兒童自助餐優惠9大推介｜6歲以下免費！生蠔、龍蝦任食有買一送一

兒童優惠自助餐2024｜自助餐優惠｜帶小朋友食自助餐，最怕他們胃口細吃得少，但現時不少酒店自助餐也有兒童優惠，甚至指定歲數可享免費，定能吃到回本！《好食玩飛》這次精選了9間酒店自助餐，有一間小童低至$141；有兩間6歲或以下更可免費，即睇下文！



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兒童優惠自助餐【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 雪場蟹腳／蒸生蠔／午市送即開生蠔 低至59折👉🏻優惠訂座

西環萬怡酒店MOMO Cafe於9月推出「『泰』 好味‧自助餐」，除了提供雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺等冰鎮海鮮及刺身外，更有多款海鮮熟食，包括金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚等，另外還有帶骨肉眼牛排、馬來雞肉沙爹串、泰式燒排骨等熟食。小朋友最關心的甜品方面，足足有12款Movenpick雪糕任揀！現有低至59折。

另外，酒店還有周末自助午餐及平日自助午餐。周末自助午餐贈送即開新鮮生蠔，還有肉眼牛排、鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及多款東南亞美食，如海南雞、東南亞咖哩配印度煎餅等美食。

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜「泰」 好味‧自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

小童（1位）：$245.7｜原價$416

成人（1位）：$356.2｜原價$603

長者（1位）：$330.2｜原價$559

👉🏻優惠訂座 星期五至日，公眾假期及前夕：

小童：$306｜原價$449

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

👉🏻優惠訂座

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

小童：$141｜原價$207

成人：$201｜原價$295

長者：$171｜原價$251

👉🏻優惠訂座

星期六、日及公眾假期：

小童（1位）：$193.5｜原價$284

成人（1位）：$253.5｜原價$372

長者（1位）：$223.5｜原價$328

＊3至11歲為小童

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童優惠自助餐【2】悦品酒店 ── 送大閘蟹／即開生蠔／波士頓龍蝦 買一送一＋買二送二 屯門👉🏻優惠訂座 ／荃灣👉🏻優惠訂座

悅品酒店趁著中秋特別推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，每位食客可獲贈大閘蟹一隻！同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！

此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。而甜品區除了有回本之選Häagen Dazs雪糕外，仲可以自製雞蛋仔，讓小朋友發揮創意！現時還有特別優惠，荃灣分店買一送一；屯門分店買二送二。

悦品酒店（荃灣）｜中秋節•蟹逅之夜•自助晚餐

👉🏻 限時買一送一優惠

周末、公眾假期及中秋節假期（9月17-18日）

成人（2位）：$681.6｜人均 $340.8｜原價$1249.6

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻73折優惠訂座

星期六、日及中秋節假期（9月17-18日）

成人（1位）：$482.8｜原價$624.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻荃灣 | 優惠訂座

悦品酒店（屯門）｜中秋節•蟹逅之夜•自助晚餐

👉🏻 限時買二送二優惠

星期五及中秋節（9月17日）

成人（4位）：$1,291.2｜人均 $322.8｜原價$2,367.2

優惠有效期：即日至9月17日

週末、公眾假期及中秋節翌日（9月18日）

成人（4位）：$1,411.2｜人均 $352.8｜原價$2,587.2

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻73折優惠訂座

星期五及中秋節（9月17日）

成人（1位）：$457.3｜原價$646.8

小童（1位）：$304.3｜原價$426.8

長者（1位）：$397.8｜原價$547.8

優惠有效期：即日至9月17日

週末、公眾假期及中秋節翌日（9月18日）

成人（1位）：$499.8｜原價$646.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻屯門 | 優惠訂座

＊3至11歲為小童

👉🏻優惠訂座

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童優惠自助餐【3】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／佛跳牆／葡式燒乳豬 獨家低至7折 👉🏻優惠訂座

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 佛跳牆」自助餐優惠，可食足3小時！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，中西薈萃的美食。

