日式放題+自助餐優惠7間｜校長燒肉買2送2／A5和牛任食　人均$131

日式放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日式料理深受香港人喜愛，不但有油香四溢的和牛，還有各款刺身、壽司、燒物和串燒，想想也流口水。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合7間高質日本放題、自助餐及火鍋優惠，在旺角、銅鑼灣、荃灣、尖沙咀、屯門都可以吃到！有餐廳更推出一送一優惠，啱晒約埋家人朋友一同前往！即睇下文。



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日式放題自助餐優惠【1】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／買一送一 45折👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有的和牛部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，而且每款都油脂豐富、肉味濃厚。套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選及海鮮外，更有多達12款黑毛和牛可吃到飽，如澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，現有45折優惠！現時預訂更可享買一送一優惠（每店每日6個名額）！

而另一款套餐F同樣高性價比，頭盤有極上夏多布里昂、原黑毛和牛6款、是日精選黑毛和牛，還有大虎蝦、甲羅燒盛合、魷魚筒、帆立貝、青口等進口海鮮。主食方面除了有超過10款特選牛肉外，還有超過30款食材任揀！現有優惠，第二位半價！（每店每日8個名額）👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

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和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

星期一至四

成人（2位）：$2,105｜人均$1,052.5｜原價$2,274

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$2,210｜人均$1,105｜原價$2,860

優惠期： 即日至2024年10月30日

＊以上套餐可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

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地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於8月25日



日式放題自助餐優惠【2】校長燒肉日韓料理 —— 超過60款日韓配料／無限任飲／人均$131

校長燒肉日韓料理主打燒肉、刺身及打邊爐，一次過滿足又想燒肉，又想打邊爐的朋友，現有更有買2送2優惠！餐廳不但提供超過60款不同種類烤肉及火鍋配料，如一口牛、一口豚、豬五花等，更有多款中日韓式小食、壽司沙律、點心、甜品及雪糕，連汽水飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都可以無限任飲！現在預訂更可享買2送2優惠，人均$131就食到！👉🏻即搶優惠🤤

校長燒肉日韓料理｜晚市2小時任飲任食自助餐

成人（4位）：$524｜人均$131｜原價$1,048

成人（1位）：$198｜原價$262

優惠期： 即日至2024年11月30日

👉🏻即搶優惠🤤

地址：

荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓（3619 0212）

元朗達輝徑1號1樓3B號舖足彬大廈（2505 6933）

大埔安泰路1號大埔廣場6號地下（3113 2355）

觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B（3188 9409）



日式放題自助餐優惠【3】宮崎肉本舖 —— A5宮崎牛／送2客甲羅燒／買1送1 👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

宮崎肉本舖，主打由日本宮崎自家農場直送的得獎A5櫻花牛，和牛愛好者必試！餐廳燒肉放題現時更有買一送一優惠！90分鐘A5宮崎牛午市或宵夜半放題，頭盤除了有A5宮崎牛外，還有日本黑豚上肩肉、日本雞腿肉。另有超過40款放題食物，如七味雞腎、辛口雞冠、燒汁雞心、七味雞肝、黑豚芝士腸、雞皮餃子等日式美食，無論是午市還宵夜，也可能吃到多款日式料理！

而當中推介必試自家製A5宮崎牛餃子，餃子皮牢牢鎖實和牛油脂，咬下去油香四溢；另外自家製3.6牛乳奶凍、黑糖蕨餅及綠茶蕨餅，除買一送一外，還有獨家送2客甲羅燒（價值$176）優惠！👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

宮崎肉本舖｜90分鐘A5宮崎牛燒肉午市／宵夜半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜$1,360

優惠期： 即日至2024年10月31日

👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

地址：銅鑼灣糖街31號, Sugar+, 6樓全層

電話號碼：3568 5330



日式放題自助餐優惠【4】御滿屋日本料理 —— 海膽手卷／燒蠔壽司／榴槤加州卷 獨家優惠$230起 👉🏻優先預訂😍

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！

如喜歡吃榴槤的朋友，餐廳還提供多款榴槤美食，當中推介榴槤加州卷、馬來西亞冷凍榴槤以及貓山王榴槤炸彈，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻優先預訂😍

御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐

午市12:00-15:00（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

👉🏻按此立即訂座

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

👉🏻按此立即訂座

晚市17:00後（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

👉🏻按此立即訂座

星期五至日

成人（1位）：$295｜原價$318

優惠期：即日起至2024年12月31日

＊不適用於公眾假期及公眾假期前夕

👉🏻按此立即訂座

地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



日式放題自助餐優惠【5】鮮燒 • 酒屋 —— $9串燒/聖子皇/燒蠔 低至半價 👉🏻半價訂座✨

鮮燒 • 酒屋主打將日本料理及川菜融合，在享受日本美食的同時，還能吃到香香辣辣的川菜，相當有驚喜！另外，餐廳更提供2小時任飲任食，以及超便宜的$9串燒優惠，除了可暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒外；還可喝巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！另外推介必食聖子皇，非常大隻鮮甜，還有海水味十足的燒蠔等；另外還可以半價價錢購買電子現金券，現有低至半價優惠！

鮮燒 • 酒屋｜2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠期：即日起至2025年2月5日

👉🏻半價訂座✨

地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



日式放題自助餐優惠【6】西環萬怡酒店MoMo Café──即開生蠔／日式燒蠔 低至65折 👉🏻65折優惠預訂😍

MoMo Café全新推出「韓日台 · 風味之約」自助晚餐，除了必食新鮮即開生蠔外，還有雪場蟹腳、鮮蜆、愛金螺及青口等冰鎮海鮮；另外日本料理愛好者，定要試試西京燒比目魚，以西京味噌醃製入味，啖啖京都風情，而且魚肉帶有焦香味，鮮嫩多汁；此外還有以日本傳統方式烹調的日式燒蠔，燒至微焦而內部仍保持鮮嫩，令人回味無窮。而自助餐還有紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等熱盤和超過10款味道的Movenpick雪糕，現有低至65折優惠！

西環萬怡酒店MoMo Café｜韓日台 · 風味之約

星期一至四

成人（1位）：$356.2｜原價$548

長者（1位）：$330.2｜原價$508

小童（1位）：$245.7｜原價$378

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星期五至日、公眾假期及前夕

成人（1位）：$435｜原價$580

長者（1位）：$403.5｜原價$538 小童（1位）：$306｜原價$408 👉🏻65折優惠預訂😍

優惠有效期： 即日起至2024年10月31日

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



日式放題自助餐優惠【7】悅品酒店 —— 和牛壽喜燒烏冬／沖繩島脆皮黑糖雞／鮮人參雞湯 78折 屯門👉🏻78折優惠訂座🤤／荃灣👉🏻78折優惠訂座🤤

悅品酒店在星期六、日有「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐，推供多款以日韓料理為主題的美食，當中推介清酒煮海蜆，蜆肉非常飽滿，配搭清甜醇香的清酒，令味道更加鮮甜；而燒沖繩島脆皮黑糖雞外層酥脆，加上黑糖的蔗香連同雞肉香氣，讓人充滿食慾！另外還有日式醬燒牛肋骨肉、和牛壽喜燒烏冬同樣值得一試！現有優惠78折起！屯門👉🏻78折優惠訂座／荃灣👉🏻78折優惠訂座

悦品酒店｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

屯門👉🏻78折優惠訂座🤤／荃灣👉🏻78折優惠訂座🤤

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



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