、原件鴨肝、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食，當中必試足料富貴雞！記得也不要錯過波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口等回本美食。甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、雲石芝士蛋糕、即製窩夫、栗子檸檬蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有71折優惠！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐 👉🏻按此立即訂座

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 即日至2024年10月1日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



8月自助餐優惠【10】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」假日自助午餐及自助餐。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等本地大排檔「鑊」氣美食，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食可選。記得留肚吃經典的港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，非常潤喉清爽。現有低至64折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星一至四

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

長者：$303｜原價$471

星期五至日

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

長者：$334｜原價$471

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假日自助午餐

星期六至日

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

長者：$264｜原價 $372

優惠有效期：2024年7月1日至2024年8月31日

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地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



8月自助餐優惠【11】香港逸東酒店 ── 生蠔／鮑魚麻辣雞鍋／松葉蟹蟹腳 77折起👉🏻按此立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出全新蟹及龍蝦主題自助餐，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，招牌海鮮包括生蠔、松葉蟹蟹腳、海蝦、翡翠螺及青口等，同時也照顧到不吃生冷食物，又想吃海鮮的朋友，提供薑蔥炒蟹、鮑魚麻辣雞鍋、泰式咖哩大頭蝦、避風塘小龍蝦及清酒煮蜆等多款熟食海鮮。食肉獸必試脆皮豬蹄、蟹肉三文魚威靈頓，而每兩位惠顧晚市自助餐，更可享夏日羊羹果凍一份！現有優惠77折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜蟹及龍蝦主題自助餐👉🏻按此立即訂座

自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價$482

長者／兒童：$295｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人：$515｜原價$566

長者／兒童：$405

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人：$691｜原價：$724

長者／兒童：$502｜原價：$526

星期五至日及公眾假期

成人：$765｜原價：$800

長者／兒童：$555｜原價：580

優惠期：即日起至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號

電話：2710 1901



8月自助餐優惠【12】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ── 香茅脆皮乳豬／麵包蟹／胡椒蝦 74折👉🏻按此立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出南洋小島自助餐，自助午餐提供各款時令海鮮美食，如胡椒蝦、蟹腳、龍蝦喇沙等，當中必試肉骨茶，有淡淡藥材香味，味道甘甜、溫潤不油膩，而胡椒蝦辛辣惹味，但保留了蝦的鮮甜；自助晚餐有加拿大龍蝦、麵包蟹、新加坡辣椒蟹、蕉葉參巴燒魔鬼魚及各款新鮮刺身，當中推介香茅脆皮乳豬，乳豬皮脆肉嫩，現有74折優惠！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜南洋小島自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四

成人（1位）：$728｜原價$933

小童（1位）：$440｜原價$548

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$764｜原價$933

小童（1位）：$449｜原價$548

👉🏻按此立即訂座

自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$440｜原價$592

小童（1位）：$260｜原價$350

星期五至日、公眾假期

成人（1位）：$485｜原價$592

小童（1位）：$287｜原價$350

優惠期：2024年7月1日至2024年8月31日

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地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



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