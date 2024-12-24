AIA嘉年華2024｜AIA馬戲團5大亮點　驚險飛車小丑互動／獨家減$50

AIA友邦嘉年華2024/2025！AIA友邦嘉年華返嚟啦！2024年適逢AIA嘉年華10周年，嘉年華亦帶來了全新機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位及精彩表演等。其中更有世界知名馬戲團演出的《世界雜技團》，現在買飛最平$275起！即看內文！



AIA友邦嘉年華2024/2025

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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全新友邦峻宇呈獻《世界雜技團》 5大必睇亮點

AIA友邦嘉年華除了一系列刺激好玩的遊戲外，更有由「全新冠名贊助商友邦峻宇呈獻《世界雜技團》表演」！《世界雜技團》表演由世界知名馬戲團Gandeys Circus製作演出，如「空中飛人」、「高杆二人組」、 「八人驚險雜耍」、「環球飛車」、「小丑 Luchina」等7個表演項目，全部都超精彩！

AIA友邦嘉年華2024《世界雜技團》

活動日期：2024年12月18日至2025年2月9日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：14:30、16:30、18:30 及 20:30（每日4場表演）

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《世界雜技團》表演亮點【1】空中飛人

「空中飛人」由來自哥倫比亞及阿根廷的表演者擔綱演出，在友邦嘉年華首次亮相，更展現了著名的三重空翻！其中一個表演者更在最後的環節蒙上眼睛進行，觀賞過程驚險又刺激！

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《世界雜技團》表演亮點【2】高杆二人組

高杆二人組由兩位來自墨西哥的表演者進行，其中一名表演者用頭部頂著5米高的杆子，一邊平衡一邊玩雜耍，另一個人則站上桿子，並在6米高空中表演，更有一幕是女生在不用手腳輔助的情況下在高空中轉圈！

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《世界雜技團》表演亮點【3】 八人驚險雜耍

八人驚險雜耍由來自哈薩克斯坦的表演者合作，表演雜技翻騰、空翻和人腳雜耍等。這項表演通常由兩人進行，但在AIA友邦嘉年華就將人數加至八人，挑戰性及觀賞度倍增！

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《世界雜技團》表演亮點【4】 環球飛車

環球飛車是《世界雜技團》表演中最驚險刺激的演出，4名車手會駕駛著輕量電單車進入大球體，並以高速在球體內的周圍行駛，合力表演「X」字交叉旋轉等，在過程中更會將金屬球體分成上下兩半，非常驚險！

Motorbikes in a Splitting Globe–The Gerlings「環球飛車」（周令知攝）

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《世界雜技團》表演亮點【5】小丑Luchina

小丑Luchina是獲獎無數的小丑，在AIA《世界雜技團》中更呈獻了令人捧腹大笑、互動性超強的表演！小丑會與觀眾互動，除了邀請多位觀眾將圈圈套入他的手中或頭部外，更會邀請觀眾到台前一起互動表演氣球射擊！

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AIA馬戲團座位攻略 Premium門票$275起

《世界雜技團》將在2024年12月18日起至2025年2月9日期間舉行，表演時長約1小時，門票分為外圈區域、標準區域、高級區域及主圈區域，表演門票需要額外購買，票價由$150起。3歲以下的兒童可以免費入場，但不會獲得獨立座位。

小編就推薦入手Premium門票，除了離主舞台有一段小距離，可以有更好的視覺體驗外，更會有更大的機會被選中與小丑互動！現在經《01空間》買飛更可以多達$50的01積分換購，最平只需$275起！

AIA友邦嘉年華2024《世界雜技團》

活動日期：2024年12月18日至2025年2月9日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：14:30、16:30、18:30 及 20:30（每日4場表演）

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