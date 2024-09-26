長者自助餐8大優惠｜酒店任食生蠔鮑魚龍蝦、送大閘蟹 人均$134起

長者自助餐10月優惠推介！不少酒店自助餐優惠也會惠及長者，部分自助餐更只需年滿60就可以享有長者優惠！除了生蠔、龍蝦、鮑魚任食外，更有不少多款以蟹入饌的熱食菜式推介！現時自助餐優惠更低至人均$134！



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長者自助餐優惠【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開生蠔、日式燒蠔／人均$171起

MoMo Café在10月將全新推出「韓日台 · 風味之約」自助晚餐，提供韓式美食如韓式炒年糕、韓式燴牛肋條；日式料理如：日式燒蠔、西京燒比目魚；台式餐點如：客家鹹豬腩肉、鹽酥雞等，更有新鮮即開生蠔、刺身、冰鎮海鮮、招牌特色石烤披薩等，多種熟食選擇，老友記吃剛剛好！

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MoMo Café另有平日及周末自助午餐，除了有刺身、冰鎮海鮮、烤肉、甜點外，更有中式點心、豉汁蒸蒸比目魚、豬腳薑及粵式慢煮香辣牛面頰，周末更送兩隻新鮮即開生蠔，長者只需$171就食得到！

西環萬怡酒店MoMo Café

平日自助午餐（星期一至五）

長者（1位）：$171｜原價$228

成人（1位）：$201｜原價$268

小童（1位）：$141｜原價$188

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週末自助午餐（星期六、日及公眾假期）

長者（1位）：$223.5｜原價$298

成人（1位）：$253.5｜原價$338

小童（1位）：$193.5｜原價$258

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韓日台 · 風味之約（星期一至四）

長者（1位）：$330.2｜原價$508

成人（1位）：$356.2｜原價$548

小童（1位）：$245.7｜原價$378

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韓日台 · 風味之約（星期五至日、公眾假期及前夕）

長者（1位）：$403.5｜原價$538

成人（1位）：$435｜原價$580

小童（1位）：$306｜原價$408

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＊65歲或以上為長者

優惠有效期： 即日起至2024年10月31日

長者自助餐優惠【2】港青酒店YMCA再臨閣 ── 黑松露牛油焗蠔、即煮鮑魚／人均$260起

港青酒店YMCA再臨閣推出「仲夏情迷法越夜」自助晚餐，提供波士頓龍蝦、松葉蟹腳、麵包蟹、黑松露牛油焗蠔、法式鴨腿燴白豆、香茅羊T骨、越式燒豬頸肉沙律、越式焦糖布丁、劇院蛋糕等多款凍食、熱食及甜品，更有即煎虎蝦、即煮鮑魚等即煮熱食，啱晒老友記！再臨閣另提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，早午合併自助餐於上午11:45便開始，老友記早起身都可以都地方去！

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港青酒店YMCA再臨閣

「仲夏情迷法越夜」自助晚餐（星期一至四）

長者：$450｜原價$845

成人：$468｜原價$845

小童：$379｜原價$581

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「仲夏情迷法越夜」自助晚餐（星期五至日及特別日子）

長者：$480｜原價$845

成人：$499｜原價$845

小童：$417｜原價$581

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平日自助午餐（星期一至五）

長者：$260｜原價$328

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

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週末及假日早午合併自助餐（星期六、日及公眾假期）

長者：$330｜原價$427

成人：$359｜原價$427

小童：$241｜原價$295

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*60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年10月31日

長者自助餐優惠【3】悦品酒店 ── 送大閘蟹、即開生蠔、波士頓龍蝦／人均$397起

悅品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，每位食客可獲贈大閘蟹一隻！同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！愛蟹人士切勿錯過！自助餐更有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。甜品區還有Häagen Dazs 雪糕及多款西餅蛋糕任揀，老友記可以約埋朋友一起去！

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悦品酒店（屯門）｜蟹逅之夜•自助晚餐

星期五

長者（1位）：$397.8｜原價$547.8

成人（1位）：$457.3｜原價$624.8

小童（1位）：$304.3｜原價$426.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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星期六、日及公眾假期

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

成人（1位）：$449.8｜原價$646.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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悦品酒店（荃灣）｜蟹逅之夜•自助晚餐

星期六、日及公眾假期

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

成人（1位）：$482.8｜原價$624.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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長者自助餐優惠【4】悦品酒店 ── 波士頓龍蝦、烤草飼羊架／人均$134起

