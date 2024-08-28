校長燒肉$131任食放題　酒店自助餐送大閘蟹　8大餐廳買1送1優惠

買1送1快閃優惠合集！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合8大快閃買1送1優惠，有雞煲火鍋、Omakase、自助餐等優惠，人氣燒肉店校長燒肉更可以人均$131任食2小時！即看內文了解詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

買一送一優惠【1】悦品酒店 — 自助晚餐多款蟹任食送大閘蟹／人均$322起

悅品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，每位食客可獲贈大閘蟹一隻！同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！愛蟹人士切勿錯過！此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。甜品區還有Häagen Dazs 雪糕及多款西餅蛋糕任揀！現時還有特別優惠，荃灣分店買一送一；屯門分店買二送二。

悦品酒店（屯門）｜蟹逅之夜•自助晚餐 | 買二送二

星期五及中秋節（9月17日）

成人（4位）：$1,291.2｜人均 $322.8｜原價$2,367.2

優惠有效期：即日至9月17日

週末、公眾假期及中秋節翌日（9月18日）

成人（4位）：$1,411.2｜人均 $352.8｜原價$2,587.2

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻 限時買二送二優惠 悦品酒店（荃灣）｜蟹逅之夜•自助晚餐｜買一送一

星期六、日及中秋節（9月17日至9月18日）

成人（2位）：$681.6｜人均 $340.8｜原價$1249.6

優惠有效期：即日至9月18日

👉🏻 限時買一送一優惠

買一送一優惠【2】悦品酒店 — 自助午餐、半自助午餐／人均$98起！

悅品酒店亦另有「閒日精選半自助午餐」優惠，半自助餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等主菜可選，而且甜品、沙律均任食！

至於另一款「南歐風味半自助晚餐」，主打多款特色肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！以上兩款半自助餐，荃灣悅品酒店買一送一；屯門悦品度假酒店買二送二！

另外，想吃日本料理的，可試試在星期六、日供應的「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐。自助餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞，還有必點韓國美食鮮人參雞湯。荃灣悅品酒店買一送一；屯門悦品度假酒店買二送二。

悦品酒店（屯門）| 買二送二

閒日精選半自助午餐

成人（4位）：$379.2｜人均$94.8｜原價$695.2

南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（4位）：$619.2｜人均$154.8｜原價$1135.2

和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（4位）：$811.2｜人均$202.8｜原價$1487.2

優惠有效期：9月2日至9月22日

👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（荃灣）| 買一送一

閒日精選半自助午餐

成人（2位）：$189.6｜人均$94.8｜原價$347.6

南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（2位）：$309.6｜人均$154.8｜原價$567.6

和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（2位）：$405.6｜人均$202.8｜原價$734.6

優惠有效期：9月2日至9月22日

👉🏻按此立即訂座

買一送一優惠【3】校長燒肉 — 燒肉＋火鍋放題2小時任食／人均$198！

想以平民價都食到燒肉放題？絕對不能錯過人氣燒肉店—校長燒肉！校長燒肉除了有韓燒烤肉外，更有提供火鍋，可以一邊打邊爐一邊烤肉，享受雙重滋味！校長燒肉提供超過60款不同種類烤肉及火鍋配料，例如一口牛、一口豚、豬五花等，更有中日韓式小食、壽司沙律、點心、甜品及雪糕，連汽水飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都可以無限任飲！現在預訂更可享買2送2優惠，人均$198就食到！

👉🏻按此立即訂座

校長燒肉 — 晚市2小時任飲任食自助餐

成人：$198｜原價$262

成人（4位）：$524｜人均$131｜原價$1,048

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

👉🏻限時買二送二優惠｜立即訂座

買一送一優惠【4】和牛燒肉一郎 — 120分鐘和牛任食+免費啤酒／人均$374！

主打和牛放題的和牛燒肉一郎提供多種和牛的不同部位選擇，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選及海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，更可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒！現時預訂更可享買一送一優惠，人均$374起，性價比極高！