當中推介葡式燒乳豬，烤得金黃香脆，咬下去更是皮脆肉嫩，醃得非常入味。而自助餐在晚上更會提供精彩表演，有得食又有表演睇，小朋友一定喜歡！而現時中秋節和本月也有獨家優惠，低至7折！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻優惠訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

👉🏻優惠訂座

中秋節及中秋節翌日（9月17日及18日）

成人（1位）：$646｜原價：$866.8

小童（1位）：$408｜原價：$547.8

＊3至11歲為小童

優惠有效期： 即日至2024年11月30日

👉🏻優惠訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



兒童優惠自助餐【4】香港港麗酒店 ── 波士頓龍蝦／原隻十頭鮑魚／6歲以下免費 低至74折👉🏻優惠訂座

香港港麗酒店6歲以下的小童可免費用餐！而酒店這次推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，喜歡吃海鮮的爸爸媽媽一定不能錯過！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤。甜品除了Mövenpick雪糕，還有士多啤梨拿破崙、藍莓芝士蛋糕、朱古力布朗尼、焙茶慕絲蛋糕等選擇，小朋友定會喜歡。

此外，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演，非常適合中秋節與家人聚餐！現有優惠低至74折！

香港港麗酒店｜海陸珍寶薈萃自助晚餐

星期日至四：

成人（1位）：$718｜原價$922

小童（1位）：$358｜原價$482

星期五、六及公眾假期：

成人（1位）：$754｜原價$922

小童（1位）：$394｜原價$482

👉🏻優惠訂座

香港港麗酒店｜國際美食自助午餐

成人（1位）：$421｜原價$548

小童（1位）：$241｜原價$295

＊6至12歲為小童（每位成人可攜帶一位小童）

優惠有效期： 即日至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2822 8890



兒童優惠自助餐【5】香港尖沙咀凱悅酒店 ── 鱈場蟹腳／燒皇帝蟹腳／6歲以下免費 81折起 優惠訂座

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳6歲以下的小童可免費用餐！而酒店今次以「滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐」為主題，海鮮愛好者必試！逢星期五，自助餐有多款時令蟹饌，包括冰鎮鱈場蟹腳、燒皇帝蟹腳、芝士車輪蟹肉意大利飯等，而星期六則以海鮮為主題，可試到龍蝦及蝦肉酥盒、燒原條海鱸魚及威靈頓三文魚等美食。而甜品區選擇也相當多，除了一系列的自家製甜品外，還可自由加配料即場整窩夫！

另外，平日也有提供「限定主題自助晚餐」，星期一主打印度香料海鮮；星期二主打地中海美食；星期三有亞洲菜，重點推介蠔皇鮑魚、豉油皇大蝦；星期四則有歐洲菜，主打意式燒鱸魚、龍蝦意粉，一個價錢，可任揀多國美食主題自助餐！現有優惠81折起。

香港尖沙咀凱悅酒店｜滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐

星期五至日及公眾假期：

成人（1位）：$799｜原價$866.8

小童（1位）：$394｜原價$426.8

星期一至四

成人（1位）：$673｜原價$822.8

小童（1位）：$331｜原價$404.8

👉🏻優惠訂座

香港尖沙咀凱悅酒店｜自助午餐

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$493｜原價$602.8

小童（1位）：$241｜原價$294.8

＊6至12歲為小童（每位成人可攜帶一位小童）

優惠有效期： 即日至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座

地址：尖沙咀河內道18號

電話：3721 7700



兒童優惠自助餐【6】九龍酒店 ── 生蠔／D24榴槤甜品／和牛 低至72折 優惠訂座

九龍酒店倚窗閣自助餐餐枱超過66米長，食物款式多不勝數，定能滿足小朋友口味！而倚窗閣新推出的「生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐」，海鮮、和牛及榴槤均可任食，一次過滿足各位爸爸媽媽！除了即開生蠔外，當中推介韓式粉絲泡菜蠔煱、蒜香燒廣島蠔及鮮蠔蟹肉味噌飯，另有雪花蟹腳、紐西蘭青口、刺身等冰鎮海鮮任食。