悅品酒店亦有「閒日精選半自助午餐」優惠，半自助餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等主菜可選，而且甜品、沙律均任食！至於「南歐風味半自助晚餐」，主打多款特色肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，配搭波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！

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想吃日本料理的可試試在星期六、日供應的「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐。自助餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞，還有必點韓國美食鮮人參雞湯。

悦品酒店（屯門）

閒日精選半自助午餐

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：即日起至2024年11月29日

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和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

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悦品酒店（荃灣）

閒日精選半自助午餐

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

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和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

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*65歲或以上為長者

長者自助餐優惠【5】維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse ── 大閘蟹、蟹粉豆腐／人均$320起

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出「味遊 · 杭州自助饗宴」，炮製十年花雕熟醉大閘蟹、二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹、西湖牛肉羹、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐等傳統江南名菜，以及冰鎮海鮮、壽司及刺身、冷盤及熱食等。甜點方面有燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等，適合養生健康的長者！

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維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse

「味遊 · 杭州自助饗宴」自助午餐（星期一至五）

長者（1位）：$320

成人（1位）：$362｜原價$442

小童（1位）：$221

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「味遊 · 杭州自助饗宴」自助午餐（星期六、日及公眾假期）

長者（1位）：$398

成人（1位）：$463｜原價$564

小童（1位）：$282

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「味遊 · 杭州自助饗宴」自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$542

成人（1位）：$681｜原價$831

小童（1位）：$416

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「味遊 · 杭州自助饗宴」自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

長者（1位）：$598

成人（1位）：$726｜原價$886

小童（1位）：$443

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*65歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

長者自助餐優惠【6】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 雪花蟹腳、椰子甜點／人均$264起

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店10月自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括：黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，適合各位老友記享用！此外，自助餐更有菠蘿椰子慕絲蛋糕、班蘭椰子布甸、鮮奶椰子撻等一系列椰子甜點任君選擇！

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假日自助午餐（星期六、日及公眾假期）

長者：$264｜原價$372

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價$328

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自助晚餐（星期一至五）

長者：$303｜原價$471

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

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自助晚餐（星期六至日）

長者：$334｜原價$471

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

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*65歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年10月31日

長者自助餐優惠【7】8度海逸酒店 ── 任食生蠔、紐西蘭青口、海鮮火鍋／人均$167起

8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助餐，適合喜歡吃海鮮的老友記！自助午餐有即叫即製海鮮火鍋，瀨尿蝦、花甲、海花螺及扇貝等海鮮食材輪流供應，就算老友記吃慣熱食都不用擔心！酒店亦提供半自助午餐，可以自選四川擔擔麵、日式雜錦剌身壽司拼盤、泰式海南雞等多款主菜，無限供應精選沙律及特式甜品！

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自助午餐及晚餐則同樣供應生蠔、海蝦、海螺及青口等冰鎮海鮮；燒春雞、燒羊扒等熱食。另外甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕等。此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳

泰饗時光海鮮自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$423｜原價$508

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

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泰饗時光海鮮自助晚餐（星期五、六日及公眾假期及前夕）

長者（1位）：$511｜原價$648

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

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假日自助午餐（星期六及日）

長者（1位）：$300｜原價$428

成人（1位）：$328｜原價$468

小童（1位）：$272｜原價$388

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半自助午餐（星期一至五；用公眾假期除外）

成人（1位）：$167｜原價$238

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＊60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年至11月30日

長者自助餐優惠【8】九龍酒店倚窗閣 ── 法式鵝肝、即開生蠔／人均$392起

九龍酒店倚窗閣推出「蟹の饗宴」自助晚餐，喜歡吃蟹的老友記絕對可以滿載而歸！除了有即開生蠔、法式鵝肝、鹽燒牛舌、雜綿刺身、Mövenpick雪糕等冷盤及熱食外，更有英國麵包蟹、北海道栗蟹、海膽蟹肉帶子意大利麵、蟹肉鮮蠔花膠絲雞煲、鹽酥軟殼蟹等多款蟹肉料理！長者人均$392起就食到！

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九龍酒店倚窗閣

「蟹の饗宴」自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$392｜原價$559

成人（1位）：$546｜原價$735

小童（1位）：$392｜原價$559

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「蟹の饗宴」自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

長者（1位）：$412｜原價$559

成人（1位）：$574｜原價$735

小童（1位）：$412｜原價$559

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*60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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