👉🏻按此立即訂座

和牛燒肉一郎 — 120分鐘日本黑毛和牛放題

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

*此優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店，每店每日6個名額

優惠有效期：即日至2024年8月31日

👉🏻限量買一送一｜立即訂座

買一送一優惠【5】宮崎肉本舖 — A5宮崎牛燒肉半放題送甲羅燒／人均$340！

宮崎肉本舖主打頂級A5櫻花牛燒肉放題餐廳，從宮崎自家農場引入A5櫻花牛，每月冰鮮到港！燒肉店最近推出性價比高的A5宮崎牛午市及宵夜半放題，90分鐘用餐時間可以品嘗到A5宮崎牛、日本雞腿肉、日本黑豚上肩肉的燒肉頭盤，更可以任意追加超過40款燒肉、小食、沙律、飲品等，現在預訂可享買一送一之餘，再送你兩客甲羅燒，絕對超值！

👉🏻按此立即訂座

宮崎肉本舖 — A5宮崎牛燒肉半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜原價$1,360

優惠有效期：即日至2024年10月31日

👉🏻買一送一｜立即訂座

買一送一優惠【6】荃灣悦品酒店荃灣悦品酒店 — 榴槤甜品+生蠔下午茶／人均$119！

炎炎夏日，配上多汁的芒果、芳香的榴槤簡直是絕配。荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

👉🏻按此立即訂座

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

優惠有效期：即日至2024年12月1日

👉🏻買一送一｜立即搶購

買一送一優惠【7】旺角捌捌陸 x 民豐粉麵行 — 120分鐘雞煲火鍋任食／人均$184！

人氣台灣夜市主題料理店捌捌陸，推出120分鐘雞煲台式任食火鍋優惠！有多款雞煲包括薑母鴨、五杯鴨、台式雞煲、麻辣雞煲 、三杯雞煲、麻油雞煲及黃金芝士雞煲任揀，還有超過50款火鍋配料可選擇，食雞煲之餘，更可品嘗到台灣的地道小食如甜不辣、麻辣鴨血、雙色QQ地瓜球、鹽酥雞。

吃台式火鍋，當然不少得特色台灣飲品，有日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、蜂蜜綠茶，涼爽解膩，現有期間限定，凡惠顧台式雞煲即送民豐粉麵行芝麻味糯米糍一份；豪華雞煲即送民豐開心果味糯米糍一份。現有買一送一優惠，人均低至$184！

👉🏻按此立即訂座

捌捌陸 — 120分鐘雞煲台式任食火鍋

120分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐芝麻味糯米糍

成人（2位）：$368｜人均$184｜原價$736

120分鐘豪華雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐開心果味糯米糍

成人（2位）：$498｜人均$249｜原價$996

優惠有效期：即日起至2024年9月15日

👉🏻按此立即訂座

買一送一優惠【8】龍亭 — Omakase鐵板燒套餐歎海膽炒飯、法式鵝肝／人均$279！

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐有不同選擇，高級廚師發辦套餐有9道菜，有刺身、鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城賖厚切黑豚扒等，午市商務一人前套餐則有海膽炒飯、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒等8道菜。

不過最特別的絕對是尊貴廚師發板套餐！可以品嘗到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等高級料理，絕對是極致奢侈的體驗！人均更只需$279起！

👉🏻按此立即訂座

龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐

午市商務一人前套餐

成人（2位）：$588｜人均$279｜原價$1,176

商務鐵板套餐

成人（2位）：$788｜人均$394｜原價$1,576

高級廚師發辦套餐

成人（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

尊貴廚師發板套餐

成人（2位）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

👉🏻按此立即訂座

其他買一送一活動優惠：

SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024｜6萬呎戶外充氣水上樂園｜人均$244起

Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜超大室內外遊樂場｜低至$69

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略