熟食方面有和牛面頰、鹽燒牛舌、香煎鵝肝及加拿大帶骨肉眼。而甜品當然是令一眾榴槤控為之著迷的榴槤芝士撻、榴槤芝士蛋糕 、D24榴槤泡芙外，即使小朋友不愛吃榴槤，仲有多達9款Mövenpick雪糕、火焰雪山、法式梳芙厘及芒果拿破崙等可以選擇。

另外，中秋節更有「中秋海鮮國際自助午餐」優惠，提供即開生蠔、加拿大雪花蟹腳、青口、慢煮和牛臉頰等熟食，低至72折！

九龍酒店｜生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

星期五至日：

成人（1位）：$623｜原價$735

小童／長者（1位）：$461｜原價$559

👉🏻優惠訂座 九龍酒店｜海鮮國際自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$331｜原價$449

小童／長者（1位）：$307｜原價$416

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座 九龍酒店｜中秋自助晚餐

9月14日-15日、9月17-18日

成人（1位）：$623｜原價$867

小童／長者（1位）：$412｜原價$471

九龍酒店｜中秋海鮮國際自助午餐

9月14日-15日、9月17-18日

成人（1位）：$446｜原價$603

小童／長者（1位）：$307｜原價$317

＊4至11歲為小童

👉🏻優惠訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童優惠自助餐【7】港青酒店YMCA再臨閣 ── 維多利亞海港景／燒有骨牛肉西冷／即煮鮑魚 低至76折 👉🏻優惠訂座

港青酒店YMCA再臨閣提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，兩款自助餐冷熱盤均有雞肝醬配法包多士、燒有骨牛肉西冷、南京鹽水鴨、關東煮、芝士拼盤等任君選擇，吃完午飯記得留肚吃甜品，除了有回本之選的Haagen-Dazs雪糕外，還有多款馬卡龍及麵包布甸任食，自助餐更設有Candy Corner區，有多款糖果給小朋友選擇！現有低至76折！

港青酒店YMCA再臨閣｜平日自助午餐👉🏻優惠訂座

星期一至五（9月17日適用）

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

長者：$260｜原價$328

港青酒店YMCA再臨閣｜週末及假日早午合併自助餐

星期六至日及公眾假期（9月18日適用）

成人：$359｜原價$427

小童：$241｜原價$295

長者：$330｜原價$427

＊3至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童優惠自助餐【8】8度海逸酒店8度餐廳 ── 生蠔／即叫即製海鮮火鍋／5歲或以下免費 低至7折 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出「泰饗時光海鮮自助晚餐」及自助午餐，晚餐主打即開生蠔、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，另設有專櫃即叫即製海鮮火鍋，瀨尿蝦、 沙白、花甲、海花螺及扇貝等海鮮食材輪流供應。熱食方面，有紅燒花膠、燒牛肉、意式香草烤春雞、燒羊扒及紅酒燴牛肋條。而小朋友最關心的甜品方面，有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕。餐廳另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！另外，只要2位成人惠顧，同行的1位5歲或以下的小童便可免費用餐。

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳｜泰饗時光海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店8度餐廳｜周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻按此立即訂座 8度海逸酒店8度餐廳｜半自助午餐

成人（1位）：$167｜原價$238

8度海逸酒店8度餐廳｜假日自助午餐

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

長者：$300｜原價$428

＊6至11歲為小童

優惠有效期： 即日至2024年至11月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



兒童優惠自助餐【9】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至65折👉🏻優惠訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」假日自助午餐及自助餐。除了自助餐回本必食的時令海鮮外，更可享受惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等本地大排檔「鑊」氣美食，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食可選。

甜品方面，除了港式甜點，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花之外，還有東南亞風味的榴槤糖不甩、馬拉茶撻、斑蘭砵仔糕，非常潤喉清爽，小朋友定會喜歡！現有低至65折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星期一至四

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

長者：$303｜原價$471

星期五至日、中秋節當日

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

長者：$334｜原價$471

👉🏻優惠訂座

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜假日自助午餐

星期六至日、中秋節當日

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

長者：$264｜原價 $372

＊3至12歲為小童

優惠有效期：即日至2024年9月30日

👉🏻優惠訂座

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



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